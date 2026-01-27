國際小學堂／極道保護詐團 建立新利益共同體
日本新型「匿流」（匿名流動型犯罪集團）組織以詐騙年長者牟取暴利，受到傳統「極道」黑幫鄙視。但東京警方認為，極道儘管表面上看不起匿流，金錢利益正驅使部分極道成員與匿流結盟。日本前警官透露，極道會從匿流的收入分一杯羹，並以保護匿流高層作為回報。
法新社去年十二月報導，以往日本極道以不欺負弱者與貧窮者為豪，但日本退休警官櫻井裕一（譯音）說，極道或許不會積極策畫詐騙或竊盜，但會警告匿流「不准在背後偷賺錢」，並拿走匿流的部分收入；同時，極道會保護匿流的領袖免於麻煩。東京警方也說，已確認匿流的部分犯罪所得會流往極道。
日本一九九二年的反黑幫相關法規，實際上允許黑道在檯面上存在，以換取擴大監視其活動。但後來對極道容忍度收緊、開始打壓，二○一一年的幾項法規更是旨在不讓黑道分子取得諸多基本服務，使其無法合法開設銀行帳戶、租屋、辦信用卡甚至簽手機合約。二○二四年，日本黑道成員人數減至一點八八萬人的新低，相較一九九二年時減少近八成。
過去十年間，極道留下的空缺由所謂「半黑道」分子填補，即年輕人組成、組織較鬆散的幫派，不受制於極道的階級制度，而是由同伴情誼來維繫，平常也能輕易作為普通人生活。日本當局認為，許多匿流組織就是由這類半黑道領導。
迄今最大的日本極道組織、擁有六千九百名成員和同夥的「山口組」前律師山之內幸夫（譯音）告訴法新社，極道和匿流的連結可能比上述所說更深，「我相信若干基層極道成員，確實因為苦於生計而從事詐騙。對他們來說，做生意的機會就是這麼少」。
在極道資歷豐厚的山之內說，山口組高層雖一再警告成員不要參與詐騙，但這種情況仍然發生，「透過欺騙他人來賺錢，不是極道應做的事」。
法新社說，日本極道自詡扮演一種社會角色，在警察和司法系統缺席的灰色地帶，充當地下執法者。山之內說，相信無論極道面臨何種挑戰，都能生存下去。他還聲稱極道可保護人們免受其他犯罪勢力的危害，「社會需要我們，我們絕不會消亡」。
▪整理包／115年大學學測 各科完整試題與解答
▪不只考生覺得難！學測國文題目作者本人「也想很久」 重量級身分曝
▪建中墾丁畢旅「吃冷菜」只有水果是溫的 業者喊冤：時間差的問題
▪成績未出…學測生想考牙醫系已「預備重考」遭反對 網建議：還有分科
▪北一女校長也去考學測 誠實曝心得：自然寫不完、數A會的不多
▪ChatGPT、Gemini挑戰115學測 這款AI「幾乎全對」根本是學霸
▪名校光環是投胎紅利？她考上北一女才驚覺落差：全班只有我爸是工人
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言