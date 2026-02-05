好讀周報／音樂能啟動「大腦所有區域」！專家研究促進閱讀寫作潛力
文／陳韻涵輯
音樂幾乎存在於每個人的日常生活中，不論是為了放鬆、娛樂、獲得動力或情感慰藉。哈佛大學醫學院的研究指出，音樂能啟動大腦中幾乎所有區域，喚起記憶與情緒，刺激掌管愉悅、動機與獎賞的系統，同時帶動身體的運動反應。教育研究員因此重新審視音樂在學習，尤其是閱讀與寫作素養培養方面的潛力。
英國2025年度語文素養調查（Annual Literacy Survey）收集11萬4970名8歲至18歲學生的反饋意見後發現，僅約25%的受訪學生表示，在課餘時間喜歡寫作，每天主動寫作的人甚至只有10%，凸顯兒童與青少年對寫作的興趣持續下滑。
不過，該調查也揭露一個值得關注的有趣現象，那就是不愛閱讀的受訪學生大量接觸「歌詞」。調查指出，60.7%的英國青少年會在空閒時間，透過螢幕閱讀歌詞。除了閱讀歌詞之外，不少青少年會利用數位裝置創作歌詞，尤其是8歲至11歲的年輕群體，超過25%的8歲至11歲受訪者表示，曾自行創作歌詞。
研究團隊認為，音樂與歌詞已成為年輕世代自然接觸文字的重要管道，也可能是重新引導他們回到閱讀與寫作的關鍵。專家將此概念稱為「透過聲音說故事」，音樂不僅是旋律與節奏，也是一種敘事形式，能反映個人經驗、文化背景等情境。
