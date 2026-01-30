快訊

長榮空服員抱病執勤不幸過世 當班座艙長懲處出爐「降調兩級」

國道驚悚…小貨車故障停路肩 駕駛站車後遭大貨車衝撞慘死

紅貴賓手指空碗「暗示飼料要滿上」 飼主0回應牠氣到越比越大力：裝傻是吧

聽新聞
0:00 / 0:00

閱讀數學／悲劇白努利父子檔（二）

聯合新聞網／ 賴以威（數感實驗室）
丹尼爾·白努利。圖／截自維基百科
丹尼爾·白努利。圖／截自維基百科

上週我們聊到，丹尼爾小時候解了一道數學題目。父親約翰卻冷冷地回他：「這種題目你不是應該立刻就能解出來嗎？」

如果你夠仔細聽這句話，或許會感覺得到約翰可能是在用他的方式肯定丹尼爾「你那麼聰明，這種程度的這題怎麼會花那麼久？」

但這也要孩子能接到球，只要一個沒表達好，聽在兒子耳裡，就會成為壓力。丹尼爾是後者，他承擔著父親的壓力。24歲時，他寫了第一本書。在與友人的信中，丹尼爾很擔心自己不夠格承擔起「白努利」這個姓氏的榮耀。好在，這本書受到肯定，學術界很快就發現這顆閃亮的新星。隔年，他獲得巴黎科學院大獎（Grand Prix de l’Académie des Sciences）。

這是他第一次獲得這個獎項。爾後，他還會獲得非常多次，成為得獎最多的數學家之一。第一次大獎，開啟了他的數學家之路。然而，在接受眾人恭賀的當下，沒人能想到下一次獲獎，將會摧毀他與約翰的父子關係。

▌大獎的詛咒

　⠀

時間快轉到9年後，巴黎科學院公佈了今年的大獎主題，與天文有關的數學題目。當時，兒子丹尼爾34歲，剛從聖彼得堡回到巴塞爾任教。父親約翰67歲，是歐洲學術界的權威人物之一。兩人都有投稿比賽，結果同時獲獎！多麼美好的結果！理論上，約翰應該要很開心，我連頒獎典禮上的致詞都幫他想好了：「十多年前，我為了兒子的前途著想，叫他學醫。但又想栽培他的數學，於是親自當他家教。後來他在聖彼得堡過得不順遂，我叫學生歐拉去支援他。如今丹尼爾回家了，我們又一起得獎。這一切彷彿不是真的。」

　⠀⠀

然而，約翰真實的反應是：「把・我・跟・我・兒・子・並・列・這・不・是・在・羞・辱・我・嗎？！！！！！」

約翰心中的競爭意識，壓過了父子之情。他完全不能接受這個結果，禁止丹尼爾踏入家門有部分資料解釋，約翰之所以這麼憤怒，是因為他覺得兒子是故意想藉著與父親齊名，來大幅提升自己的學術地位。

（未完待續）

巴黎 科學 憤怒

賴以威（數感實驗室）

追蹤

相關新聞

閱讀數學／悲劇白努利父子檔（二）

上週我們聊到，丹尼爾小時候解了一道數學題目。父親約翰卻冷冷地回他：「這種題目你不是應該立刻就能解出來嗎？」…

新聞中的公民與社會／24小時都能丟垃圾！iTrash落實「外部成本內部化」判斷依據為何

台灣人倒垃圾習慣追著垃圾車跑，每天固定時間一到就拎著垃圾出門等待，不過有網友在台北發現一台「垃圾收集機」，不論多晚，24小時內都可以讓人丟垃圾…

好讀周報／番茄生出馬鈴薯？900萬年前「意外」誕生全球最重要糧食

我們熟悉的馬鈴薯，竟然是「番茄的後代」？科學家最新研究揭示，全球最重要的糧食之一，並非單一物種演化而來，而是約900萬年...

【力戰英閱測 宇時事同行】透過英語時事閱讀，跟著世界級攀岩高手Alex Honnold挑戰台北101！

美國知名徒手攀岩家Alex Honnold於2026年成功攀登台北101，引發國內外高度關注。這項結合勇氣、專注與長年準備的極限挑戰…

寫作教室／「臉」的召喚與寫作的責任 學測知性題解析

不同於過去側重單一價值立場，今年的學測國寫知性題的題型設計，呼應近年學測國寫的重要轉向──一○八課綱實施以來，命題越重視...

國際小學堂／極道保護詐團 建立新利益共同體

日本新型「匿流」（匿名流動型犯罪集團）組織以詐騙年長者牟取暴利，受到傳統「極道」黑幫鄙視。但東京警方認為，極道儘管表面上...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。