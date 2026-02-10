國際小學堂／爭國際承認30年 索馬利蘭目標拉攏川普
索馬利蘭與索馬利亞，在殖民時期就曾分屬不同列強控制。支持索馬利蘭獨立的人士認為，該地居民主要是伊薩克族，與索馬利亞其他地區種族組成不同，且索馬利蘭相對和平穩定，應和長期受到伊斯蘭武裝分子襲擊的索馬利亞分開。
處非洲之角 曾被列強分治
英國廣播公司和紐約時報報導，十九世紀末至廿世紀初，歐洲殖民列強曾爭奪非洲東北部「非洲之角」的控制權。非洲之角現由四個國家組成，即索馬利亞、衣索比亞、厄利垂亞、吉布地。
當時英國占領衣索比亞和亞丁灣之間地區，即如今索馬利蘭聲索的領土；義大利則占領東部和南部的印度洋沿岸地區。一九六○年，英屬索馬利蘭與義屬索馬利蘭先後獨立，合併組成索馬利亞，但原本生活在英屬索馬利蘭的居民，很快就感覺被邊緣化和忽視。
一九八○年代，在索馬利亞獨裁者巴瑞的統治下，政治排擠和壓迫引發北部地區的武裝反抗，索馬利亞軍隊以殘暴手段回擊，包括大規模屠殺。最後巴瑞在一九九一年被推翻，中央政府垮台，索馬利蘭同年宣布獨立。
索馬利蘭約有六百萬人口，宣布獨立以來已建立許多國家機構，包括民選國會、國幣、國旗和軍警部隊，在飽受衝突蹂躪的非洲之角，被譽為是相對平靜的綠洲。
尋美國支持 願給港口機場
索馬利亞仍視索馬利蘭為其領土不可分割一部分。索馬利亞首都摩加迪休的政府一再表示，任何承認索馬利蘭獨立的舉動都將侵犯索馬利亞主權。對以色列去年十二月宣布承認索馬利蘭，索馬利亞總統穆哈莫德說，這是對其國家統一的「生存威脅」。
由於缺乏國際承認，索馬利蘭簽署安全協議、進入全球市場甚至完全控制領空的能力都受限。為求改變，索馬利蘭多年來一直與美國共和黨國會議員、保守派政策團體及川普政府前官員建立連結，其中許多都敦促美國深化與該地區的合作並承認索馬利蘭。
紐時去年曾引述索馬利蘭官員報導，他們希望與同年初回任的美國總統川普達成協議，允許美國租用一座亞丁灣沿岸港口及冷戰時期的機場跑道，換取長期爭取的外交承認。索馬利蘭人士說，若獲美方支持，索馬利蘭可獲得境外投資與更多外交及安全相關國際連結。
▪清大提醒「永遠不要相信新竹的交通」偷酸隔壁校？陽明交大笑回了
▪學測成績2月25日放榜…兒想重考家長喊「浪費時間」被勸：不是壞事
▪5歲兒會算小四數學！「神童」教育最大關卡是人際關係 網：別跳級
▪學測結束考多益有好處！高三生寒假衝刺聽力憂閱讀退步 網：看目標
▪公部門幼兒教具出現簡體字！員工憂孩子混淆 遭主管嗆「排外」
▪補習才考得上好大學？家長指重點是「額外補充能力」：學測考到骨頭裡
▪頂大生115學測「考好玩」的！家長憂拉高級分標準 網安慰：不影響
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。