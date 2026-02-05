快訊

越南富國島旅行團292人被丟包 年代旅遊負責人涉詐欺獲不起訴

肉舖師傅最愛卻被低估的部位 內行人教你學會挑選「窮人的肋眼」

職棒史上第一人！從奧運銀牌變成新竹市副市長 林琨瀚讓三商虎迷印象深刻

聽新聞
0:00 / 0:00

語文一點通 淺談《戰國策》

聯合新聞網／ 力宇教育

一聽《戰國策》就感覺是本沉重、枯燥的史書。其實不然，大家熟悉的成語：畫蛇添足、亡羊補牢、門庭若市、百步穿楊、三人成虎、完璧歸趙等，都是出自《戰國策》喔。

《戰國策》又名《國策》、《國事》、《短長》、《修書》等，非一時一地一人之作，西漢劉向編訂，依國別分為西周、東周、秦、齊、楚、趙等十二策，共三十三卷。內容主要記載戰國時代各諸侯國大事件與當時策士言行（含括政治策略與辯論技巧），為研究戰國歷史重要史料。司馬遷撰《史記》時多採其說。

〈背影〉一文的作者朱自清，曾將《戰國策》、《世說新語》與《左傳》合稱為「中國三大說話寶典」，強調它們在語言藝術和說話技巧上的價值。現在就讓我們一起跟著林伶老師認識《戰國策》吧！

延伸資訊：

【Ai學霸-小中高數位學習平台】國中國文3下(108新綱) 適用114學年

https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10592

【Ai學霸-小中高數位學習平台】產品介紹

https://www.ai-dux.com/bookshelf

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】免費試讀申請

https://www.ai-dux.com/trial/index

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】更多升學資訊

https://www.facebook.com/learn.exam.ask.diagnosis/

力宇教育

https://www.leadu-edu.com

力宇教育

力宇教育

追蹤
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

錢從哪裡來？天姚星開啟「四生肖」賺錢模式…猴站上舞台、羊社交圈進財

《勝利女神：妮姬》吉祥物Doro模型 結合衍伸迷因「歐潤吉」

大寒冷颼颼！四生肖感情升溫…狗朋友變情人、「這動物」曖昧有了答案

月台下椅子誰坐？台鐵小編幽默解答 喊話朱自清爸：再爬送辦

相關新聞

好讀周報／音樂能啟動「大腦所有區域」！專家研究促進閱讀寫作潛力

音樂幾乎存在於每個人的日常生活中，不論是為了放鬆、娛樂、獲得動力或情感慰藉。哈佛大學醫學院的研究指出，音樂能啟動大腦中幾...

語文一點通 淺談《戰國策》

一聽《戰國策》就感覺是本沉重、枯燥的史書。其實不然，大家熟悉的成語：畫蛇添足、亡羊補牢、門庭若市、百步穿楊、三人成虎、完璧歸趙等，都是出自《戰國策》喔。

好讀周報／演算法戳破伎倆！她改變模擬選區 讓民主不被地圖綁架

法院長年苦於沒「非偏見地圖」（fair maps）的標準，杜欽用隨機模型給出答案。她設計演算法，生成成千上萬張合理地圖，...

寫作教室／讓讀者「看見」情感！寫出打動人的描述 從抽象概念轉化為動作與畫面

教授寫作多年，時常發現許多同學寫作情意題時習慣使用抽象詞彙來表現情感：「我很感動」、「非常難過」、「十分溫暖」。然而這些...

好讀周報／數位排毒成風潮！擺脫「末日狂刷」 創作者逆向操作

你是否有在社群媒體上「末日狂刷」（doomscrolling）的經驗呢？原本只打算瀏覽短影音幾分鐘，時間卻在不知不覺中流...

紐時賞析／美國擬擴大民企網路戰角色

Private Companies Could Play Role in Cyberwarfare Under New U.S. Plan 美國擬擴大民企網路戰角色 The Trump adm

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。