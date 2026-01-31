好讀周報／數位排毒成風潮！擺脫「末日狂刷」 創作者逆向操作

文／陳韻涵輯

你是否有在社群媒體上「末日狂刷」（doomscrolling）的經驗呢？原本只打算瀏覽短影音幾分鐘，時間卻在不知不覺中流逝，短則半小時，久則數小時。末日狂刷的無限循環近年引發各界對「社群成癮」與年輕人注意力無法集中的關注與討論。近期，部分內容創作者逆勢操作，主動在短影音內容中提醒觀眾別再滑了，呼籲眾人更有意識地使用社群媒體。

美聯社報導，末日狂刷的「時間感消失」已經成為全球數十億社群媒體用戶的日常，引發外界對社群平台黏著度與數位健康生活的關注與相關討論。近期，一群內容創作者開始利用平台的演算法與傳播機制，逆勢操作這套系統。這股「反末日狂刷」（Anti-doomscrolling）的「數位排毒」內容趨勢逐漸擴大，其中最具影響力的代表人物就是抖音內容創作者奧莉維亞‧約庫博尼斯（Olivia Yokubonis）。

約庫博尼斯在短影音平台上提醒觀眾放下手機，卻招致眾人批評她在短影音發布反末日狂刷的內容，本身就已矛盾。她解釋：「如果要接觸社群成癮者，就必須到他們所在的地方。」

學術研究顯示，反末日狂刷的社群內容之所以能引發共鳴，與用戶普遍低估自身螢幕使用時間有關。澳洲墨爾本大學學者涂瑞爾（Ofir Turel）發現，當受試者看到實際的使用數據時，多半會感到震驚，並在事後主動減少使用社群媒體的頻率。這項研究顯示，只要提高使用者的自我覺察程度，就可能促成行為改變。

不過，專家提醒，過度將問題簡化為「社群媒體成癮」可能適得其反。美國加州理工學院研究員安德森（Ian Anderson）指出，許多自認對手機或數位應用程式上癮的對象，並未符合臨床上對成癮的定義。安德森的研究顯示，人們對自己貼上「成癮」的標籤，反而可能加重內疚感，進而削弱此人對社群使用行為的掌控自信。

部分提倡數位排毒的創作者聚焦社群媒體平台的設計機制，抖音網紅凱特‧格策（Cat Goetze）指出，末日狂刷與演算法推薦並非偶然，而是科技公司為延長使用者停留時間精心設計的設計。她認為，單靠個人意志難以對抗這套精心規畫的演算法機制，因此建議透過調整使用環境，例如移除通知、改變應用程式位置，或將手機放在特定空間之外，作為實際可長久執行的方法。

多數創作者與學者都認為，社群媒體不會從生活中消失，其關鍵在於人們的使用方式是否改變。即使只是小幅降低每天的螢幕使用時間，也可能提高個人專注力，並對社會帶來正向影響。

●警示篇／寧寫簡訊不打電話 影響社交認知能力

美國麥迪遜威斯康辛大學心理學與語言科學榮譽教授瑪麗艾倫‧麥克唐納（Maryellen MacDonald）11日在「華盛頓郵報」撰文指出，愈來愈多Z世代年輕人不僅抗拒接聽電話，甚至缺乏基本的打電話能力，包括預約服務、詢問問題或向客服申訴帳單錯誤。這種現象已不只是單純的「電話恐懼症」（telephobia），而是反映出更深層的認知、心理與社交能力問題，值得社會正視。

Z世代缺乏基本的打電話能力，反映出更深層的認知、心理與社交能力問題。（圖／取自網路）

麥克唐納指出，對多數年輕人而言，簡訊或線上文字溝通已成為取代電話與面對面交談的主要溝通方式，但刻意迴避交談其實讓年輕世代不知不覺付出龐大的代價且不自覺。她強調，說話本身是一種重要的大腦活動，具備「對人體有益的困難度」，且能促進認知發展。

時下年輕人透過播客（podcast）、YouTube、各種社群與網路平台獲得大量資訊並接收許多素未謀面者的言論，但被動聆聽無法提供與實際對話相同層次的認知刺激。

麥克唐納指出，交談不只是傳遞資訊，更需要即時理解他人、組織語言並作出回應，這對大腦的訓練效果遠高於單向聆聽。研究顯示，說話與對話能提升專注力、強化執行計畫與達成目標的能力。許多運動員也透過自我對話訓練，來增強耐力、專注力與情緒調節能力，凸顯語言活動與心理表現之間存在密切關聯。

她另指出，討論與交談能加快學習速度，並讓記憶更加牢固。長期來看，持續的社交互動有助維持大腦靈活度，甚至被視為預防失智的重要因素。愈來愈多逃避交談的年輕人，正逐漸失去這些對認知與心理健康至關重要的好處。她坦言，尚不清楚長期缺乏以對話為核心的認知、情感與社交互動，會對個人造成哪些全面性的影響，但「沉默寡言與失智之間的關聯令人憂心」。

●問題篇／過度保護 社交機會減 愈不會說 愈不主動說

至於年輕世代為何愈來愈不願開口說話，麥克唐納認為，新冠肺炎疫情是一大關鍵。疫情期間的防疫隔離措施與社交限制，剝奪了這一代人在成長過程中練習社交與溝通的契機，使他們在邁向成年階段時，缺乏必要的互動經驗。新冠肺炎疫情之後持續普及的遠距工作模式，也進一步減少日常見面溝通的情況，導致許多年輕人的社交技能退化。

新冠肺炎疫情之後持續普及的遠距工作模式，進一步減少日常見面溝通的情況，導致許多年輕人的社交技能退化。（圖／取自網路）

除了社會環境對年輕世代的影響之外，麥克唐納同時指出「直升機父母」（Helicopter parent）也是形塑年輕世代不愛與人互動的原因。部分家長在孩子成長過程中過度介入，主動替孩子解決各種困難與挑戰，無形中削弱了孩子培養應對能力與社交技巧的機會。對於仍與父母同住、受到高度保護的年輕成人而言，父母甚至扮演起「隨身管家」角色，代為處理接電話或必須開口溝通的事務，讓年輕人練習說話的動機與能力愈來愈少。

麥克唐納提醒，這種情況很容易形成惡性循環：愈不願意說話的人，愈傾向從事非對話的活動，如長時間滑手機、戴著耳機生活，結果又進一步降低他人主動攀談的機率。

她強調，鼓勵年輕人開口說話的辦法，並非強迫年輕人立刻投入高壓的溝通情境，而是透過適當的指導與循序漸進的練習，協助他們重新建立交談能力，降低焦慮，並重拾說話對心理、認知與社交健康有益的長期價值。

討論與交談能加快學習速度，並讓記憶更加牢固。（圖／取自網路）

