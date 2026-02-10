國際小學堂／以色列承認索馬利蘭獨立 有何盤算？

以色列去年底率先各國，承認從索馬利亞分離的索馬利蘭為主權獨立國家。分析家說，以國在索馬利亞等穆斯林國家支持分離勢力，目的包括施壓這些國家承認以國。但不少國家擔心這會助長其他地方的獨立訴求，非洲與中東多國和北京都表態反對。

美助以拓展外交 推亞伯拉罕協議

索馬利蘭自一九九一年宣布獨立以來，就對其聲索的大部分領土實施治理，局勢大致和平穩定，並持續爭取國際承認。以國總理內唐亞胡辦公室去年十二月廿六日宣布，正式承認索馬利蘭，聲稱此舉符合「亞伯拉罕協議」精神。索馬利蘭總統阿布杜拉希表示樂見，表示這代表「戰略夥伴關係」啟動。

亞伯拉罕協議是美國總統川普第一任期促成，使以國與幾個阿拉伯國家關係正常化。許多穆斯林國家並不承認以國，土耳其和埃及等國例外，該協議則使以國與阿拉伯聯合大公國、巴林、摩洛哥等國建立正式外交關係。以國雖希望更多國家加入，但近年加薩等地戰事引發阿拉伯世界不滿，形成阻礙。

以扶持分離軸心 逼各國加入協議

專家指出，在索馬利亞、利比亞、葉門、敘利亞等國，已可發現一種「分離軸心」成形，由以國領導並受到區域夥伴支持，會在由於衝突，導致中央政府難以控制局部領土的國家展開行動。背後邏輯很簡單：削弱中央權力、支持脫離中央的地區，並扶持與以國結盟、支持亞伯拉罕協議的實體。

半島電視台一月中旬刊出索馬利亞前計畫與國際合作部長、現為該國一家智庫共同創辦人艾因特的文章，提到以國領導的新興附庸組織，使以國有機會在局勢動盪地區建立戰略立足點，藉此監視競爭對手、投射力量、確保關鍵航道並擴展情報網。以國也想透過該策略施壓，讓索馬利亞等被盯上的「母國」不得已只好加入亞伯拉罕協議。

索馬利蘭臨紅海 可截斷加薩支援

艾因特和外媒也提到，以國承認地處紅海戰略要地的索馬利蘭，與爭奪紅海航道密不可分。連接紅海和非洲東北部亞丁灣的曼德海峽承載全球約一成貿易量；控制該航道的港口和海岸線，就能對國際貿易有巨大影響力。以國承認索馬利蘭，意在鞏固其在亞丁灣周邊、被稱為「非洲之角」地區的戰略地位。

以國智庫國家安全研究所去年十一月報告也說，以國基於多重戰略考量，在紅海地區需要盟友，這些考量包括未來可能對以國宿敵伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」採取行動。

英國廣播公司（ＢＢＣ）去年十二月底報導，美國非洲問題分析家哈德遜說，以國承認索馬利蘭的主因是試圖對抗伊朗在紅海地區的影響力。武器和武裝人員可取道紅海進入東地中海，在加薩的武裝分子傳統上可藉該通道獲得支援和補給，因此在紅海出入口部署情資勢力，完全符合以國國安利益。

以色列去年十二月承認索馬利蘭，索馬利亞民眾同月廿八日在首都摩加迪休示威，踩踏以國總理內唐亞胡肖像。路透

憂鼓舞分離主義 非洲中東多反對

對以方做法，非洲聯盟、阿拉伯聯盟、伊斯蘭合作組織、歐盟等國際組織，都再度肯認索馬利亞的主權和領土完整。艾因特說，以國的決定後續引發國際社會對索馬利亞的廣泛支持，對以國來說可能適得其反。至於以國親密盟友美國，則在聯合國安理會緊急會議為其辯護。

非洲聯盟一直擔心，承認索馬利蘭可能引發連鎖效應，導致各地分離主義者也要求國際承認。中國大陸外交部發言人林劍去年十二月廿九日說，索馬利蘭是索馬利亞領土不可分割一部分，區域外國家應停止不當干涉，「任何國家都不應為了一己私利而鼓動和支持他國內部分裂勢力」。

我外交部則說，樂見以國承認索馬利蘭，台灣與索馬利蘭二○二○年已互設代表處，未來將持續尋求與以國及索馬利蘭政府更多合作契機。

艾因特說，中國日益在非洲活躍；鑒於中國將任何外國與台北的接觸視為直接挑戰，索馬利蘭決定與台灣發展關係，勢必引起北京關注。對中國，非洲之角不僅關乎港口、航道和礦產資源，更關乎防止分離主義的先例蔓延，以及對抗可能替台灣壯膽的舉動。