好讀周報／高市時代來臨！日眾院自民黨獨大 年輕世代掀「早苗活」熱潮

文／陳韻涵輯

日本眾院8日改選，首相高市早苗（Takaichi Sanae）領導的自民黨一舉奪得316席，不僅單獨過半，更跨越三分之二修憲門檻，創下二戰後單一政黨最高席次紀錄。高市憑藉直率勤勉的政治形象、鮮明個人風格與具話題性的政策主張，在年輕世代掀起「早苗活」（サナ活，Sanakatsu）熱潮，成功吸引原本對政治冷感的族群，並累積高人氣與支持度。

日本經濟新聞報導，自民黨在本屆眾院選舉席捲316席，超越1986年該黨304席的勝選紀錄，也高於2009年民主黨取得308席時的表現，象徵日本政局正式進入「高市時代」。高市去年10月4日就任自民黨總裁，上任3個多月便解散眾院並提前大選。這場「押上政治生命」的豪賭，如今證明不僅有效且大有斬獲。

●直率酷首相 打動冷感族群

高市提出停徵消費稅、要求企業加薪，加上形象有別於傳統政治人物，加上個性鮮明、風格獨特，讓年輕世代覺得她「酷、很有趣」，成功吸引長期對政治冷感族群的關注與支持。日經新聞與東京電視台民調顯示，高市內閣整體支持率為67%，其中20歲世代對她的支持率高達84%，30歲群體則為78%，顯著高於70歲以上長者的53%。

高市不避諱公開談論個人興趣，她對重金屬音樂的熱愛人盡皆知，自嘲年輕時相當狂野，打鼓時常因為用力過猛而敲斷鼓棒。此外，她不諱言透露自己愛吃南韓海苔、使用韓系化妝品，且也會看韓劇。這些個人特色結合直率作風，使其形象有別於傳統政治人物。

南韓總統李在明今年1月訪日期間，高市與他坐在爵士鼓前，伴隨去年爆紅的影劇串流平台網飛（Netflix）影集「Kpop獵魔女團」主題曲《Golden》，以及今年重磅回歸的BTS防彈少年團著名歌曲《Dynamite》。英國衛報分析，外界原先預期雙方在歷史與外交議題上可能緊張對立，卻出現輕鬆互動場景，強化高市能在地緣政治壓力下游刃有餘的從容形象。

日本首相高市早苗與南韓總統李在明同台打鼓，演奏兩首K-pop歌曲，並在演出後交換鼓棒，以輕鬆橋段展現日韓互動友好。（圖／美聯社）

●粉絲仿穿搭 罕見政治偶像

高市直率的溝通風格與勤勉的政治人物形象，成功在年輕選民之間建立穩固基礎與高人氣。她鮮明且貼近百姓生活的一面，進一步拉近與年輕族群的距離。年輕世代甚至掀起「早苗活」應援風潮，高市支持者參加或分享演講集會，模仿她的穿搭，爭相購買同款手提包，甚至就連她在國會做筆記時使用的粉紅色原子筆都銷售一空，形成類似偶像文化的粉絲運動，也讓日本首相罕見地成為年輕人眼中的「政治偶像」。高市在YouTube與X平台的粉絲數分別逾87萬與270萬，遠高於多位日本前首相。

在奈良市，遊客正在挑選印有日本首相高市早苗頭像的紀念品。奈良市是高市早苗的家鄉。(圖／美聯社)

●變革感帶動 抓住年輕的心

東京大學學際情報學府（研究所）副教授藤田結子（Yuiko Fujita）專門研究青年文化與媒體議題，她指出，「變革感」帶動年輕人支持高市的現象。藤田說：「日本政壇過去一直由年長男性主導，如今首相卻是女性，背景與既定印象不同，帶來社會正在轉變的感受。」

日本智庫「第一生命經濟研究所」資深研究員西野偉彥（Takehiko Nishino）指出，高市的溝通方式直接而清晰，例如她曾說「我會努力工作、工作、工作、工作再工作」，簡單、重複卻強烈有力，對年輕世代極具穿透力。

●看問題／高人氣高支持度 未必轉成政黨票

外界普遍認為，高市屬於社會保守派人士，她反對夫妻別姓與同性婚姻改革，但年輕人對她的支持未必代表著她的政策會隨著世界趨勢向右轉。衛報分析，真正驅動力在於經濟壓力，日圓走弱、物價飆升、薪資成長停滯，年輕世代承擔沉重的社會保險與稅賦，卻對未來退休保障缺乏信心。

面對日本的社會經濟背景現況，高市主張提高所得稅門檻、擴大扣除額、增加可支配所得，對收入停滯的年輕上班族具有高度吸引力。

在秋葉原的造勢現場，32歲的石黑透露，「我以前從沒關心過政治，但高市說的話讓我產生共鳴。首相的演說淺白易懂，你能感受到她真的關心人民，這讓我對更美好的日本抱持希望。」

不過，支持度未必完全轉化為政黨票。日經民調顯示，18歲至29歲的受訪者中僅約40%的人表示會投給自民黨，與整體選民比例相當。藤田表示，「支持高市與真的去投票是兩回事。」