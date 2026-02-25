國中數學／開學騎單車也能學數學？通勤路線藏著聯立方程式

你可能也有過這樣的經驗：睡前刷完牙、漱過口，口腔裡仍殘留著一股清涼感，這時喝下的水卻顯得異常冷冽，連呼吸時都彷彿吸進了冷空氣。令人疑惑的是，水溫真的降低了嗎？還是口腔發生了什麼變化？科學給出的答案其實

2026-02-25 08:00