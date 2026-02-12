新聞中的公民與社會／美願與歐磋商格陵蘭川普撂話：沒回頭路

一、時事掃描：

美願與歐磋商格陵蘭川普撂話：沒回頭路

美國總統川普於美東時間廿日證實與北約秘書長呂特就格陵蘭一事通話，並敲定將在達沃斯世界經濟論壇與各方會晤磋商。他並強調，格陵蘭計畫「沒有回頭路」，美方「靠實力」說話，且美國是唯一能確保世界和平的力量。【2026/1/21聯合報】

二、命題趨勢：

繼1946年杜魯門提案，美國總統川普重啟購地外交，遭拒後以關稅施壓。歐盟擬啟動2023年《反脅迫工具》(ACI)反制，效法處理立陶宛事件經驗，防範經貿武器化以干預領土主權，展現捍衛政策自主與戰略自主的決心。本新聞命題焦點：經濟手段與政治目標(經濟脅迫)、歐盟反脅迫工具(ACI)的法律本質、主權不可讓渡性與國家利益、多邊體制失靈與單邊主義。SDGs目標：SDG13氣候行動、SDG16和平正義與健全制度、SDG17多元夥伴關係。

三、牛刀小試：

國總統川普表示希望由美國購買丹麥自治領地格陵蘭，遭丹麥與格陵蘭拒絕後，宣布對多個歐洲國家出口至美國的商品加徵關稅，並以提高關稅作為外交談判籌碼。歐盟認為此舉已超出一般貿易爭端範疇，因此評估是否啟動反脅迫工具(Anti-Coercion Instrument,ACI)，以回應第三國透過經濟或貿易措施施加不當壓力之情形。前中情局情報官則指出，美國急於取得格陵蘭，除國家安全外，更涉及北極戰略主導權與稀土、能源等關鍵資源掌控，並可能改以企業投資或經濟協議方式達成，而非直接取得領土。根據上述情境，下列何者最能說明歐盟考慮啟動ACI的理由？

(A)美國企圖掌握格陵蘭戰略資源，因此歐盟關注北極地區的長期發展

(B)美國在北極擴張地緣戰略之影響力，歐盟必須與其競爭區域主導權

(C)美國可能透過企業合作取得礦產資源，歐盟必須防範市場壟斷風險

(D)美國以關稅手段迫使他國在主權外交議題讓步，構成經濟脅迫行為

答案：D

解析：(A)只說明歐盟關注北極發展，未涉及他國以經濟手段施加政治壓力，與ACI啟動條件不符。(B)將情境誤導為地緣戰略競爭，偏離題幹強調的經濟施壓行為。(C)轉移焦點至市場壟斷問題，與ACI反經濟脅迫之目的無關。(D)美國將關稅作為迫使歐洲在非貿易議題上讓步的工具，符合經濟脅迫定義，亦為ACI啟動要件。

四、歷屆試題：

戰結束後的數十年間，跨國企業曾無需擔心地緣政治因素，在全球拓展商業。然而，近日有學者撰文指出，全球正劃分為二個互相競爭的集團，一個由西方領導，另一個由中國領導，跨國企業不能再忽視地緣政治。另一項調查報告則指出，跨國公司管理階層憂心與不憂心中國及其鄰近區域政治風險的比例，已經從2021年的2：1，提升至目前的20：1。不少跨國公司對於依賴中國製造及銷售的情況感到不安，也認為依照中國當前的政治特性，目前唯一可以預測的就是它的不可預測性，因而計畫將部分製造、供應鏈和銷售轉移到更友善的國家。若要探究國際政治變動是否如該學者所言，下列哪項資料最具有佐證力？(2023分科)

(A)聯合國大會以壓倒性票數通過譴責俄羅斯吞併烏克蘭領土，中國則棄權

(B)中國提出南海島礁主權爭議由其與各聲索國雙邊談判解決，美國則反對

(C)美國嚴格管制對中國出口半導體技術及設備，以防止中國獲得先進技術

(D)美國發布國家安全戰略，指出中國已有力量來實現重塑國際秩序的目標

答案：D