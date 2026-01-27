聽新聞
寫作教室／「臉」的召喚與寫作的責任 學測知性題解析

聯合報／ 聯合報寫作教室講師 吳俊霖／撰寫
115學測國寫考題舉出對「臉」的事例進行省思，題目曝光後，意外掀起一波「歷年最難作文題」的熱烈討論。
115學測國寫考題舉出對「臉」的事例進行省思，題目曝光後，意外掀起一波「歷年最難作文題」的熱烈討論。示意圖／AI生成

不同於過去側重單一價值立場，今年的學測國寫知性題的題型設計，呼應近年學測國寫的重要轉向──一○八課綱實施以來，命題越重視「價值思辨」與「多元觀點」，強調在矛盾情境中理解不同選擇的合理性。

題目要求同學針對文中女主角的行為矛盾進行深入分析。核心在於理解「道德理想」與「現實處境」的衝突。女主角強調對豬的憐憫，卻能接受吃魚，這種選擇背後隱含著倫理判斷的主觀性與選擇性。同學需要從文本出發，說明女主角拒吃豬肉但接受吃魚的理由，包括她與豬的互動經驗、對「有臉動物」的特殊情感，以及魚在她心中「沒有臉」的印象。

第二題的「無臉」概念更具哲學深度，要求同學反思倫理責任的建立機制。列維納斯的「臉」理論，強調正是透過他者的「臉」所展現的脆弱，人才能感受到倫理召喚，「無臉」可能導致道德冷漠或責任逃避。論述時，可從生活中選擇事例，如：網路霸凌中的匿名性，是如何讓人忽視受害者的痛苦？遠距離的社會議題，如何因缺乏具體面容而被忽略？對某些弱勢群體的刻板印象，是如何遮蔽了他們作為個體的「臉」？

甚至，也可延伸到數位時代的倫理困境，如：社群媒體上的網路暴力、演算法推薦造成的同溫層效應、人工智慧決策中的偏見問題，也都涉及當「他者」被抽象化、數據化時，我們如何面對倫理責任的挑戰。

處理這類倫理思辨題目時，同學應先確實理解文本脈絡與理論概念，結合個人經驗進行反思。第一題著重文本分析，需緊扣「對視」經驗與情感連結來說明。第二題則需展現批判思考，在承認「無臉」可能導致冷漠的同時，也應思考是否存在積極承擔的可能性，避免落入單一論述。

值得留意的，是真正的「思辨」，從來就不在於給出標準答案，而在於我們是如何誠實地面對倫理困境，展現思考的深度與廣度。這樣的寫作態度，才能真正回應題目對「選擇」與「責任」的深刻叩問。

