快訊

手機年前換機優惠！iPhone 17 Pro省2910元 三星這款不用2萬元超殺

台中驚傳人倫悲劇！生母涉嫌餵不明藥物 3歲、8歲男童身亡

《黑白大廚2》再掀料理旋風！網友熱議選手名單公開 討論度最高主廚是他？

聽新聞
0:00 / 0:00

好讀周報／數位排毒成風潮！擺脫「末日狂刷」 創作者逆向操作

聯合報／ 好讀周報
原本只打算瀏覽短影音幾分鐘，時間卻在不知不覺中流逝，末日狂刷的「時間感消失」已成為全球數十億社群媒體用戶的日常。（圖／取自網路）
原本只打算瀏覽短影音幾分鐘，時間卻在不知不覺中流逝，末日狂刷的「時間感消失」已成為全球數十億社群媒體用戶的日常。（圖／取自網路）

文／陳韻涵輯

你是否有在社群媒體上「末日狂刷」（doomscrolling）的經驗呢？原本只打算瀏覽短影音幾分鐘，時間卻在不知不覺中流逝，短則半小時，久則數小時。末日狂刷的無限循環近年引發各界對「社群成癮」與年輕人注意力無法集中的關注與討論。近期，部分內容創作者逆勢操作，主動在短影音內容中提醒觀眾別再滑了，呼籲眾人更有意識地使用社群媒體。

美聯社報導，末日狂刷的「時間感消失」已經成為全球數十億社群媒體用戶的日常，引發外界對社群平台黏著度與數位健康生活的關注與相關討論。近期，一群內容創作者開始利用平台的演算法與傳播機制，逆勢操作這套系統。這股「反末日狂刷」（Anti-doomscrolling）的「數位排毒」內容趨勢逐漸擴大，其中最具影響力的代表人物就是抖音內容創作者奧莉維亞‧約庫博尼斯（Olivia Yokubonis）。

約庫博尼斯在短影音平台上提醒觀眾放下手機，卻招致眾人批評她在短影音發布反末日狂刷的內容，本身就已矛盾。她解釋：「如果要接觸社群成癮者，就必須到他們所在的地方。」

學術研究顯示，反末日狂刷的社群內容之所以能引發共鳴，與用戶普遍低估自身螢幕使用時間有關。澳洲墨爾本大學學者涂瑞爾（Ofir Turel）發現，當受試者看到實際的使用數據時，多半會感到震驚，並在事後主動減少使用社群媒體的頻率。這項研究顯示，只要提高使用者的自我覺察程度，就可能促成行為改變。

不過，專家提醒，過度將問題簡化為「社群媒體成癮」可能適得其反。美國加州理工學院研究員安德森（Ian Anderson）指出，許多自認對手機或數位應用程式上癮的對象，並未符合臨床上對成癮的定義。安德森的研究顯示，人們對自己貼上「成癮」的標籤，反而可能加重內疚感，進而削弱此人對社群使用行為的掌控自信。

部分提倡數位排毒的創作者聚焦社群媒體平台的設計機制，抖音網紅凱特‧格策（Cat Goetze）指出，末日狂刷與演算法推薦並非偶然，而是科技公司為延長使用者停留時間精心設計的設計。她認為，單靠個人意志難以對抗這套精心規畫的演算法機制，因此建議透過調整使用環境，例如移除通知、改變應用程式位置，或將手機放在特定空間之外，作為實際可長久執行的方法。

多數創作者與學者都認為，社群媒體不會從生活中消失，其關鍵在於人們的使用方式是否改變。即使只是小幅降低每天的螢幕使用時間，也可能提高個人專注力，並對社會帶來正向影響。

●警示篇／寧寫簡訊不打電話 影響社交認知能力

美國麥迪遜威斯康辛大學心理學與語言科學榮譽教授瑪麗艾倫‧麥克唐納（Maryellen MacDonald）11日在「華盛頓郵報」撰文指出，愈來愈多Z世代年輕人不僅抗拒接聽電話，甚至缺乏基本的打電話能力，包括預約服務、詢問問題或向客服申訴帳單錯誤。這種現象已不只是單純的「電話恐懼症」（telephobia），而是反映出更深層的認知、心理與社交能力問題，值得社會正視。

Z世代缺乏基本的打電話能力，反映出更深層的認知、心理與社交能力問題。（圖／取自網路）
Z世代缺乏基本的打電話能力，反映出更深層的認知、心理與社交能力問題。（圖／取自網路）

麥克唐納指出，對多數年輕人而言，簡訊或線上文字溝通已成為取代電話與面對面交談的主要溝通方式，但刻意迴避交談其實讓年輕世代不知不覺付出龐大的代價且不自覺。她強調，說話本身是一種重要的大腦活動，具備「對人體有益的困難度」，且能促進認知發展。

時下年輕人透過播客（podcast）、YouTube、各種社群與網路平台獲得大量資訊並接收許多素未謀面者的言論，但被動聆聽無法提供與實際對話相同層次的認知刺激。

麥克唐納指出，交談不只是傳遞資訊，更需要即時理解他人、組織語言並作出回應，這對大腦的訓練效果遠高於單向聆聽。研究顯示，說話與對話能提升專注力、強化執行計畫與達成目標的能力。許多運動員也透過自我對話訓練，來增強耐力、專注力與情緒調節能力，凸顯語言活動與心理表現之間存在密切關聯。

她另指出，討論與交談能加快學習速度，並讓記憶更加牢固。長期來看，持續的社交互動有助維持大腦靈活度，甚至被視為預防失智的重要因素。愈來愈多逃避交談的年輕人，正逐漸失去這些對認知與心理健康至關重要的好處。她坦言，尚不清楚長期缺乏以對話為核心的認知、情感與社交互動，會對個人造成哪些全面性的影響，但「沉默寡言與失智之間的關聯令人憂心」。

●問題篇／過度保護 社交機會減 愈不會說 愈不主動說

至於年輕世代為何愈來愈不願開口說話，麥克唐納認為，新冠肺炎疫情是一大關鍵。疫情期間的防疫隔離措施與社交限制，剝奪了這一代人在成長過程中練習社交與溝通的契機，使他們在邁向成年階段時，缺乏必要的互動經驗。新冠肺炎疫情之後持續普及的遠距工作模式，也進一步減少日常見面溝通的情況，導致許多年輕人的社交技能退化。

新冠肺炎疫情之後持續普及的遠距工作模式，進一步減少日常見面溝通的情況，導致許多年輕人的社交技能退化。（圖／取自網路）
新冠肺炎疫情之後持續普及的遠距工作模式，進一步減少日常見面溝通的情況，導致許多年輕人的社交技能退化。（圖／取自網路）

除了社會環境對年輕世代的影響之外，麥克唐納同時指出「直升機父母」（Helicopter parent）也是形塑年輕世代不愛與人互動的原因。部分家長在孩子成長過程中過度介入，主動替孩子解決各種困難與挑戰，無形中削弱了孩子培養應對能力與社交技巧的機會。對於仍與父母同住、受到高度保護的年輕成人而言，父母甚至扮演起「隨身管家」角色，代為處理接電話或必須開口溝通的事務，讓年輕人練習說話的動機與能力愈來愈少。

麥克唐納提醒，這種情況很容易形成惡性循環：愈不願意說話的人，愈傾向從事非對話的活動，如長時間滑手機、戴著耳機生活，結果又進一步降低他人主動攀談的機率。

她強調，鼓勵年輕人開口說話的辦法，並非強迫年輕人立刻投入高壓的溝通情境，而是透過適當的指導與循序漸進的練習，協助他們重新建立交談能力，降低焦慮，並重拾說話對心理、認知與社交健康有益的長期價值。

討論與交談能加快學習速度，並讓記憶更加牢固。（圖／取自網路）
討論與交談能加快學習速度，並讓記憶更加牢固。（圖／取自網路）

好讀VIP家用自學服務：好讀周報每周二搭配本篇文章，推出名師解析影片，結合生活情境閱讀測驗，提升閱讀素養力！怎麼看到影片？goodread.u-writing.com

社群媒體 社交 年輕人

好讀周報

追蹤

延伸閱讀

AIE2保健成分 可幫助大腦延緩老化

年輕人不要朝九晚五 「微輪班」歸還時間自主權

南韓炸雞店比全球麥當勞還多！年輕人為何一窩蜂開炸雞店？

社群媒體影響心理 研究發現過半英國人因身材對性生活沒自信

相關新聞

紐時賞析／川普和各州抑制AI推高電費

The Trump administration announced Friday that it would work...

紐時賞析／美國擬擴大民企網路戰角色

Private Companies Could Play Role in Cyberwarfare Under New U.S. Plan 美國擬擴大民企網路戰角色 The Trump adm

好讀周報／數位排毒成風潮！擺脫「末日狂刷」 創作者逆向操作

你是否有在社群媒體上「末日狂刷」（doomscrolling）的經驗呢？原本只打算瀏覽短影音幾分鐘，時間卻在不知不覺中流...

閱讀數學／悲劇白努利父子檔（二）

上週我們聊到，丹尼爾小時候解了一道數學題目。父親約翰卻冷冷地回他：「這種題目你不是應該立刻就能解出來嗎？」…

新聞中的公民與社會／24小時都能丟垃圾！iTrash落實「外部成本內部化」判斷依據為何

台灣人倒垃圾習慣追著垃圾車跑，每天固定時間一到就拎著垃圾出門等待，不過有網友在台北發現一台「垃圾收集機」，不論多晚，24小時內都可以讓人丟垃圾…

好讀周報／番茄生出馬鈴薯？900萬年前「意外」誕生全球最重要糧食

我們熟悉的馬鈴薯，竟然是「番茄的後代」？科學家最新研究揭示，全球最重要的糧食之一，並非單一物種演化而來，而是約900萬年...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。