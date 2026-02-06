力宇教育攜手南一教育集團 深化 AI 教育應用 共築智慧教學生態

快訊

聯合新聞網／ 力宇教育

力宇教育宣布與臺灣指標性教育出版品牌 南一教育集團 展開全面合作，結合雙方在 AI 教育科技與專業教材研發的核心優勢，推動教育內容與人工智慧的深度整合，為校園教學注入嶄新動能。

南一教育集團長年深耕教材出版，憑藉嚴謹的課程架構與優質內容，在教育界建立深厚根基；力宇教育則以 AILEAD365 為核心，專注於 AI 教育應用與學習支持系統的發展。此次合作將以南一教育集團既有的教育資源為基礎，結合力宇教育的 AI 技術與數位平台能力，探索更貼近實際教學需求的應用模式。

透過本次合作，AILEAD365線上教學平臺將進一步強化教育內容與 AI 應用的結合，使系統能更有效掌握教學脈絡與學生學習歷程。合作重點不在於增加教學工具，而是在既有教學流程中提升數位應用效益，協助教師更有效率地運用教育科技資源。

力宇教育表示，此次攜手南一教育集團，象徵著傳統教育出版與 AI 教育科技的重要合作里程碑。雙方將結合內容專業、教材研發與教學實務經驗，推動具前瞻性且可長期發展的智慧教學模式。

未來，力宇教育將與南一教育集團持續投入 AI 教育應用的研究與場域實踐，並積極回應第一線師生反饋，逐步優化教學支持機制。兩大教育品牌的合作，將引領數位教育向更智慧、更人性、更有意義的方向邁進。

新聞中的公民與社會／高麗菜價波動…農業部祭種植登記制 對市場機能產生何種作用

近期國內市場的青花菜、高麗菜因生產過剩而價格大崩，朝野立委質疑，大宗蔬果常出現產銷失衡，顯見預警制度未達到預期效果，要求農業部改進…

科學人／一餓就爆氣？科學發現暴怒關鍵：不在血糖

午餐晚半小時，脾氣就變差：這就是「餓怒」 你一定看過這種同事：平常超好聊、回訊息還會加貼圖；結果午餐晚了半小時，整個人瞬間不對勁，連你問一句「等等要開會嗎？」都像在點燃引信。這種因肚子餓而「牙」起來

語文一點通 淺談《戰國策》

一聽《戰國策》就感覺是本沉重、枯燥的史書。其實不然，大家熟悉的成語：畫蛇添足、亡羊補牢、門庭若市、百步穿楊、三人成虎、完璧歸趙等，都是出自《戰國策》喔。

好讀周報／音樂能啟動「大腦所有區域」！專家研究促進閱讀寫作潛力

音樂幾乎存在於每個人的日常生活中，不論是為了放鬆、娛樂、獲得動力或情感慰藉。哈佛大學醫學院的研究指出，音樂能啟動大腦中幾...

好讀周報／演算法戳破伎倆！她改變模擬選區 讓民主不被地圖綁架

法院長年苦於沒「非偏見地圖」（fair maps）的標準，杜欽用隨機模型給出答案。她設計演算法，生成成千上萬張合理地圖，...

