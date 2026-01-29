好讀周報／番茄生出馬鈴薯？900萬年前「意外」誕生全球最重要糧食

快訊

聯合報／ 好讀周報
「番茄馬鈴薯」（TomTato）是一種嫁接植物，它從一株植物上同時長出地上的番茄和地下的馬鈴薯。但科學家最近證實，早期番茄與名為「無塊莖茄屬」的植物發生基因雜交，催生出第一株能長出塊莖的植物，也就是馬鈴薯的祖先。（圖／取自網路）
「番茄馬鈴薯」（TomTato）是一種嫁接植物，它從一株植物上同時長出地上的番茄和地下的馬鈴薯。但科學家最近證實，早期番茄與名為「無塊莖茄屬」的植物發生基因雜交，催生出第一株能長出塊莖的植物，也就是馬鈴薯的祖先。（圖／取自網路）

文／聯合新聞網

我們熟悉的馬鈴薯，竟然是「番茄的後代」？科學家最新研究揭示，全球最重要的糧食之一，並非單一物種演化而來，而是約900萬年前，番茄與另一種茄屬植物「意外相愛」後誕生的結晶。

根據「BBC NEWS」報導，《細胞》（Cell）期刊最新發表的研究，倫敦自然歷史博物館植物學家桑德拉．納普（Sandra Knapp）與中國大陸農業科學院教授黃三文團隊發現，在南美洲安地斯山脈尚在隆起的年代，早期番茄與名為「無塊莖茄屬」（Solanum etuberosum）的植物發生基因雜交，催生出第一株能長出塊莖的植物，也就是馬鈴薯的祖先。

納普博士指出，這種結合是一場成功的基因重組，使新植物能在安地斯山脈高海拔、乾冷的環境中生存。「意外的相遇」讓植物首次擁有能儲存能量的塊莖器官，就像隨身攜帶的糧倉，使它能在寒冬與乾旱中度過難關。

研究團隊分析了超過120個基因組，證實馬鈴薯同時繼承了兩個親代的關鍵基因。這些基因單獨存在時毫無作用，但當它們結合在一起時，就觸發了地下莖轉化成塊莖的機制。納普博士形容，這就像「中了基因彩券」，也因此誕生了能以塊莖繁殖的新物種。

不過，這項進化奇蹟也留下隱憂。由於馬鈴薯主要透過塊莖繁殖，基因多樣性極低，一旦病蟲害出現，整片作物可能遭殃。研究團隊因此希望，透過野生物種基因與改良技術，培育出能用種子繁殖、抗病力更強的新一代馬鈴薯。

納普博士最後感嘆，像馬鈴薯這樣的日常食物，竟然有如此古老而非凡的起源，「理解它的故事，不只是研究歷史，更能幫助我們面對未來糧食挑戰。」

