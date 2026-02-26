新聞中的公民與社會／女學生攻擊2教職員！「未滿18歲」少年犯罪 我法規該如何檢視

一、時事掃描

17歲國中女上學遲到！ 不滿手機被沒收亮美工刀 割傷2教職員 學生理應準時上學，否則可能受到處分。新加坡1名17歲中學女學生上課遲到，被校務主任沒收手機，她事後打算取回不果，用美工刀自殘和割傷對方，傷者立即通知訓導主任增援。主任聞訊趕至後，嘗試說服女學生交出美工刀，但她情緒激動不肯就範，又趁主任通知其他人之際將他割傷，校方只好報警求助。女學生事後被告，在庭上認罪，法官將於今年3月宣判刑罰。。【2026/2/2香港01】

二、命題趨勢

當前各國處理少年犯罪，多以「保護優先、分流處遇」為核心。德國與日本強調教育矯治與社會復歸；英國採保護令與社區處遇並行；我國以保護處理為優先、刑事制裁為補充；美國部分州仍保留刑事處遇，但逐步擴大分流與治療。本新聞命題焦點：區辨犯罪成立與處理程序選擇、理解少年司法制度之核心精神、釐清刑事責任能力與司法處遇之差異。SDGs目標：SDG4優質教育、SDG16和平正義與健全制度。

三、牛刀小試

某國一名17歲中學女學生，因上課遲到遭校方依校規沒收手機。其後於校內持美工刀先自殘，再先後割傷2名教職員。校方報警處理，女學生事後被起訴並於法庭中認罪，由法院裁定其法律責任；基於該生未滿18歲，媒體依法不得揭露其身分。此案例若依我國現行法規之制度設計與適用原則進行檢視，下列敘述何者最為正確？

(A)少年行為符合刑法傷害罪之構成要件，應依刑法論罪科刑，以實現刑罰之一般預防目的

(B)少年行為涉及使用利器傷害他人之暴力情形，已逾偏差行為範圍，不適用少年事件處理程序

(C)少年行為即使成立刑法犯罪構成要件，仍應優先適用少年事件處理法，由少年法院裁量處遇

(D)少年已滿16歲且於審理程序中認罪，法院於裁量法律效果時，應以刑法責任之實現作為主要考量

答案：C

解析：(A)少年成立刑法犯罪，仍不當然改依刑法論罪科刑，應採少年事件處理法之程序。(B)行為具暴力性質，並不構成排除少年事件處理程序之法定理由，混淆行為嚴重性與程序適用。(C)少年即使符合成立刑法犯罪構成要件，仍應優先由少年法院依少年事件處理法裁量處遇，以符合現行制度。(D)具刑事責任能力或認罪，並不使法院裁量必然以刑罰責任為核心，忽略少年事件處理法之制度選擇。

四、歷屆試題

甲是13歲國中生，加入幫派後不再去學校。某日因該幫派與其他幫派發生糾紛，甲毆打其他幫派成員，造成對方受重傷而被警方逮捕。依據我國司法制度，以下關於本案的評論何者正確？(2022分科)

(A)警察應將甲交給父母或學校，循教育輔導協助改正，不應進入司法程序

(B)甲雖無刑事責任能力，但仍受少年事件處理法規範，檢察官可將其起訴

(C)甲的犯行是重罪，屬於少年刑事案件，應交由法院依刑事審判程序處罰

(D)甲有觸犯刑法的行為，會由法院決定將其交付輔導，或是給予保護處分

答案：D