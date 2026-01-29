快訊

新聞中的公民與社會／24小時都能丟垃圾！iTrash落實「外部成本內部化」判斷依據為何

聯合新聞網／ 台南一中廖翠雰老師／撰寫
桃園大溪老街啟用首座iTrash智慧垃圾機。記者朱冠諭／攝影
桃園大溪老街啟用首座iTrash智慧垃圾機。記者朱冠諭／攝影

一、時事掃描

不用追垃圾車！他驚見台北街頭設置「垃圾收集機」 24小時都能丟

台灣人倒垃圾習慣追著垃圾車跑，每天固定時間一到就拎著垃圾出門等待，不過有網友在台北發現一台「垃圾收集機」，不論多晚，24小時內都可以讓人丟垃圾，相當地方便，也讓他好奇到底好不好用？貼文引起不少討論，許多人都大讚真的太方便了。【2026/1/2聯合新聞網】

二、命題趨勢

各國處理垃圾多採外部成本內部化政策工具。德國與日本推行隨袋徵收與嚴格分類，使製造垃圾者承擔後果；南韓以重量計費搭配RFID系統；我國結合專用袋與智慧回收回饋，促使行為影響回歸行為者，減少環境外溢。本新聞命題焦點：垃圾處理後果是否回歸行為者、重量計費與外部成本內部化、便利性措施與外部性之區辨、回收回饋與外部效益內部化。對應SDGs目標：SDG11永續城市與社區、SDG12責任消費與生產。

三、牛刀小試

我國多數地區採「定時、定點」垃圾車清運制度，民眾須配合固定時間追垃圾車倒垃圾。近年在雙北部分地區，開始出現由民間業者設置的iTrash智慧垃圾收集機。該設備可24小時使用，民眾只要插入悠遊卡，即可依垃圾重量即時付費投放垃圾，不必使用專用垃圾袋。這類設備引發熱烈討論，有人認為半夜也能倒垃圾，省時又方便；有人指出設備數量有限、偶有故障，實際使用仍有不便。依iTrash官網說明，垃圾收集機以重量計費，並具備低溫貯存、除臭抑菌與節能設計；瓶罐收集機提供回饋金，直接儲值至電子票證，鼓勵資源回收。依上文判斷，iTrash的出現落實下列何者？請在下表左欄勾選一項正確選項，並從題文中摘述判斷的依據。

答案：

解析：iTrash透過重量計費，使垃圾處理影響回歸行為者承擔，屬外部成本內部化；同時以回饋機制鼓勵回收，展現外部效益內部化，故最符合外部性內部化概念。

四、歷屆試題

某國規定人民須購買專用垃圾袋以處理垃圾，否則清潔隊將不予清運，違反或任意傾倒垃圾者，將處以高額罰款。請問某國此措施的最主要動機為何？(2017學測)

(A)刺激民間消費(B)減緩景氣波動(C)將外部成本內部化(D)改善政府財政問題

答案：C

新聞中的公民與社會／24小時都能丟垃圾！iTrash落實「外部成本內部化」判斷依據為何

