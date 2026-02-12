圖解時事素養／休蛋幾咧！下箸前先暫停 認識河豚毒素保平安

快訊

聯合新聞網／ 力宇教育

目前108課綱的教育重視素養的養成，新聞報導是最平易近人的可用素材，力宇教育特別推出《圖解時事素養》課程，由力宇教育各科目專業講師群帶你輕鬆從聯合線上的圖解新聞中，看新聞、聊時事，培養閱讀素養的軟實力！

生活中許多事件的發生都隱含著科學原理，新聞報導中的科學你看懂了嗎？是否可以聯想到曾經學習過知識呢？這次讓力宇教育的Ruby老師帶大家一起來了解「河豚毒素」。

自然新聞

【2023-11-27 05:50 聯合報／資訊圖表小組整理】

………男子前天收到友人贈送的河豚，做生魚片、煮肉湯宴請8名親友，昨天上午眾人出現嘴巴、手腳麻痺無力等症狀，………

【以上為新聞部分節錄，完整報導內容，請見聯合報數位版圖解新聞

知識廣角鏡

力宇教育的《圖解時事素養》課程，專業講師群除了帶領同學們進行新聞閱讀理解，也教大家圖表如何判讀，並且連結課本中的課程知識、補充最新資訊，讓同學們的學習以學校課程為中心，向外延伸廣度，增加生活素養。

挑戰看看

除了課程影片外，也有相關素養試題的練習，由淺至深，從文意理解、結合課程到延伸思考探討，循序安排，並搭配有解析影片。以下這題，學過理化的同學一起來挑戰看看吧！

（ ）小天看到文中介紹河豚毒素的圖表內容寫：「神經毒素，氰化鈉 1000 倍以上。」也去查詢了有關氰化鈉的相關性質，已知下列他所查詢的表格中丁戊是正確的，請根據理化的素養判斷，表格中有哪兩項性質寫錯了？

(A) 甲乙 (B) 乙庚 (C) 丙己 (D) 甲庚

此題答案為(C)，你答對了嗎？！

想知道這一題的詳細解析嗎？想要學習更多時事素養課程嗎？點擊下方【延伸資訊】可以了解更多訊息喔！

