AILEAD365線上學習平臺弭平城鄉資源差距，助偏鄉學子圓夢
從國小升上國中的學習轉換階段，學生面臨科目增加與評量方式改變，能否建立清晰的知識架構與養成自主學習能力，往往成為學習表現拉開差距的關鍵。即使在教育資源相對有限的地區，只要掌握正確的學習方法並善用數位學習工具，學生同樣能穩健累積實力，朝向理想高中邁進。
力宇教育特別邀請到錄取臺北市立中山女高的高彭喜恩同學，分享她在國中階段如何運用AILEAD365線上教學平臺建構系統化的讀書方式，並見證新北市立烏來國中小教師團隊如何將平臺深度融入課堂，讓課內外學習形成良性循環。
高彭喜恩同學分享，剛進入新北市立烏來國中小時，面對加深加廣的學科內容，一度覺得知識像盤散沙般難以統整。直到接觸AILEAD365的教學影片，透過圖表式講解，她逐步建立起知識脈絡，並養成在觀看影片後對照課本註記重點的習慣。藉由交叉比對找出不同教材間共同強調的核心概念，讓學習不再停留於死背，而是深層的觀念理解與內化。
除了自主學習方式的轉變，新北市立烏來國中小的教師團隊也將AILEAD365融入課堂，針對不同學科特性落實適性化教學。
•國文科：老師先說明核心概念，再讓學生分組討論平臺題目，引導學生拆解選項思路，比起答案對錯，更著重完整思考邏輯的培養。不同程度的學生，也能搭配教學影片隨播隨停，自主調整學習步調。
•社會科：結合AILEAD365線上測驗題庫與遊戲式互動軟體，搭配積分排行機制，提升學生的課堂參與度與學習動機。
•自然科與數學科：利用測驗現況監控功能，掌握全班作答情形；測驗後透過系統依錯題率排序進行重點講解，提升考卷檢討效率。
•英文科：老師靈活運用手寫板功能畫記題目重點，帶領學生逐步拆解句型與文法脈絡。
AILEAD365線上教學平臺結合教學影片、難易分級測驗題庫、AI診斷分析與個人化學習歷程模組，不僅幫助學生建立有系統的自主學習模式，也協助教師更精準掌握學習狀況、優化教學策略。透過科技與教學現場的緊密結合，力宇教育將持續強化教學支持系統，也為學生打造更有效率的學習途徑。
