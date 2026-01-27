國際小學堂／極道保護詐團 建立新利益共同體

日本新型「匿流」（匿名流動型犯罪集團）組織以詐騙年長者牟取暴利，受到傳統「極道」黑幫鄙視。但東京警方認為，極道儘管表面上看不起匿流，金錢利益正驅使部分極道成員與匿流結盟。日本前警官透露，極道會從匿流的收入分一杯羹，並以保護匿流高層作為回報。

法新社去年十二月報導，以往日本極道以不欺負弱者與貧窮者為豪，但日本退休警官櫻井裕一（譯音）說，極道或許不會積極策畫詐騙或竊盜，但會警告匿流「不准在背後偷賺錢」，並拿走匿流的部分收入；同時，極道會保護匿流的領袖免於麻煩。東京警方也說，已確認匿流的部分犯罪所得會流往極道。

日本一九九二年的反黑幫相關法規，實際上允許黑道在檯面上存在，以換取擴大監視其活動。但後來對極道容忍度收緊、開始打壓，二○一一年的幾項法規更是旨在不讓黑道分子取得諸多基本服務，使其無法合法開設銀行帳戶、租屋、辦信用卡甚至簽手機合約。二○二四年，日本黑道成員人數減至一點八八萬人的新低，相較一九九二年時減少近八成。

過去十年間，極道留下的空缺由所謂「半黑道」分子填補，即年輕人組成、組織較鬆散的幫派，不受制於極道的階級制度，而是由同伴情誼來維繫，平常也能輕易作為普通人生活。日本當局認為，許多匿流組織就是由這類半黑道領導。

迄今最大的日本極道組織、擁有六千九百名成員和同夥的「山口組」前律師山之內幸夫（譯音）告訴法新社，極道和匿流的連結可能比上述所說更深，「我相信若干基層極道成員，確實因為苦於生計而從事詐騙。對他們來說，做生意的機會就是這麼少」。

在極道資歷豐厚的山之內說，山口組高層雖一再警告成員不要參與詐騙，但這種情況仍然發生，「透過欺騙他人來賺錢，不是極道應做的事」。

法新社說，日本極道自詡扮演一種社會角色，在警察和司法系統缺席的灰色地帶，充當地下執法者。山之內說，相信無論極道面臨何種挑戰，都能生存下去。他還聲稱極道可保護人們免受其他犯罪勢力的危害，「社會需要我們，我們絕不會消亡」。