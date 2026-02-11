科學人／每天外帶一杯熱咖啡…小心一年恐吞36萬顆塑膠微粒

每天早上買一杯外帶咖啡，對多數人而言只是再平常不過的生活場景。然而，當高溫液體倒進塑膠杯的那一刻，杯壁其實正承受一場短暫卻劇烈的物理衝擊。塑膠材料在高溫下瞬間軟化、變形，表面結構可能因此受損，釋放出大量肉眼看不見的微塑膠顆粒，直接混入飲料中，一起被喝下肚。這個過程沒有味道、沒有顏色，也不會立刻引發不適，卻可能在日復一日的習慣中悄悄累積。

真正的關鍵，不是放多久，而是有多燙

這項研究由澳洲格里菲斯大學（Griffith University）研究團隊主導，發表於《危害物質期刊：塑膠》（Journal of Hazardous Materials: Plastics ）。研究指出，真正影響微塑膠釋放量的關鍵，並不是飲料在杯中停留的時間，而是液體一開始接觸杯壁時的溫度，以及杯子的材質。研究團隊對 30 篇同儕審查研究進行統合分析後發現，液體溫度越高，微塑膠釋放量通常越多，數值範圍可從每公升數百顆，到超過 800 萬顆不等。相較之下，「浸泡時間」並非穩定的影響因子，飲料放得久一點，並不一定會釋放更多顆粒。

微塑膠很小，但科學仍在追答案

微塑膠是指尺寸約介於 1 微米到 5 毫米之間的塑膠碎片，大小從灰塵顆粒到芝麻籽不等。它們可能源自大型塑膠製品老化分解，也可能在產品正常使用過程中直接釋放。近年來，微塑膠已在海洋、生物體、飲用水，甚至人體血液與組織樣本中被偵測到，但目前科學界仍難以精準掌握，有多少微塑膠會真正殘留在人體內。這不僅因為微米等級顆粒本身難以量測，也因研究極易受到環境背景污染影響，使得長期健康風險仍存在高度不確定性。

每天一杯，可能累積三十多萬顆

為了更貼近日常使用情境，研究團隊在實驗階段於布里斯本收集 400 個外帶咖啡杯，區分為全塑膠（聚乙烯）杯與內層覆有塑膠淋膜的紙杯，並分別在 5°C與 60°C下進行測試。結果顯示，兩種杯具在兩種溫度條件下皆會釋放微塑膠顆粒，但釋放量存在明顯差異。無論在低溫或高溫條件下，內層具塑膠淋膜的紙杯，其整體釋放量均低於全塑膠杯；此外，在全塑膠杯中，高溫條件下釋放的微塑膠量，較低溫時增加約 33%。研究估算，如果有人每天飲用 300 毫升咖啡，並使用聚乙烯製成的杯子，一年下來，可能會攝入約 36 萬 3,000 顆微塑膠顆粒。

不必戒咖啡，但材質選擇很重要

高解析度影像分析顯示，全塑膠杯的內壁表面佈滿微小且不規則的粗糙結構，彷彿山峰與谷地交錯；相較之下，塑膠淋膜紙杯的內表面則較為平整。當高溫液體接觸塑膠表面時，材料會軟化，並在冷卻過程中反覆膨脹與收縮，進一步放大這些表面缺陷，使塑膠碎裂並釋放微粒。

研究並未建議人們放棄外帶咖啡，而是指出可行的風險降低方式。不鏽鋼、陶瓷或玻璃製成的重複使用杯，是目前最能避免微塑膠暴露的選擇；若必須使用一次性杯具，內層具塑膠襯裡的紙杯，通常比全塑膠杯來得安全。這項研究提醒我們，真正影響潛在健康風險的，往往不是單一行為，而是溫度與材質這些每天被忽略的細節。

（本文出自2026.1.20《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）