快訊

桌球／不敵球王 林昀儒新加坡大滿貫賽奪亞軍仍寫新猷

中東大亂還有什麼可以買？投資專家看好美債、黃金、瑞郎

街頭藝人爆量…「1商圈」被狂點名難聽又大聲 網共鳴：逛街超痛苦

聽新聞
0:00 / 0:00

寫作教室／將磨難轉化為生命的養分 續寫生命的溫柔練習（下）

聯合報／ 聯合報寫作教室講師 范凱婷／撰寫
學生示意圖。圖／AI生成
學生示意圖。圖／AI生成

上回我們提到情意書寫，是用文字對自我生命的回應。在生命的旅程中遇到的各種人事，都是滋養我們的養分。尤其是那些痛苦的、挫折的、憤怒的、難過的。古人說「文窮而後工」，說的是那些精神磨難式的歷練將化成文章的養分，甚至可以說是這些苦難加深了生命的厚度。關於你的磨難經歷有哪些呢？延續上次的續寫主題，以下還有兩個。

●高三的三幕悲喜劇

三幕劇的概念最早可見於希臘三哲人中亞里斯多德的《詩學》，把故事分成開頭、發展和結尾。經過長時間的演進，現在談到戲劇的三幕劇以「開始、衝突、結局」三個部分為主。若你是編劇，要怎麼編排關於你的高三生活呢？也許你可以先選主題，如拚學測的奮鬥日記、對未來科系的徬徨不安、同學相處的打鬧日常，都是不錯的題材。接著安排三幕劇的結構，開頭可能是高三剛開始的自己（一個畫面或場景），衝突來到這一年最重要的轉折或重大事件。要留意的是那些非比尋常的瞬間，模擬考失常、失戀、與朋友吵架、和爸媽冷戰。最後結局不只是事件落幕，要在意的是自己內心的平衡、詮釋和安放，例如在學測後，我決定帶走什麼？可能是一句話、一個信念或是一種改變。

●未來還想寫的題目

這個主題我們試著把「寫作」從考科變成「人生紀錄」。當書寫回到自己時，自己將成為文章的主軸。你是否有想過現在的你是怎麼被形塑的呢？家庭給你的教養是什麼？師長給你的影響是什麼？你在每個階段遇到的朋友又給你什麼不同的啟發？對你來說生命中最得意、驕傲的是什麼？你每日所在意的又是什麼？也許這些問題背後的答案很平凡，你可能覺得寫下來也沒什麼，但書寫本身就帶有意義，只要開始寫你就能更細膩的對待每一個平凡。題目可以是：一個人、一段關係、一個還沒想通的問題。不要求現在就寫，只是先列出「將來想好好寫一寫」的五個主題，當作給未來自己的紀錄備忘錄，這便是好的開始。

學測 寫作教室 朋友 衝突

延伸閱讀

學測逾時「堅持入場」遭取消資格 證件遺失隨身帶手機求救扣4級分

學測閱卷提報931件違規 考生用化學結構式、座標畫笑臉都被扣一級分

115學測成績2月25日放榜…兒想重考 家長喊「浪費時間」反被勸：不是壞事

學測結束考多益有好處！高三生寒假衝刺聽力憂閱讀退步 網：看長短目標

相關新聞

科學人／別想說謊！馬能聞到你的恐懼…「是害怕的味道」

當你剛看完一部讓你毛骨悚然的恐怖片，帶著 SAN 值（理智值）狂掉的狀態走進馬廄準備訓練。雖然你表面上試圖保持冷靜，但你的擔當馬娘... 咳，我是說馬，卻似乎早已透過空氣中飄散的味道判定：「這個味道，

寫作教室／將磨難轉化為生命的養分 續寫生命的溫柔練習（下）

上回我們提到情意書寫，是用文字對自我生命的回應。在生命的旅程中遇到的各種人事，都是滋養我們的養分。尤其是那些痛苦的、挫折...

紐時賞析／TikTok誘人上癮 歐盟強化監管

TikTok’s endless scroll of irresistible content, tailored fo...

紐時賞析／虧260億美元 斯特蘭蒂斯放棄電動車

Five years ago, European American automaker Stellantis was c...

閱讀數學／潘洛斯父子檔 （上）

雖然前幾天寫的是比較悲情的父子檔，但數學界還是有些溫馨的故事。以前我們介紹過羅傑．潘洛斯（Roger Penrose），他是2020年諾貝爾物理獎得主…

新聞中的公民與社會／女學生攻擊2教職員！「未滿18歲」少年犯罪 我法規該如何檢視

學生理應準時上學，否則可能受到處分。新加坡1名17歲中學女學生上課遲到，被校務主任沒收手機，她事後打算取回不果，用美工刀自殘和割傷對方，傷者立即通知訓導主任增援…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。