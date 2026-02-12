快訊

好讀周報／泰國貓地位攀升！5品種被指定為「國貓」 成觀光經濟支柱

聯合報／ 好讀周報
除了常聽到的貓咪咖啡廳之外，泰國還推出每日限量的「貓貓船」，有貓咪伴遊看夕陽。(圖／臉書)
除了常聽到的貓咪咖啡廳之外，泰國還推出每日限量的「貓貓船」，有貓咪伴遊看夕陽。(圖／臉書)

文／陳韻涵輯

新聞故事：在泰國，大象長期被視為國家象徵；不過，貓咪的地位近年迅速攀升，5種泰國本土貓被指定為「國貓」，隨之興起的「貓經濟」也成為活絡市場的新興經濟動能。

泰國政府去年11月正式將5種本土貓種指定為國家象徵，包括暹羅貓（Siamese）、蘇帕拉克貓（Suphalak）、呵叻貓（Korat）、貢扎貓（Konja），以及考瑪尼貓（Khao Manee）。政府官方聲明指出，這些貓種深植於泰國的信仰、習俗與地方智慧，具有重要文化意義，提升其象徵地位有助於保育品種，並創造新的經濟成長機會。

暹羅貓以藍寶石般的藍眼睛聞名，而呵叻貓自泰國北部發源，當地推出的貓咪圖案長褲近期在社群媒體爆紅，成為觀光客搶購的熱門紀念品，凸顯泰國的貓文化已延伸至設計與文創領域。

日經亞洲（Nikkei Asia）新聞報導，隨著泰國人愛貓的風潮持續升溫，「貓經濟」的市場規模已達3678億泰銖（約新台幣3237億元），不僅超越「狗市場」，也在泰國觀光業疲弱之際，成為泰國經濟的重要支柱。

在曼谷市中心，貓咪咖啡廳已成為許多愛貓人士的假日熱門去處。許多家長帶著年幼子女前來消費，孩子們圍繞著貓咪，看牠們舔食肉泥、悠閒踱步，氣氛溫馨。這類以貓咪為賣點的咖啡廳近年數量激增，也帶動寵物食品、玩具、服飾、藥品，以及寵物旅館等相關產業的需求同步成長。

主辦泰國貓咪相關展覽的N.C.C. Management & Development公司指出，泰國年度貓咪市場規模約為3678億泰銖（約新台幣3237億元），明顯高於狗市場的1996億泰銖（約新台幣1756億元）。

從消費結構分析，每隻貓的每月平均花費介於3500泰銖至6800泰銖（約新台幣3080元到5984元）之間，略高於養狗的3500泰銖至5500泰銖（約新台幣3080元到4840元）。

金融機構「開泰銀行」（Kasikornbank）調查顯示，泰國2025年的貓市場成長速度，首度超越狗市場。

產業人士分析，貓經濟快速擴張，與都市化密切相關。隨著城市人口增加、居住空間縮小，飼養相對省空間、照護較便利的貓咪，逐漸成為都會家庭的首選，這股趨勢促使政府開始將貓視為文化與經濟並重的資產。

在宏觀經濟層面，泰國重要的觀光業受詐騙犯罪疑慮與泰銖走強影響而持續低迷。官方數據顯示，2025年外國遊客人數比2024年減少7.2%，這是自2021年新冠肺炎疫情以來首度下滑。由內需撐起的「貓經濟」，逐漸成為泰國經濟結構中重要新興支柱。

