力宇教育攜手南一教育集團 深化 AI 教育應用 共築智慧教學生態
力宇教育宣布與臺灣指標性教育出版品牌 南一教育集團 展開全面合作，結合雙方在 AI 教育科技與專業教材研發的核心優勢，推動教育內容與人工智慧的深度整合，為校園教學注入嶄新動能。
南一教育集團長年深耕教材出版，憑藉嚴謹的課程架構與優質內容，在教育界建立深厚根基；力宇教育則以 AILEAD365 為核心，專注於 AI 教育應用與學習支持系統的發展。此次合作將以南一教育集團既有的教育資源為基礎，結合力宇教育的 AI 技術與數位平台能力，探索更貼近實際教學需求的應用模式。
透過本次合作，AILEAD365線上教學平臺將進一步強化教育內容與 AI 應用的結合，使系統能更有效掌握教學脈絡與學生學習歷程。合作重點不在於增加教學工具，而是在既有教學流程中提升數位應用效益，協助教師更有效率地運用教育科技資源。
力宇教育表示，此次攜手南一教育集團，象徵著傳統教育出版與 AI 教育科技的重要合作里程碑。雙方將結合內容專業、教材研發與教學實務經驗，推動具前瞻性且可長期發展的智慧教學模式。
未來，力宇教育將與南一教育集團持續投入 AI 教育應用的研究與場域實踐，並積極回應第一線師生反饋，逐步優化教學支持機制。兩大教育品牌的合作，將引領數位教育向更智慧、更人性、更有意義的方向邁進。
