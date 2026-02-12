快訊

8旬母顧50年絕望殺子 賴總統今批示特赦：盼接住每一個需要協助的家庭

直擊！害人掉髮臭豆腐店越近味道越濃 居民：能不經過就不經過

直播／你中了嗎？500元運動幣14:00抽籤 將開出60萬幸運兒

AILEAD365線上學習平臺弭平城鄉資源差距，助偏鄉學子圓夢

聯合新聞網／ 力宇教育

從國小升上國中的學習轉換階段，學生面臨科目增加與評量方式改變，能否建立清晰的知識架構與養成自主學習能力，往往成為學習表現拉開差距的關鍵。即使在教育資源相對有限的地區，只要掌握正確的學習方法並善用數位學習工具，學生同樣能穩健累積實力，朝向理想高中邁進。

力宇教育特別邀請到錄取臺北市立中山女高的高彭喜恩同學，分享她在國中階段如何運用AILEAD365線上教學平臺建構系統化的讀書方式，並見證新北市立烏來國中小教師團隊如何將平臺深度融入課堂，讓課內外學習形成良性循環。

高彭喜恩同學分享，剛進入新北市立烏來國中小時，面對加深加廣的學科內容，一度覺得知識像盤散沙般難以統整。直到接觸AILEAD365的教學影片，透過圖表式講解，她逐步建立起知識脈絡，並養成在觀看影片後對照課本註記重點的習慣。藉由交叉比對找出不同教材間共同強調的核心概念，讓學習不再停留於死背，而是深層的觀念理解與內化。

除了自主學習方式的轉變，新北市立烏來國中小的教師團隊也將AILEAD365融入課堂，針對不同學科特性落實適性化教學。

•國文科：老師先說明核心概念，再讓學生分組討論平臺題目，引導學生拆解選項思路，比起答案對錯，更著重完整思考邏輯的培養。不同程度的學生，也能搭配教學影片隨播隨停，自主調整學習步調。

•社會科：結合AILEAD365線上測驗題庫與遊戲式互動軟體，搭配積分排行機制，提升學生的課堂參與度與學習動機。

•自然科與數學科：利用測驗現況監控功能，掌握全班作答情形；測驗後透過系統依錯題率排序進行重點講解，提升考卷檢討效率。

•英文科：老師靈活運用手寫板功能畫記題目重點，帶領學生逐步拆解句型與文法脈絡。

AILEAD365線上教學平臺結合教學影片、難易分級測驗題庫、AI診斷分析與個人化學習歷程模組，不僅幫助學生建立有系統的自主學習模式，也協助教師更精準掌握學習狀況、優化教學策略。透過科技與教學現場的緊密結合，力宇教育將持續強化教學支持系統，也為學生打造更有效率的學習途徑。

想了解更多，請見影片喔！

更多訊息，可洽力宇教育官方網站洽詢

https://www.leadu-edu.com

教育部校園數位內容與教學軟體

https://www.sdc.org.tw/product/ailead365

力宇教育 教師 自主學習

力宇教育

追蹤

相關新聞

AILEAD365線上學習平臺弭平城鄉資源差距，助偏鄉學子圓夢

從國小升上國中的學習轉換階段，學生面臨科目增加與評量方式改變，能否建立清晰的知識架構與養成自主學習能力，往往成為學習表現拉開差距的關鍵…

新聞中的公民與社會／川普放話格陵蘭計畫「沒有回頭路」 歐盟為何考慮啟動ACI？

美國總統川普於美東時間廿日證實與北約秘書長呂特就格陵蘭一事通話，並敲定將在達沃斯世界經濟論壇與各方會晤磋商。他並強調，格陵蘭計畫「沒有回頭路」…

新聞中的公民與社會／美願與歐磋商格陵蘭川普撂話：沒回頭路

一、時事掃描：

科學人／每天外帶一杯熱咖啡…小心一年恐吞36萬顆塑膠微粒

每天早上買一杯外帶咖啡，對多數人而言只是再平常不過的生活場景。然而，當高溫液體倒進塑膠杯的那一刻，杯壁其實正承受一場短暫卻劇烈的物理衝擊。塑膠材料在高溫下瞬間軟化、變形，表面結構可能因此受損，釋放出大

好讀周報／SpaceX跨域整合 資料中心上太空！馬斯克：可長期發展AI

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下的太空探索科技公司（SpaceX）與人工智慧（AI）公司「xAI」近期整併，踏出...

國際小學堂／爭國際承認30年 索馬利蘭目標拉攏川普

索馬利蘭與索馬利亞，在殖民時期就曾分屬不同列強控制。支持索馬利蘭獨立的人士認為，該地居民主要是伊薩克族，與索馬利亞其他地...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。