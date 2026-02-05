新聞中的公民與社會／高麗菜價波動…農業部祭種植登記制 對市場機能產生何種作用

一、時事掃描

菜價暴漲暴跌…朝野立委齊聲罵 農業部下月公布種植登記制 近期國內市場的青花菜、高麗菜因生產過剩而價格大崩，朝野立委質疑，大宗蔬果常出現產銷失衡，顯見預警制度未達到預期效果，要求農業部改進。農業部長陳駿季表示，將於下月公布種植登記制，以達到生產的精準輔導。【2026/1/8聯合報】

二、命題趨勢

當市場產品供需資訊不透明、生產決策未能即時反映市場變化時，容易造成供需失衡與價格劇烈波動。政府透過建立生產登記、供需預警與誘因機制，使生產者掌握市場動向並調整產量，降低資訊不對稱造成的產銷問題，強化市場調節與價格穩定功能。此類政策可應用於全球能源、原物料與糧食市場，減緩國際價格震盪對經濟與民生的衝擊。本新聞命題焦點：農產市場供需資訊不完全、產銷失衡導致價格波動、政府建置登記與預警制度、誘因機制引導生產調整、市場供需調節功能強化。SDGs目標：SDG2消除飢餓、SDG8良好工作與經濟成長、SDG12責任消費與生產。

三、牛刀小試

近期國內高麗菜與青花菜市場多次出現價格劇烈波動。行政院雖已建立大宗蔬菜播種量及供苗預警資訊機制，並透過種苗釋出量與航拍影像推估種植面積，但仍難以有效避免產銷失衡。面對立委質詢，農業部表示將推動種植登記制度，並重新設計誘因與獎勵機制，以協助農民進行產銷調節。此新政策最可能對蔬菜市場機能產生何種作用？

(A)透過獎勵機制，鼓勵農民大量種植大宗蔬菜，使蔬菜價格長期維持低檔

(B)透過重新設計的誘因機制，提高農民轉作意願並主動縮減蔬菜市場供給

(C)透過登記制度設定蔬菜供給上限，政府將直接控制大宗蔬菜的市場價格

(D)透過登記制度補足農民種植資訊缺口，預警資訊引導農民調整生產數量

答案：D

解析：(A)政策目的是穩定產銷、減少價格劇烈波動，不是鼓勵過度生產；大量種植恐造成供過於求與價格崩跌。(B)誘因與獎勵機制是為了引導農民依市場需求調整生產，不是一定要縮減供給。(C)登記制度不是設定供給上限、政府也未直接控制價格，是透過資訊與誘因引導市場自行調節之市場機能運作。(D)種植登記制度使政府掌握實際種植面積與預估產量，補足市場資訊不完全問題；配合預警資訊回饋農民，有助於調整生產決策，改善產銷失衡，強化市場供需調節功能。

四、歷屆試題

某國的香蕉價格一向波動甚大。某年儘管該國農業部前一年已經提出警告：「如果沒有颱風，價格會很低。」但農民仍然大量搶種，最後香蕉的價格果然崩盤。下列何者最能夠適當詮釋上述香蕉價格崩盤的結果？(2022分科)

(A)農民自利選擇導致的市場機能 (B)農民低估香蕉生產的機會成本

(C)因市場失靈進而產生無謂損失 (D)因資源的稀少性導致過度競爭

答案：A