快訊

今日初九天公生有拜有開運！切記「三不＋三要」好運一整年

本周春雨爆發！今起3波鋒面接力 粉專：雨落抹停

聽新聞
0:00 / 0:00

好讀周報／高市時代來臨！日眾院自民黨獨大 年輕世代掀「早苗活」熱潮

聯合報／ 好讀周報
日本眾院8日改選，自民黨在本屆眾院選舉席捲316席，超越1986年該黨304席的勝選紀錄。（圖／路透）
日本眾院8日改選，自民黨在本屆眾院選舉席捲316席，超越1986年該黨304席的勝選紀錄。（圖／路透）

文／陳韻涵輯

日本眾院8日改選，首相高市早苗（Takaichi Sanae）領導的自民黨一舉奪得316席，不僅單獨過半，更跨越三分之二修憲門檻，創下二戰後單一政黨最高席次紀錄。高市憑藉直率勤勉的政治形象、鮮明個人風格與具話題性的政策主張，在年輕世代掀起「早苗活」（サナ活，Sanakatsu）熱潮，成功吸引原本對政治冷感的族群，並累積高人氣與支持度。

日本經濟新聞報導，自民黨在本屆眾院選舉席捲316席，超越1986年該黨304席的勝選紀錄，也高於2009年民主黨取得308席時的表現，象徵日本政局正式進入「高市時代」。高市去年10月4日就任自民黨總裁，上任3個多月便解散眾院並提前大選。這場「押上政治生命」的豪賭，如今證明不僅有效且大有斬獲。

●直率酷首相 打動冷感族群

高市提出停徵消費稅、要求企業加薪，加上形象有別於傳統政治人物，加上個性鮮明、風格獨特，讓年輕世代覺得她「酷、很有趣」，成功吸引長期對政治冷感族群的關注與支持。日經新聞與東京電視台民調顯示，高市內閣整體支持率為67%，其中20歲世代對她的支持率高達84%，30歲群體則為78%，顯著高於70歲以上長者的53%。

高市不避諱公開談論個人興趣，她對重金屬音樂的熱愛人盡皆知，自嘲年輕時相當狂野，打鼓時常因為用力過猛而敲斷鼓棒。此外，她不諱言透露自己愛吃南韓海苔、使用韓系化妝品，且也會看韓劇。這些個人特色結合直率作風，使其形象有別於傳統政治人物。

南韓總統李在明今年1月訪日期間，高市與他坐在爵士鼓前，伴隨去年爆紅的影劇串流平台網飛（Netflix）影集「Kpop獵魔女團」主題曲《Golden》，以及今年重磅回歸的BTS防彈少年團著名歌曲《Dynamite》。英國衛報分析，外界原先預期雙方在歷史與外交議題上可能緊張對立，卻出現輕鬆互動場景，強化高市能在地緣政治壓力下游刃有餘的從容形象。

日本首相高市早苗與南韓總統李在明同台打鼓，演奏兩首K-pop歌曲，並在演出後交換鼓棒，以輕鬆橋段展現日韓互動友好。（圖／美聯社）
日本首相高市早苗與南韓總統李在明同台打鼓，演奏兩首K-pop歌曲，並在演出後交換鼓棒，以輕鬆橋段展現日韓互動友好。（圖／美聯社）

●粉絲仿穿搭 罕見政治偶像

高市直率的溝通風格與勤勉的政治人物形象，成功在年輕選民之間建立穩固基礎與高人氣。她鮮明且貼近百姓生活的一面，進一步拉近與年輕族群的距離。年輕世代甚至掀起「早苗活」應援風潮，高市支持者參加或分享演講集會，模仿她的穿搭，爭相購買同款手提包，甚至就連她在國會做筆記時使用的粉紅色原子筆都銷售一空，形成類似偶像文化的粉絲運動，也讓日本首相罕見地成為年輕人眼中的「政治偶像」。高市在YouTube與X平台的粉絲數分別逾87萬與270萬，遠高於多位日本前首相。

在奈良市，遊客正在挑選印有日本首相高市早苗頭像的紀念品。奈良市是高市早苗的家鄉。(圖／美聯社)
在奈良市，遊客正在挑選印有日本首相高市早苗頭像的紀念品。奈良市是高市早苗的家鄉。(圖／美聯社)

●變革感帶動 抓住年輕的心

東京大學學際情報學府（研究所）副教授藤田結子（Yuiko Fujita）專門研究青年文化與媒體議題，她指出，「變革感」帶動年輕人支持高市的現象。藤田說：「日本政壇過去一直由年長男性主導，如今首相卻是女性，背景與既定印象不同，帶來社會正在轉變的感受。」

日本智庫「第一生命經濟研究所」資深研究員西野偉彥（Takehiko Nishino）指出，高市的溝通方式直接而清晰，例如她曾說「我會努力工作、工作、工作、工作再工作」，簡單、重複卻強烈有力，對年輕世代極具穿透力。

●看問題／高人氣高支持度 未必轉成政黨票

外界普遍認為，高市屬於社會保守派人士，她反對夫妻別姓與同性婚姻改革，但年輕人對她的支持未必代表著她的政策會隨著世界趨勢向右轉。衛報分析，真正驅動力在於經濟壓力，日圓走弱、物價飆升、薪資成長停滯，年輕世代承擔沉重的社會保險與稅賦，卻對未來退休保障缺乏信心。

面對日本的社會經濟背景現況，高市主張提高所得稅門檻、擴大扣除額、增加可支配所得，對收入停滯的年輕上班族具有高度吸引力。

在秋葉原的造勢現場，32歲的石黑透露，「我以前從沒關心過政治，但高市說的話讓我產生共鳴。首相的演說淺白易懂，你能感受到她真的關心人民，這讓我對更美好的日本抱持希望。」

不過，支持度未必完全轉化為政黨票。日經民調顯示，18歲至29歲的受訪者中僅約40%的人表示會投給自民黨，與整體選民比例相當。藤田表示，「支持高市與真的去投票是兩回事。」

高市早苗 日本經濟 首相

好讀周報

追蹤

延伸閱讀

高市續任首相 陸駐聯合國代表嚴詞警告：介入台灣問題「將迎頭痛擊」

高市無懸念續任日相…3月訪美「川高會」 還將尋求「習高會」

美日貿易協議日啟動首批投資 鎖定石油、天然氣、發電及關鍵礦產

高市早苗連任日本首相 對華立場或更強硬

相關新聞

科學人／薄荷的涼是真的涼嗎？研究揭真相：不會立刻消失

你可能也有過這樣的經驗：睡前刷完牙、漱過口，口腔裡仍殘留著一股清涼感，這時喝下的水卻顯得異常冷冽，連呼吸時都彷彿吸進了冷空氣。令人疑惑的是，水溫真的降低了嗎？還是口腔發生了什麼變化？科學給出的答案其實

好讀周報／高市時代來臨！日眾院自民黨獨大 年輕世代掀「早苗活」熱潮

日本眾院8日改選，首相高市早苗（Takaichi Sanae）領導的自民黨一舉奪得316席，不僅單獨過半，更跨越三分之二...

國際小學堂／能源依賴美 歐洲抗川普沒底氣

俄羅斯四年前入侵烏克蘭時，企圖用限制天然氣出口來施壓歐洲，歐洲於是增加進口美國等國液化天然氣來應對。但現在美歐之間因貿易...

國際小學堂／歐抗美並非無籌碼 卻易被分而治之

美國總統川普企圖兼併格陵蘭，歐洲多國團結力挺丹麥主權，歐盟也設法在經貿和防務上降低對美國依賴。但華爾街日報報導，歐洲在安...

科學人／專做單調又危險的工作…第一個機器人怎誕生的？

隨著AI這幾年突飛猛進，各家廠商也紛紛展示人形機器人，而且舉手投足越來越像真人，讓人不禁想像機器人是否即將如科幻小說所描繪的，走入我們的日常生活？ 其實如果不要執著於外型要和人類一樣，廣義而言，

寫作教室／考試不是全部！透過文字 續寫生命的溫柔練習（上）

隨著學測落幕，同學考前高密集的寫作練習也就告一段落了。這段備考的練習是否讓你發現，情意題書寫也是一種內心的淨化和整理。當...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。