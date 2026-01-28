【力戰英閱測 宇時事同行】透過英語時事閱讀，跟著世界級攀岩高手Alex Honnold挑戰台北101！
美國知名徒手攀岩家Alex Honnold於2026年成功攀登台北101，引發國內外高度關注。這項結合勇氣、專注與長年準備的極限挑戰，不僅震撼全台，也成為一則極具教育價值的國際時事素材。
為了讓國中學生在練習英語閱讀的同時，接軌真實世界議題，力宇教育特別設計了一篇以Alex Honnold攀登台北 101 為主題的英文閱讀文章，並搭配仿國中教育會考題型的閱讀測驗，幫助學生在熟悉的題型中，練習抓重點、理解段落與推論文章主旨。
本篇文章難度設定為國中會考程度，內容涵蓋「挑戰、壓力、專注、成就」等核心概念，也精選多個實用單字，引導學生學會透過上下文理解詞義，而非逐字翻譯。完成閱讀與測驗後，學生還可搭配Yvonne老師的教學影片，進一步掌握解題思路與單字用法，培養更穩定的英語閱讀理解能力。
透過英語時事閱讀，學習不再只停留在課本，而是與世界同步前進。跟著Alex Honnold的攀登故事，一起用英語挑戰高度、累積實力。
做完測驗後，請點選下方觀看Yvonne老師的解說，進一步了解單字的意思、文章內容，以及閱讀題目的解析。
對於這類富有知識性的文章，是否還想學習更多呢？力宇教育推出的《英語閱讀素養100篇》線上課程，涵蓋各種領域和議題的閱讀文章，並配有外師和中師的詳細解說及延伸學習內容。這不僅能幫助同學提升國中英語會考的閱讀能力，還能讓你接觸課本中未涵蓋的知識，拓展學習視野！
【力宇教育】
