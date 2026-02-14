快訊

過年大掃除必看！棉被、枕頭、床墊怎麼丟？ 亂丟最高罰6000元

棒球／樂天巨人道歉了！坦承球員在台灣「玩百家樂」 將採取因應處置

Dyson兩大空氣清淨機開箱！HushJet HJ10小鋼炮換氣滅甲醛、BP04錐形氣流速揪惡臭

聽新聞
0:00 / 0:00

科學人／「野獸先輩」演化之謎…同性行為成靈長類社交潤滑劑

科學人／ 文‧高基氏體｜科編
圖／Gemini生成
圖／Gemini生成

2026 年發表於《自然：演化與生態學》（Nature Ecology & Evolution）的一項大規模研究指出，同性性行為是靈長類在應對極端環境與複雜社交時的關鍵利器。

這項由倫敦帝國理工學院生物學家文森·薩沃萊寧（Vincent Savolainen）主導的研究，將這類行為重新定義為正常社交生活的一部分。薩沃萊寧對此表示：「許多人長期以來一直將同性行為視為一種意外、罕見，或者只發生在動物園動物身上。但它是靈長類動物正常社交生活的一部分。」

透過觀察這些「野獸先輩」，科學家發現這種行為能有效強化同盟、化解衝突，進而提升個體的長期繁衍成功率。

有什麼維持「異常」標籤的必要嗎？打破悖論的適應真相

在過去，同性性行為長期被視為一個「達爾文悖論」，因為它無法直接透過生殖傳遞基因，看似違反了自然選擇的理論。過去的解釋多傾向將其歸類為功能失常，例如少數個體壟斷交配權後的行為溢出。然而，隨著研究深入，科學界意識到這種行為在動物界多達 1500 個物種中皆有記錄，且其存在可能具有深層的演化根源。

新研究透過大規模的系統分析，填補了同性性行為與生態環境、社會組織之間關係的知識缺口。研究團隊利用系統發育回歸和結構方程模型證實，同性性行為並非隨機發生的「錯誤」，而是一種高度適應性的社交工具。數據顯示，這種行為在具有強烈性二型性（雌雄體型差異大）及複雜社會階層的物種中更為普及，顯示其在提升群體凝聚力與個體地位上的多重意義。

我說那個猴子啊，剛才社交的時候你有在結盟吧？

薩沃萊寧及其團隊的研究規模宏大，他們詳細梳理了 491 種非人靈長類動物的數據，在 59 個物種中確認了同性性行為的紀錄，並在其中 23 個物種中發現其具有經常性。

團隊也曾針對波多黎各的恆河猴（Rhesus macaques）進行為期三年的長期觀察，他們發現，雄性間的同性性行為能鞏固盟友關係，薩沃萊寧對這樣的數據給出一種解釋：「他們一起戰鬥，他們一起發生性行為，也許在以後的生活中，他們將有機會接觸到更多的雌性。」。

在乾旱、食物稀缺且捕食者環伺的棲息地，同性性行為能有效緩解群體緊張情緒。薩沃萊寧認為，性行為的多樣性在自然界、物種間和動物社會中非常普遍，與照顧後代、擊退捕食者或尋找食物同樣重要。

畢竟我們都是 Homo，演化視野下的社會潤滑劑

這項研究從根本上改變了我們對性多樣性的理解，將同性性行為從「功能失常」提升為一種「靈活的社會策略」。研究者甚至推測，類似的生態與社會壓力在人類祖先的演化中也扮演了相似角色。薩沃萊寧指出：「我們的祖先肯定也必須面對相同的環境和社會複雜性，但現代人類擁有一些完全獨特的東西，即我們根本沒有涉及到的複雜性向和偏好。」。

儘管研究成果為理解人類行為提供了演化史的視角，科學家也警示不應將其誤用於解決現代社會問題，這是一場漫長的適應之旅。最後，如果我們在此提出「人人皆是 homo（指 Homo sapiens）且皆有社交需求」的暴論，或許也並非全然無據（確信）。

資料來源：

1.Same-sex sexual behaviour can help primates to survive — and reproduce

2.Scientists reveal what drives homosexual behavior in primates

延伸閱讀

（本文出自2026.1.14《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）

科學人雜誌 性行為 動物園

相關新聞

科學人／「野獸先輩」演化之謎…同性行為成靈長類社交潤滑劑

2026 年發表於《自然：演化與生態學》（Nature Ecology & Evolution）的一項大規模研究指出，同性性行為是靈長類在應對極端環境與複雜社交時的關鍵利器。 這項由倫敦帝國理工

紐時賞析／全美遊民似逆勢減少

Homelessness appears to have fallen in the last year of the ...

紐時賞析／美民眾自認與中產漸行漸遠

Economic Fear Running Deep, Times Poll Says 美民眾自認與中產漸行漸遠 Americans are deeply pessimistic about

圖解時事素養／休蛋幾咧！下箸前先暫停 認識河豚毒素保平安

目前108課綱的教育重視素養的養成，新聞報導是最平易近人的可用素材，力宇教育特別推出《圖解時事素養》課程，由力宇教育各科目專業講師群帶你輕鬆從聯合線上的圖解新聞中…

好讀周報／泰國貓地位攀升！5品種被指定為「國貓」 成觀光經濟支柱

新聞故事：在泰國，大象長期被視為國家象徵；不過，貓咪的地位近年迅速攀升，5種泰國本土貓被指定為「國貓」，隨之興起的「貓經...

AILEAD365線上學習平臺弭平城鄉資源差距，助偏鄉學子圓夢

從國小升上國中的學習轉換階段，學生面臨科目增加與評量方式改變，能否建立清晰的知識架構與養成自主學習能力，往往成為學習表現拉開差距的關鍵…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。