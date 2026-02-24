國際小學堂／能源依賴美 歐洲抗川普沒底氣
俄羅斯四年前入侵烏克蘭時，企圖用限制天然氣出口來施壓歐洲，歐洲於是增加進口美國等國液化天然氣來應對。但現在美歐之間因貿易和格陵蘭等問題，關係持續緊張；歐洲愈依賴美國天然氣，美國總統川普對歐洲的影響力就愈強。
能源需求軟肋 俄美先後拿捏
紐約時報報導，歐洲需要進口大量能源，是其戰略弱點之一。俄烏戰爭二○二二年二月爆發前，來自俄國的天然氣一直是歐洲的能源支柱，例如在二○一九年，俄國天然氣就占歐盟天然氣進口量的一半以上。
但俄國全面侵烏後，經由烏克蘭與波蘭境內管線，或透過波羅的海海底管線輸往歐洲的俄國天然氣供應驟減，促使天然氣價格飆升，對消費者、企業和政府帶來龐大壓力。此時，美國伸出援手，大量液化天然氣（ＬＮＧ）在美國港口裝載上船後，運往荷蘭、法國和比利時等歐洲國家港口，有助填補俄國天然氣的缺口並穩定市場。
以往美國在歐洲天然氣供應的占比還不大，二○一九年底只約占歐洲天然氣進口量百分之五，但後來美國的供應量持續增長，去年美國已占歐盟天然氣進口量四分之一以上。
美國對歐洲出口天然氣，幾年前被視為義舉，現在卻引發疑慮。歐洲日益擔憂，川普可能利用美國在石油和天然氣產業的強勢地位，當作脅迫其他國家的武器。川普去年一月重返白宮後，一直試圖利用貿易當籌碼，以便在與其他國家發生爭端時掌握影響力，例如他最近試圖從丹麥兼併格陵蘭時，一度揚言對歐洲八國加徵關稅。
全球政治風險諮詢組織「歐亞集團」能源部門主管格里斯坦說，歐洲在能源方面仍存在巨大依賴，只是對象從俄國改為美國，「三年前這看起來沒事，但現在不行了」。美國哥倫比亞大學全球能源政策中心駐巴黎研究員柯博說，「最近人們開始意識到，我們很可能有點太依賴美國ＬＮＧ」。
不買美天然氣 歐缺替代選項
川普政府也鼓勵歐洲依賴美國；去年美國和歐盟達成的貿易協議，部分內容就是促使歐洲增加進口美國商品。布魯塞爾歐洲與全球經濟研究所（Bruegel）指出，去年美國對歐盟的ＬＮＧ出口量，比前一年增加約六成，分析家說這可能持續增加。
歐洲雖正投資開發風能和太陽能等再生能源，但家庭供暖設備和製造業仍需要天然氣。歐洲本土能源燃料產量也在縮減，原因包括現有油氣田逐漸枯竭，英國等許多國家也不鼓勵探鑽新的油氣田，石油產量大不如前。諮詢公司睿諮得能源的高級分析師哈爾瑟直言，歐洲並無太多其他選擇。
歐洲也因美方抱怨等原因，正逐步停止購買俄國天然氣。去年，俄國天然氣在歐洲進口量的占比降至約一成二。歐盟一月下旬也說，將在明年初全面禁止進口俄國ＬＮＧ，同年秋季全面禁止進口透過管線輸送的俄國天然氣。目前歐盟最大天然氣供應國，是非歐盟成員國的挪威，約占歐盟進口量的三成。
美國已是全球ＬＮＧ出口的領頭羊，開發商正投入重金打造相關設施，可將天然氣冷卻成液體後運送。中國大陸雖是全球最大ＬＮＧ進口國，但因美國關稅，已大致停止購買美國ＬＮＧ。從墨西哥灣沿岸碼頭將天然氣輸往歐洲的航程相對較短，因此歐洲是美國ＬＮＧ合理的出口對象。
供應量漸充足 相對有利歐洲
根據目前預測，在未來幾年，ＬＮＧ的供應量可能趨於充沛，這可能使目前相對較高的價格往下掉，對歐洲有利。即使美歐之間的政治緊張局勢加劇，一些分析家還是認為，川普政府應不至於採取減少天然氣出口等措施，以免有損美國油業產業利益。
美國的天然氣產業也與俄國存在顯著不同。英國研究機構牛津經濟公司的經濟學家瑞德在近期研究指出，俄國國有企業俄羅斯天然氣公司（Gazprom）獨占當地市場，讓俄國政府能在二○二二年將天然氣輸送「武器化」；美國較可能的做法是改變天然氣輸送的對象，而非完全停止輸出。
