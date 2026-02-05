快訊

搶先全球設台灣代表處下場「被火車撞」 立陶宛總理坦言可能犯下大錯

外資圈第一槍！這家華爾街大型投行降評台股至「中立」 原因有這些

夫妻決裂！徐巧芯大姑現身「切割」丈夫杜秉澄 親曝已郵寄離婚協議書

聽新聞
0:00 / 0:00

新聞中的公民與社會／高麗菜價波動…農業部祭種植登記制 對市場機能產生何種作用

聯合新聞網／ 台南一中廖翠雰老師／撰寫
高麗菜。記者曾學仁／攝影
高麗菜。記者曾學仁／攝影

一、時事掃描

菜價暴漲暴跌…朝野立委齊聲罵 農業部下月公布種植登記制

近期國內市場的青花菜、高麗菜因生產過剩而價格大崩，朝野立委質疑，大宗蔬果常出現產銷失衡，顯見預警制度未達到預期效果，要求農業部改進。農業部長陳駿季表示，將於下月公布種植登記制，以達到生產的精準輔導。【2026/1/8聯合報】

二、命題趨勢

當市場產品供需資訊不透明、生產決策未能即時反映市場變化時，容易造成供需失衡與價格劇烈波動。政府透過建立生產登記、供需預警與誘因機制，使生產者掌握市場動向並調整產量，降低資訊不對稱造成的產銷問題，強化市場調節與價格穩定功能。此類政策可應用於全球能源、原物料與糧食市場，減緩國際價格震盪對經濟與民生的衝擊。本新聞命題焦點：農產市場供需資訊不完全、產銷失衡導致價格波動、政府建置登記與預警制度、誘因機制引導生產調整、市場供需調節功能強化。SDGs目標：SDG2消除飢餓、SDG8良好工作與經濟成長、SDG12責任消費與生產。

三、牛刀小試

近期國內高麗菜與青花菜市場多次出現價格劇烈波動。行政院雖已建立大宗蔬菜播種量及供苗預警資訊機制，並透過種苗釋出量與航拍影像推估種植面積，但仍難以有效避免產銷失衡。面對立委質詢，農業部表示將推動種植登記制度，並重新設計誘因與獎勵機制，以協助農民進行產銷調節。此新政策最可能對蔬菜市場機能產生何種作用？

(A)透過獎勵機制，鼓勵農民大量種植大宗蔬菜，使蔬菜價格長期維持低檔

(B)透過重新設計的誘因機制，提高農民轉作意願並主動縮減蔬菜市場供給

(C)透過登記制度設定蔬菜供給上限，政府將直接控制大宗蔬菜的市場價格

(D)透過登記制度補足農民種植資訊缺口，預警資訊引導農民調整生產數量

答案：D

解析：(A)政策目的是穩定產銷、減少價格劇烈波動，不是鼓勵過度生產；大量種植恐造成供過於求與價格崩跌。(B)誘因與獎勵機制是為了引導農民依市場需求調整生產，不是一定要縮減供給。(C)登記制度不是設定供給上限、政府也未直接控制價格，是透過資訊與誘因引導市場自行調節之市場機能運作。(D)種植登記制度使政府掌握實際種植面積與預估產量，補足市場資訊不完全問題；配合預警資訊回饋農民，有助於調整生產決策，改善產銷失衡，強化市場供需調節功能。

四、歷屆試題

某國的香蕉價格一向波動甚大。某年儘管該國農業部前一年已經提出警告：「如果沒有颱風，價格會很低。」但農民仍然大量搶種，最後香蕉的價格果然崩盤。下列何者最能夠適當詮釋上述香蕉價格崩盤的結果？(2022分科)

(A)農民自利選擇導致的市場機能 (B)農民低估香蕉生產的機會成本

(C)因市場失靈進而產生無謂損失 (D)因資源的稀少性導致過度競爭

答案：A

農業部 高麗菜 農民 菜價
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

相關新聞

科學人／一餓就爆氣？科學發現暴怒關鍵：不在血糖

午餐晚半小時，脾氣就變差：這就是「餓怒」 你一定看過這種同事：平常超好聊、回訊息還會加貼圖；結果午餐晚了半小時，整個人瞬間不對勁，連你問一句「等等要開會嗎？」都像在點燃引信。這種因肚子餓而「牙」起來

好讀周報／音樂能啟動「大腦所有區域」！專家研究促進閱讀寫作潛力

音樂幾乎存在於每個人的日常生活中，不論是為了放鬆、娛樂、獲得動力或情感慰藉。哈佛大學醫學院的研究指出，音樂能啟動大腦中幾...

新聞中的公民與社會／高麗菜價波動…農業部祭種植登記制 對市場機能產生何種作用

近期國內市場的青花菜、高麗菜因生產過剩而價格大崩，朝野立委質疑，大宗蔬果常出現產銷失衡，顯見預警制度未達到預期效果，要求農業部改進…

語文一點通 淺談《戰國策》

一聽《戰國策》就感覺是本沉重、枯燥的史書。其實不然，大家熟悉的成語：畫蛇添足、亡羊補牢、門庭若市、百步穿楊、三人成虎、完璧歸趙等，都是出自《戰國策》喔。

好讀周報／演算法戳破伎倆！她改變模擬選區 讓民主不被地圖綁架

法院長年苦於沒「非偏見地圖」（fair maps）的標準，杜欽用隨機模型給出答案。她設計演算法，生成成千上萬張合理地圖，...

寫作教室／讓讀者「看見」情感！寫出打動人的描述 從抽象概念轉化為動作與畫面

教授寫作多年，時常發現許多同學寫作情意題時習慣使用抽象詞彙來表現情感：「我很感動」、「非常難過」、「十分溫暖」。然而這些...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。