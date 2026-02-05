快訊

科學人／一餓就爆氣？科學發現暴怒關鍵：不在血糖

科學人／ 文‧茶米
圖／ChatGPT生成
圖／ChatGPT生成

午餐晚半小時，脾氣就變差：這就是「餓怒」

你一定看過這種同事：平常超好聊、回訊息還會加貼圖；結果午餐晚了半小時，整個人瞬間不對勁，連你問一句「等等要開會嗎？」都像在點燃引信。這種因肚子餓而「牙」起來的狀態，就是餓怒（hangry）。

這個字其實到 2018 年才被《牛津英語詞典》（Oxford English Dictionary）收編，但有趣的是，很多人明明天天上演「餓到暴怒」的戲碼，科學界對飢餓如何影響一般人的日常情緒，研究量卻比你想的還少。

解開餓怒謎底：血糖監測＋手機心情打卡

研究團隊先注意到：在動物研究裡，飢餓常被當成行為的驅動力，餓了就更願意冒險、亂逛、想找吃的。 研究團隊找來 90 位健康成人，連續一個月配戴連續血糖監測器（continuous glucose monitor, CGM），每幾分鐘記一次葡萄糖（glucose）數值；參與者也能用感測器 App 查看自己的讀數。另一方面，大家用手機每天最多兩次回報「我有多餓」（0 到 100 分）以及當下心情。

這種設計讓研究團隊能把血糖變化、主觀飢餓感與當下情緒放在同一個時間軸上比對，釐清究竟是能量下降本身影響心情，還是『意識到自己很餓』才是關鍵。

低血糖不一定臭臉，「自覺很餓」才會

結果最反直覺的是：參與者心情變差，跟血糖降低本身沒有那麼直接；反而是在他們主觀回報「我現在很餓」的時候，負面情緒才明顯上升。換句話說，能量下滑不一定立刻把人推向暴躁，真正容易讓心情往下掉的，是你把身體狀態清楚辨認成「我餓了」。

此外，研究也發現，對自己身體狀態掌握得比較準的人，情緒波動相對小，飢餓來襲時也不那麼容易被牽著走。這暗示一件事：在能量狀態和情緒之間，還卡著一個關鍵的心理「中繼站」。

準確的「內感受」讓你少一點失控

科學家把這個介於能量與情緒之間的心理關鍵，稱為「內感受」（interoception）。當身體長時間能量不足，下視丘（hypothalamus）的神經元會偵測到並發出飢餓訊號；而我們主觀上「覺得餓」，則和島葉（insula）有關。島葉藏在大腦皮質深處，除了處理味覺，也參與情緒感受，因此飢餓不只是生理提醒，還可能牽動你對當下狀態的情緒反應。內感受較準的人，並不是比較不會餓，而是比較能把「需要補能量」當成訊號來處理，讓情緒不至於立刻失速。

這點很重要，因為心情一旦突然下滑，往往會連帶影響家人、朋友與同事互動，也可能讓人做出更衝動的選擇，例如去買充滿熱量卻不太健康的食物。小孩更常被餓到偷襲，因為他們不太會讀身體訊號、又容易分心；大人則常被現代忙碌的工作與螢幕蓋住警訊。研究者提醒，維持規律吃飯，再加上運動與日常活動，都可能幫你更早察覺能量變化，少一點被餓怒上身的機會。

資料來源：Ever Felt 'Hangry'? Scientists Now Know The Surprising Reason Why : ScienceAlert

延伸閱讀

（本文出自2026.1.26《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）

低血糖 情緒 科學人雜誌
科學人／一餓就爆氣？科學發現暴怒關鍵：不在血糖

