國際小學堂／歐抗美並非無籌碼 卻易被分而治之

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
外媒指出，歐洲在防務等方面仰賴美國。圖為在德國格拉芬韋赫的美軍基地，攝於二○二二年三月。路透
外媒指出，歐洲在防務等方面仰賴美國。圖為在德國格拉芬韋赫的美軍基地，攝於二○二二年三月。路透

美國總統川普企圖兼併格陵蘭，歐洲多國團結力挺丹麥主權，歐盟也設法在經貿和防務上降低對美國依賴。但華爾街日報報導，歐洲在安全、出口貿易、科技等層面均依賴美國，意味歐洲尋求與美國脫鉤並非可行選項。

降低依賴中俄 反而完全傾向美

歐洲曾有幾十年時間，在安全上依賴美國，在能源上依賴俄羅斯，出口貿易上則依賴市場不斷擴張的中國大陸。現在，歐洲在這三方面都得靠美國。

歐洲除了約四分之一天然氣進口依賴美國，歐盟最大出口市場也是美國。歐盟數據顯示，二○二四年歐盟輸美商品價值約六千四百億美元，約占出口商品總額的兩成一。這不僅比二○一九年的約一成八又再提高，也幾乎等於歐盟對第二、第三大出口市場，即英國和中國的出口商品價值總和。

英國幾乎同樣依賴美國，英國出口商品總額約有一成六銷往美國。在防務上，最大美軍駐德基地的官兵人數，還超過德軍在自家國內的最大基地。

這種依賴使歐洲在大國競爭處於劣勢，並削弱歐洲與川普就貿易、格陵蘭、烏克蘭等各項議題談判時的籌碼。

促貿易多元化 歐洲看向南美洲

歐洲也仰賴美國的科技和金融服務，Visa和萬事達卡就囊括約三分之二的歐洲刷卡支出。此外，從辦公用軟體到資料中心，歐洲深深依賴美國科技公司。英、法等國雖擁有許多科技新創公司，但許多這些企業時常還是依賴美國科技巨頭，來取得雲端服務和人工智慧（ＡＩ）晶片等。

過去一年，歐盟致力使貿易夥伴更多元，以減少對美依賴。歐盟一月廿七日宣布與印度談妥一項全面自由貿易協定，同月十七日另與阿根廷、巴西、巴拉圭、烏拉圭組成的南美區域集團「南方共同市場」簽自貿協定。

經濟研究諮詢公司凱投宏觀的經濟學家謝林說，儘管歐洲和加拿大領袖最近指出，中等國家間的新結盟關係，是打破對美依賴的一種方式，但這些夥伴關係在國防、金融和先進技術的取得上，仍可能將大幅仰賴美國。

歐洲採共識決 難適應大國競爭

歐洲並非毫無籌碼，例如德國智庫依佛經濟研究所所長菲斯特說，歐洲可供應Ｆ—卅五戰鬥機零件等關鍵工業品。但德國基爾世界經濟研究所所長舒拉瑞克說，歐洲基於共識決的治理模式，使其難以適應大國競爭的新世界格局，容易被分而治之，也一向容易被看穿。

