寫作教室／「臉」的召喚與寫作的責任 學測知性題解析
不同於過去側重單一價值立場，今年的學測國寫知性題的題型設計，呼應近年學測國寫的重要轉向──一○八課綱實施以來，命題越重視「價值思辨」與「多元觀點」，強調在矛盾情境中理解不同選擇的合理性。
題目要求同學針對文中女主角的行為矛盾進行深入分析。核心在於理解「道德理想」與「現實處境」的衝突。女主角強調對豬的憐憫，卻能接受吃魚，這種選擇背後隱含著倫理判斷的主觀性與選擇性。同學需要從文本出發，說明女主角拒吃豬肉但接受吃魚的理由，包括她與豬的互動經驗、對「有臉動物」的特殊情感，以及魚在她心中「沒有臉」的印象。
第二題的「無臉」概念更具哲學深度，要求同學反思倫理責任的建立機制。列維納斯的「臉」理論，強調正是透過他者的「臉」所展現的脆弱，人才能感受到倫理召喚，「無臉」可能導致道德冷漠或責任逃避。論述時，可從生活中選擇事例，如：網路霸凌中的匿名性，是如何讓人忽視受害者的痛苦？遠距離的社會議題，如何因缺乏具體面容而被忽略？對某些弱勢群體的刻板印象，是如何遮蔽了他們作為個體的「臉」？
甚至，也可延伸到數位時代的倫理困境，如：社群媒體上的網路暴力、演算法推薦造成的同溫層效應、人工智慧決策中的偏見問題，也都涉及當「他者」被抽象化、數據化時，我們如何面對倫理責任的挑戰。
處理這類倫理思辨題目時，同學應先確實理解文本脈絡與理論概念，結合個人經驗進行反思。第一題著重文本分析，需緊扣「對視」經驗與情感連結來說明。第二題則需展現批判思考，在承認「無臉」可能導致冷漠的同時，也應思考是否存在積極承擔的可能性，避免落入單一論述。
值得留意的，是真正的「思辨」，從來就不在於給出標準答案，而在於我們是如何誠實地面對倫理困境，展現思考的深度與廣度。這樣的寫作態度，才能真正回應題目對「選擇」與「責任」的深刻叩問。
▪整理包／115年大學學測 各科完整試題與解答
▪不只考生覺得難！學測國文題目作者本人「也想很久」 重量級身分曝
▪建中墾丁畢旅「吃冷菜」只有水果是溫的 業者喊冤：時間差的問題
▪成績未出…學測生想考牙醫系已「預備重考」遭反對 網建議：還有分科
▪北一女校長也去考學測 誠實曝心得：自然寫不完、數A會的不多
▪ChatGPT、Gemini挑戰115學測 這款AI「幾乎全對」根本是學霸
▪名校光環是投胎紅利？她考上北一女才驚覺落差：全班只有我爸是工人
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言