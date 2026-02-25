國中數學／開學騎單車也能學數學？通勤路線藏著聯立方程式

快訊

開學第一週，不少國中生改用單車通勤，避開擁擠的公車，但路線一變，到校時間卻不一定更穩定。紅燈多不多、車流順不順，甚至轉彎次數，都可能影響每天的通勤結果。

國二生阿哲就發現，連續兩天騎同一臺單車上學，花費的時間卻差了不少。為了找出原因，他把通勤路線拆成「小巷路段」和「大路路段」兩種情況，假設每個「小巷路段」所花費的時間相同、每個「大路路段」也相同。第一天經過3段小巷、5段大路，共花31分鐘；第二天改走5段小巷、3段大路，只花了25分鐘。路段比例不同，總通勤時間也因此改變。

針對這樣的通勤情境，力宇教育的李熙老師在教學影片中，會帶同學認識「二元一次聯立方程式」。透過把小巷與大路的花費時間設為未知數，列出兩條式子一起思考，就能找出每一種路段實際需要多久。李熙老師也提醒，聯立方程式不只是考試題型，更是幫助整理資訊、分析生活問題的工具，讓每天的通勤選擇，也能用數學想得更清楚。

