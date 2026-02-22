寫作教室／考試不是全部！透過文字 續寫生命的溫柔練習（上）
隨著學測落幕，同學考前高密集的寫作練習也就告一段落了。這段備考的練習是否讓你發現，情意題書寫也是一種內心的淨化和整理。當你描述過往，再現相關的人事物與自己在當下的心情感受時，無形中也在梳理當時來不及細想的念頭。準備考試固然重要，但卻不是全部。若書寫能重整內心，何不讓這樣的習慣延續下去？若能這麼想，你會發現：學測國寫只是第一章，後面還有很多章節，可以用文字繼續書寫自己的故事。以下提供幾個寫作主題讓同學參考。
●學測情意題的迴響
今年國寫情意題以「隔在我們之間的種種」為題目，要同學描寫與家人、師長、朋友之間的衝突，以及換位思考後以的感受與體會。無論同學在考卷上寫了什麼，回頭想想這個題目不正切合自己現在的生命經驗？無論是備考時與家人的爭執、手足間的互看不順眼或是與老師的理念衝突⋯⋯，也許你在考試的當下有諸多想寫，但礙於時間、篇幅無法暢所欲言。現在正是時候寫下你想說的，無關時間、配分、字數，只管誠實面對自己，那個「隔在你們之間的種種」究竟是什麼？可以補上考場來不及寫的情緒與細節，把「原本不敢寫進考卷」的猶豫、害怕、矛盾寫進來。最重要的是，這些橫亙在你與他人的鴻溝，是否因為你的理解而讓你成為更好的自己？
●寫信給半年後的自己
想像一下半年後的自己正在做什麼？時序來到八月，多數人應該是準大學新鮮人了。面對高中生活的最後半年，你又有什麼期待？根據許多大學生的說法，回想高中生活，最懷念的是高三備考時的高壓與鎮日讀書的節奏。若是如此，何不趁現在用文字保留現在的心情？建議你可以用以下三段文字，試著寫給未來的你。
（一）現在的自己：描述學測剛考完的狀態與心情。
（二）此刻的在意：梳理自己對成績、志願、未來最擔心什麼。
（三）給未來的話：寫給半年後的自己一段提醒與祝福。
寫信的內容可以是知性也可以是感性的，也許半年後的你讀信時會有不一樣的感覺。
▪整理／小心罰錢！把握年前最後還書日 全台春節圖書館休館日期看這裡
▪學測閱卷提報931件違規 考生用化學結構式、座標畫笑臉都被扣一級分
▪「我有填嗎？」他錄取物理系懷疑是父偷改志願 入學後刻板印象大逆轉
▪司法特考生遭家人語言暴力…求助紓壓方法 網建議：物理區隔
▪只能選教職？頂大生迷茫「純數學系」畢業出路 建議跨域搭AI順風車
▪學測成績2月25日放榜…兒想重考家長喊「浪費時間」被勸：不是壞事
▪清大提醒「永遠不要相信新竹的交通」偷酸隔壁校？陽明交大笑回了
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。