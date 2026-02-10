國際小學堂／爭國際承認30年 索馬利蘭目標拉攏川普

索馬利蘭與索馬利亞，在殖民時期就曾分屬不同列強控制。支持索馬利蘭獨立的人士認為，該地居民主要是伊薩克族，與索馬利亞其他地區種族組成不同，且索馬利蘭相對和平穩定，應和長期受到伊斯蘭武裝分子襲擊的索馬利亞分開。

處非洲之角 曾被列強分治

英國廣播公司和紐約時報報導，十九世紀末至廿世紀初，歐洲殖民列強曾爭奪非洲東北部「非洲之角」的控制權。非洲之角現由四個國家組成，即索馬利亞、衣索比亞、厄利垂亞、吉布地。

當時英國占領衣索比亞和亞丁灣之間地區，即如今索馬利蘭聲索的領土；義大利則占領東部和南部的印度洋沿岸地區。一九六○年，英屬索馬利蘭與義屬索馬利蘭先後獨立，合併組成索馬利亞，但原本生活在英屬索馬利蘭的居民，很快就感覺被邊緣化和忽視。

一九八○年代，在索馬利亞獨裁者巴瑞的統治下，政治排擠和壓迫引發北部地區的武裝反抗，索馬利亞軍隊以殘暴手段回擊，包括大規模屠殺。最後巴瑞在一九九一年被推翻，中央政府垮台，索馬利蘭同年宣布獨立。

索馬利蘭約有六百萬人口，宣布獨立以來已建立許多國家機構，包括民選國會、國幣、國旗和軍警部隊，在飽受衝突蹂躪的非洲之角，被譽為是相對平靜的綠洲。

尋美國支持 願給港口機場

索馬利亞仍視索馬利蘭為其領土不可分割一部分。索馬利亞首都摩加迪休的政府一再表示，任何承認索馬利蘭獨立的舉動都將侵犯索馬利亞主權。對以色列去年十二月宣布承認索馬利蘭，索馬利亞總統穆哈莫德說，這是對其國家統一的「生存威脅」。

由於缺乏國際承認，索馬利蘭簽署安全協議、進入全球市場甚至完全控制領空的能力都受限。為求改變，索馬利蘭多年來一直與美國共和黨國會議員、保守派政策團體及川普政府前官員建立連結，其中許多都敦促美國深化與該地區的合作並承認索馬利蘭。

紐時去年曾引述索馬利蘭官員報導，他們希望與同年初回任的美國總統川普達成協議，允許美國租用一座亞丁灣沿岸港口及冷戰時期的機場跑道，換取長期爭取的外交承認。索馬利蘭人士說，若獲美方支持，索馬利蘭可獲得境外投資與更多外交及安全相關國際連結。