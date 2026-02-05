語文一點通 淺談《戰國策》

一聽《戰國策》就感覺是本沉重、枯燥的史書。其實不然，大家熟悉的成語：畫蛇添足、亡羊補牢、門庭若市、百步穿楊、三人成虎、完璧歸趙等，都是出自《戰國策》喔。

《戰國策》又名《國策》、《國事》、《短長》、《修書》等，非一時一地一人之作，西漢劉向編訂，依國別分為西周、東周、秦、齊、楚、趙等十二策，共三十三卷。內容主要記載戰國時代各諸侯國大事件與當時策士言行（含括政治策略與辯論技巧），為研究戰國歷史重要史料。司馬遷撰《史記》時多採其說。

〈背影〉一文的作者朱自清，曾將《戰國策》、《世說新語》與《左傳》合稱為「中國三大說話寶典」，強調它們在語言藝術和說話技巧上的價值。現在就讓我們一起跟著林伶老師認識《戰國策》吧！