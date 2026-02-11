好讀周報／SpaceX跨域整合 資料中心上太空！馬斯克：可長期發展AI

文／陳韻涵輯

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下的太空探索科技公司（SpaceX）與人工智慧（AI）公司「xAI」近期整併，踏出推動「軌道資料中心」（orbital data center）長期藍圖的第一步。馬斯克計畫在地球軌道部署運算設施，應對AI對能源與散熱的極高需求。

馬斯克在SpaceX官網發布聲明宣布，AI運算未來將需要「龐大的電力與散熱冷卻資源」，地面資料中心若要持續支撐AI運算，將對所在社區與環境造成沉重負擔。他認為，太空中的太陽能供應幾乎不間斷，那才是可長期發展AI之處。

半島電視台與路透報導，這項計畫將馬斯克旗下的太空、AI、網路與社群平台整合到同一個企業架構之中，形成跨領域的「垂直整合」，有助於部署AI運算軌道衛星。

●看原理／低地球軌道 部署衛星 AI模型推論 太空運算

軌道資料中心的核心理念，是將數百顆、甚至上千顆衛星部署在低地球軌道，每顆衛星配備運算硬體與太陽能板，形成全球化的AI運算網路，直接在低地軌道中進行大型AI模型的訓練與推論。

比起地球表面上的資料中心，軌道資料中心具備幾項優勢：

1.能源供應充足：衛星可長時間直接接收太陽光並轉化為電能，幾乎不受晝夜交替與氣候影響。

2.散熱效率高：熱量可直接對外太空輻射，省去地面冷卻系統的高昂能源消耗與建置費用。

3.運算擴展性大：可隨著衛星數量增加擴增運算能力，未來可形成比地面資料中心更大的運算叢集。

●看原因／運算愈大 愈需能源 用太陽能 成本最低

馬斯克指出，AI運算需求正在以指數形態成長。考量地球上的能源供應與資料中心基礎設施，恐怕無法長期承載大規模AI運算。他寫道，「即便只利用太陽能的百萬分之一，太陽所提供的能源也超過地球文明目前的總電量。」

馬斯克認為，隨著AI模型的規模不斷擴大、運算需求愈來愈龐大，地球上的能源與冷卻限制將落入瓶頸。軌道資料中心則可提供「幾乎無限制」的能源與空間，且不會對地球及其環境造成負擔。他預測，在未來2至3年內，「最低成本的AI運算方式將會在太空出現」。

●看整併／太空到社群 全整合 發射到運算 一條龍

馬斯克於2023年成立人工智慧公司xAI，旗下最知名產品為聊天機器人「Grok」。xAI也曾併購昔稱「推特」的社群平台，並改名為「X」。

SpaceX則是目前全球最成功的火箭與衛星發射公司，負責營運「獵鷹」、「星艦」等火箭計畫，以及低軌道衛星網路「星鏈」。

兩間公司合併後，將整合馬斯克在AI、太空、網路與社群媒體的資源，形成從發射能力到軌道運算的一條龍建置。對AI產業而言，這代表未來可能在軌道上直接部署運算衛星，而不必依賴耗能高昂的地面資料中心，進而降低運算成本並提高效率。

此外，兩家公司都與美國政府簽訂多項大型合約，囊括美國太空總署與國防部等重要機構，星鏈也為國防與情報單位的客戶推出「星盾」低軌衛星服務。這不僅為太空AI計畫提供穩定資金，也凸顯其技術實力獲得政府軍情單位的認可。

●看挑戰／初期投資金額龐大 太空垃圾防不勝防

專家分析，軌道資料中心聽起來很酷，但在實際商業化層面仍挑戰重重，可能需要數年時間才能實現。

首先，低軌衛星的發射成本高，即使星艦計畫降低衛星發射的成本，初期投資金額仍龐大。此外，太空中有許多人造科技產品與星體殘骸飄散在軌道中，這些太空垃圾可能擊中衛星，造成服務中斷或毀損。

此外，宇宙輻射可能影響晶片與電子元件的壽命，一旦發射衛星進入軌道，維修工作便不比地面維護容易，不僅無法像地面資料中心一樣隨時叫人來修理維護，更需要高度自動化或模組化的設計。

德意志銀行預估，2027年至2028年可能出現小型概念驗證衛星，而大規模的衛星部署可能要等到2030年代，才能形成上百顆或上千顆衛星組成的衛星系統。

宇宙輻射可能影響晶片與電子元件的壽命，影響軌道資料中心的可行性。（圖／取自網路）

●科技升級／SpaceX申請百萬顆衛星 全球太空競爭白熱化

SpaceX上月底向美國聯邦通訊委員會（FCC）提出申請，計畫在地球軌道部署多達100萬顆太陽能供電衛星，作為人工智慧（AI）運算用途的「軌道資料中心」，以因應全球AI算力需求快速攀升。

英國廣播公司報導，根據申請文件，SpaceX形容這套衛星系統將是滿足AI運算需求「最具效率、最節能」的解決方案。SpaceX表示，這個構想不僅是科技升級，更是人類文明的重要進步。

文件中甚至將該計畫定位為邁向「卡達肖夫第二級文明」的開端，即一種能完全掌控並利用太陽能量的文明形態，同時也被視為確保人類未來能成為多行星物種的關鍵基礎。

資訊科技媒體「TechCrunch」報導，傳統資料中心通常是由大量高效能電腦組成的龐大設施，集中設於地面，用以處理與儲存數據。但SpaceX指出，隨著生成式AI與大模型應用迅速擴張，其運算需求已開始超越地面基礎設施所能承載的極限，因此必須尋求全新的架構。公司主張，利用太空中的太陽能並直接在軌處理資料，可望大幅降低能源與散熱限制。

不過，外界懷疑SpaceX計畫的可行性與規模。科技媒體「The Verge」分析，100萬顆衛星幾乎不可能一次獲得FCC核准，比較可能的情況是，SpaceX在談判過程中提出的「上限數字」。FCC今年1月上旬才剛批准SpaceX再發射7500顆星鏈衛星，並明確表示，其餘約1.5萬顆的申請案將延後審議。

歐洲太空總署統計，目前環繞地球運行的1.5萬顆衛星，已對太空交通管理、光害與太空碎片問題造成壓力。若SpaceX的申請獲准，現有軌道環境勢將面臨空前挑戰。

星鏈目前在軌衛星已接近1萬顆，外界多次指控其加劇太空擁擠的風險，但馬斯克否認相關批評，並強調太空「廣闊得超乎想像」，衛星之間的距離超級遠。

全球太空產業競爭逐漸白熱化，「亞馬遜」近期以火箭發射能力不足為由，向FCC請求延長期限，爭取完成其逾1600顆衛星的部署計畫。 馬斯克的SpaceX星鏈占據多數近地衛星軌道。圖為2024年4月Vast公司的商業太空站連接到SpaceX的星鏈衛星網路。(圖／美聯社）