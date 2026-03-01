寫作教室／將磨難轉化為生命的養分 續寫生命的溫柔練習（下）

上回我們提到情意書寫，是用文字對自我生命的回應。在生命的旅程中遇到的各種人事，都是滋養我們的養分。尤其是那些痛苦的、挫折的、憤怒的、難過的。古人說「文窮而後工」，說的是那些精神磨難式的歷練將化成文章的養分，甚至可以說是這些苦難加深了生命的厚度。關於你的磨難經歷有哪些呢？延續上次的續寫主題，以下還有兩個。

●高三的三幕悲喜劇

三幕劇的概念最早可見於希臘三哲人中亞里斯多德的《詩學》，把故事分成開頭、發展和結尾。經過長時間的演進，現在談到戲劇的三幕劇以「開始、衝突、結局」三個部分為主。若你是編劇，要怎麼編排關於你的高三生活呢？也許你可以先選主題，如拚學測的奮鬥日記、對未來科系的徬徨不安、同學相處的打鬧日常，都是不錯的題材。接著安排三幕劇的結構，開頭可能是高三剛開始的自己（一個畫面或場景），衝突來到這一年最重要的轉折或重大事件。要留意的是那些非比尋常的瞬間，模擬考失常、失戀、與朋友吵架、和爸媽冷戰。最後結局不只是事件落幕，要在意的是自己內心的平衡、詮釋和安放，例如在學測後，我決定帶走什麼？可能是一句話、一個信念或是一種改變。

●未來還想寫的題目

這個主題我們試著把「寫作」從考科變成「人生紀錄」。當書寫回到自己時，自己將成為文章的主軸。你是否有想過現在的你是怎麼被形塑的呢？家庭給你的教養是什麼？師長給你的影響是什麼？你在每個階段遇到的朋友又給你什麼不同的啟發？對你來說生命中最得意、驕傲的是什麼？你每日所在意的又是什麼？也許這些問題背後的答案很平凡，你可能覺得寫下來也沒什麼，但書寫本身就帶有意義，只要開始寫你就能更細膩的對待每一個平凡。題目可以是：一個人、一段關係、一個還沒想通的問題。不要求現在就寫，只是先列出「將來想好好寫一寫」的五個主題，當作給未來自己的紀錄備忘錄，這便是好的開始。