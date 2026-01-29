新聞中的公民與社會／24小時都能丟垃圾！iTrash落實「外部成本內部化」判斷依據為何

台灣人倒垃圾習慣追著垃圾車跑，每天固定時間一到就拎著垃圾出門等待，不過有網友在台北發現一台「垃圾收集機」，不論多晚，24小時內都可以讓人丟垃圾，相當地方便，也讓他好奇到底好不好用？貼文引起不少討論，許多人都大讚真的太方便了。【2026/1/2聯合新聞網】