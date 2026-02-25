快訊

科學人／薄荷的涼是真的涼嗎？研究揭真相：不會立刻消失

科學人／ 文‧茶米
圖／ChatGPT生成
圖／ChatGPT生成

你可能也有過這樣的經驗：睡前刷完牙、漱過口，口腔裡仍殘留著一股清涼感，這時喝下的水卻顯得異常冷冽，連呼吸時都彷彿吸進了冷空氣。令人疑惑的是，水溫真的降低了嗎？還是口腔發生了什麼變化？科學給出的答案其實相當有意思──不是溫度變了，而是你的大腦被誤導了。

薄荷只是在「假裝」降溫

造成這種冰涼感的主角，是薄荷中的天然化合物──薄荷醇（menthol）。薄荷醇會活化口腔神經末梢上的 TRPM8 受器，而這正是人體用來感測低溫的關鍵感受器。當薄荷醇與TRPM8結合時，會改變受器的構形，使鈣離子進入神經細胞，進而向大腦送出「冷」的感覺訊號。

換句話說，薄荷並沒有真的讓嘴巴降溫，而是直接影響大腦對感覺訊號的判讀，讓人以為自己正接觸到低溫。這種作用機制，與辣椒刺激疼痛與熱感受器、讓人強烈感到灼熱，卻未造成實際燒傷的情況相似。

為什麼喝水、呼吸時，冰涼感會被放大？

刷完牙後喝水特別冰，其實是因為薄荷醇在口腔中擴散，讓更多 TRPM8 受器進入「待命狀態」。此時，只要水或空氣本身稍微偏涼，就會被放大成更強烈的冷感。受器一旦被啟動，對冷的敏感度便提高了，因此同樣是二十多度的水，在刷牙前後的感覺，可能截然不同。

這也是為什麼薄荷帶來的清涼感，往往不會立刻消失，而是會持續一段時間，直到薄荷醇逐漸被沖淡、代謝為止。

薄荷的「涼感」，為什麼到處都用得到？

這種能影響感覺判讀的特性，正是薄荷醇在各種產品中廣受歡迎的原因。牙膏與口香糖利用薄荷營造清新、潔淨的感受；喉糖則讓人覺得氣道變得通暢。值得注意的是，薄荷醇並不會真的讓鼻腔消腫，而是讓冷感受器變得更敏感，讓人主觀上「感覺」吸進了更多空氣。

同樣的機制也發生在皮膚上。薄荷醇能活化皮膚中的 TRPM8 受器，因此常被加入止痛藥膏或乳霜中，作為一種「反刺激物」（counterirritant）。研究顯示，外用薄荷醇可減緩肌肉痠痛、癌症治療引起的神經痛，以及偏頭痛，並非因為真的降溫，而是透過神經刺激後引發的去敏化作用，來抑制原本的疼痛感。

連運動表現，也可能被「涼感」左右

薄荷的影響甚至延伸到運動科學。研究發現，在33°C的高溫環境中，跑者在5公里測試前使用薄荷漱口水，會主觀感覺「比較不熱」，並實際跑得更快。有趣的是，這個效果甚至優於直接飲用能降低體溫的冰沙飲料，因為後者雖然真的讓身體降溫，卻沒有讓跑者「感覺比較涼」。

這顯示，在某些情境下，你覺得有多熱，可能比你實際有多熱更重要。不過，這也引發了討論：如果薄荷讓人誤以為自己仍能承受高溫，是否可能增加過熱與熱傷害的風險？目前的研究與國際共識認為，只要依照指引使用，薄荷補充劑是安全的，也未違反運動公平性原則，因此尚未被列為禁用物質。

從牙膏、藥膏到運動補給品，薄荷的應用只會越來越廣。下次當你被某種食物、飲料或藥膏突然「涼醒」時，不妨看看成分表──很可能又是薄荷醇，在悄悄對你的大腦開了一個小玩笑。

資料來源：Why Does Mint Make Your Mouth Cold? A Scientist Explains The Strange Sensation : ScienceAlert

（本文出自2026.1.22《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）

