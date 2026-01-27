國際小學堂／日極道黑幫式微 匿流詐騙興起
日本傳統黑幫「極道」勢力式微，以詐騙為主業的新型犯罪組織卻在興起。這種組織被稱為「匿名流動型犯罪集團」，簡稱「匿流」，會透過社群媒體等管道招募人手，甚至將人送到海外據點從事詐騙，其組織高層卻隱身幕後、很少被逮。
日本政府專注反黑 科技詐騙卻壯大
法新社去年十二月下旬報導，由於日本多年來的嚴格反黑幫法律，當地極道勢力正在萎縮。同時，較新型且精通科技手法的「匿流」組織卻快速成長。這類組織的首腦會利用社媒或加密訊息招兵買馬，應募者往往不了解組織全貌，加入後被組織老大當成棋子，可隨時拋棄。匿流藉此建立自成一格的犯罪經濟，逐漸壯大。
在日本北部一座監獄服刑的葛岡剛典（譯音）說，當初開始犯罪生涯時，就不想加入具備嚴格階級制度和榮譽感的傳統極道，而是受到匿流組織吸引。他畢業後，一度加入青少年「暴走族」集團，後來在匿流犯罪組織處理多種工作，包括招人、任務協調、實際作案等。
在獄中透過書信接受法新社訪問的葛岡直言，他一直搞不懂在現代加入極道的好處何在。他為匿流工作時，每天都有大量受害者被他張貼的廣告所騙。這些人上當後，就淪為組織棄子，從事「暗黑打工」。葛岡曾與這些人共事，有些是性工作者、嗜賭如命者或樂團團員，「我不禁覺得，他們怎麼這麼好騙」。
詐團如變形蟲難抓 犯罪金額屢創高
匿流的犯罪以詐騙與組織型詐欺為核心。在去年一至七月，這兩種犯罪就在日本造成七二二億日圓損失，相較前年創下當時紀錄的金額又再增長。東京警方說，在公共秩序層面，匿流組織是優先處理項目，去年十月已成立由一百位警官組成的專門行動小組，目標是瓦解這些組織。
致力打擊犯罪集團的日本退休警官櫻井裕一（譯音）說，匿流招人進來後，會分成幾個「專案團隊」來從事特定犯罪；這些基層人員的流動性高，可比喻為「變形蟲」，也意味警方的逮捕行動很少從根源逮到匿流老大。法新社說，匿流的線上招募模式，以及其領導層冷血、身分隱密的特性，與在柬埔寨、緬甸由中國人領導的詐騙犯罪集團相似。
匿流的主要收入來源就是詐騙，尤其是所謂「是我」騙局；詐騙者會打電話給年長者，假裝是其子女或孫子孫女，聲稱他們闖了禍，要求花錢消災。此外，也有匿流作案者擅長冒充身分，扮成警察、銀行職員和公務員等人來從事詐騙；有些還會透過藍牙耳機，隔空指示作案者該怎麼說。
日本放送協會（ＮＨＫ）報導，以東南亞為據點的中國犯罪組織也可能涉入，誘騙年輕人到海外據點，要求其進行電話詐騙。但除此之外，匿流也會從事搶劫和暴力犯罪。葛岡說，他就曾手持剪刀，帶領一群搶匪攻擊一名母親，將她兩名嚇壞的子女用膠帶綁住，要求她交出三千萬日圓現金。
極道作風被嫌古板 吸引力不如匿流
一名大型極道幫派的高階幹部向法新社坦言，極道對年輕人的吸引力正在流失；千禧世代乃至Ｚ世代族群不願意從基層做起，「愈來愈少應徵者加入」；也有新人原本對極道世界懷抱光鮮亮麗想像，卻很快發覺現實並非如此。該名幹部說，當今年輕人不喜歡極道的拘束和種種儀式，愈來愈多人選擇加入匿流。
在日本社會，極道長期享有一種特殊地位。他們在二戰後日本的亂局中蓬勃發展，透過販毒集團、非法賭場和性交易統治黑道世界，並涉足房地產、娛樂、廢棄物管理等合法商業領域，甚至設有自家正式總部。極道對使用暴力不手軟，包括用切手指等方式處罰下屬；但對匿流詐騙年長者的行徑，極道卻相當鄙夷。
一名已七十多歲、住在日本中部岐阜市的前極道成員向法新社說，他曾打架甚至殺人，因殺害對手幫派成員被關過十五年，「但我從不欺凌弱者」，詐騙長者的行為令他「無法想像」。他聲稱，這類行為大幅背離極道的傳統作風，「鋤強扶弱」才是他的處世守則。
▪整理包／115年大學學測 各科完整試題與解答
▪不只考生覺得難！學測國文題目作者本人「也想很久」 重量級身分曝
▪建中墾丁畢旅「吃冷菜」只有水果是溫的 業者喊冤：時間差的問題
▪成績未出…學測生想考牙醫系已「預備重考」遭反對 網建議：還有分科
▪北一女校長也去考學測 誠實曝心得：自然寫不完、數A會的不多
▪ChatGPT、Gemini挑戰115學測 這款AI「幾乎全對」根本是學霸
▪名校光環是投胎紅利？她考上北一女才驚覺落差：全班只有我爸是工人
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言