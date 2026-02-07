快訊

科學人／成癮風險報告出爐…大麻是否該比照菸、酒設置標準單位？

科學人／ 文‧袁珮閎
圖片由ChatGPT生成
混亂之中的仍有分寸

世界各地對於酒精類飲品大多都有明確規定安全酒精攝入量。然而，大麻的安全施用劑量卻仍是科學與法規的灰色地帶。

大麻的品種及衍生產品（如乾燥花、食用大麻、藥用大麻）導致的成癮性差異巨大，施用者往往難以察覺自己是否已經使用過量。一篇發表在《成癮》（Addiction）上的研究指出，建立標準化的計量單位對於預防成癮至關重要，特別是大腦尚在發育的青少年族群。

以 5 毫克的四氫大麻酚為基準

這項由英國巴斯大學（University of Bath）成癮與心理健康小組（Addiction and Mental Health Group）副主任索恩 （Rachel Lees Thorne） 領導的研究，參考美國國家藥物濫用研究所（National Institute on Drug Abuse）建議的標準：將 5 毫克的四氫大麻酚（tetrahydrocannabinol, THC）定義為一個標準單位。

THC 是大麻中主要的精神活性成份，也是人們吸食大麻後產生「快感」的原因。研究團隊追蹤了 150 名參與者（包含 65 名成年人與 85 名青少年），進行了為期一年的觀察，記錄他們使用的產品類型、效價與頻率，並將其轉換為每週攝取的標準單位量。

成癮風險的量化指標

研究數據顯示，青少年的耐受力與安全範圍遠低於成年人，極少量的增幅就可能從輕度使用轉變為重度成癮，且每週的使用量超過一定門檻時，罹患大麻使用障礙（Cannabis Use Disorder）的風險便會明顯攀升。

約有 30% 的大麻使用者會患上大麻使用障礙，青少年時期就開始使用大麻的人患上這種疾病的風險更高。對於成年人而言，風險門檻約為每週8個單位（即40毫克的四氫大麻酚）；每週吸食13個單位以上的成年人，將面臨中度至重度大麻使用障礙。

THC對青少年的影響更為顯著，僅需6個單位（即30毫克的四氫大麻酚）就會增加成癮風險，且每週額外攝取0.5個單位，就面臨重度大麻使用障礙。

所有數據都清楚指出一個結論：使用越多，風險越大。

建立標準充滿挑戰

儘管部份科學家認為「無法精確測量就無法依法管理」，但全美大麻法律改革組織（National Organization for the Reform of Marijuana Laws）的副主任亞曼塔諾（Paul Armentano） 指出，大麻與酒精在生理機制上有本質的差異，這使得標準化的實行面臨以下困難：

1.生物利用度的差異：酒精幾乎全是經由消化道吸收，但大麻可透過吸入、食用或外用。同劑量的 THC，經由肺部吸收或經由肝臟代謝後的生物利用度與作用時間完全不同。在英國，大麻與菸草的混用很常見，這可能也會影響大麻使用障礙的治療與診斷。

2.法規不對稱：以美國而言，大麻的法規並非聯邦層級而是由各州自行制定。事實上，娛樂用和醫藥用大麻需要分別管理，產品標示與監管標準不一致也導致執法上的困難。或許，設置大麻合法化專區反而更有利於管理。

最基本的善良：傷害減少

儘管 THC 的含量與使用者的感受關聯性極其複雜。但這項研究的核心價值在於「傷害減少」。明確的數字讓臨床醫師能精確診斷成癮程度，使用者也能清醒審視自己的使用習慣。如同杜蘭大學醫學院（Tulane University School of Medicine）的 （George Singletary） 博士所言，成癮防治的第一步就是量化攝取量。數據化科學提供一把量尺，希望人們在追求自由與探索的同時，別忘記風險評估與安全邊際。

參考資料

1.Lees Thorne, Rachel, et al. "Estimating thresholds for risk of cannabis use disorder using standard delta‐9‐tetrahydrocannabinol (THC) units." Addiction (2026).

2.https://www.healthline.com/health-news/should-cannabis-have-standard-units-like-alcohol

延伸閱讀

（本文出自2026.1.22《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）

大麻 成癮 青少年 科學人雜誌
