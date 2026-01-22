新聞中的公民與社會／即興改編「那魯7-11」爆紅 延伸思考「著作財產權界線」
一、時事掃描
7-ELEVEN那魯灣門市意外爆紅 今出現1亮點 小編：到門口記得再唱1次
新北市烏來的7-ELEVEN那魯灣門市，因金曲歌后A-Lin在台東跨年晚會「東！帶我走」即興哼歌「那魯seven eleven」，一夕爆紅，不少人專程去烏來打卡。7-ELEVEN臉書粉專今天PO出門市照片，已將歌詞製作成橫幅廣告，貼在門市明顯處，「到門口記得再唱一次，那魯灣7-ELEVEN」。【202/1/3經濟日報】
二、命題趨勢
跨年舞台上的即興演唱，因將熟悉旋律改編為帶有「seven eleven」的歌詞而迅速在網路發酵。網友循線比對後，發現其節奏與早年原住民歌手的創作歌曲相近，該原住民歌手以幽默方式談及版稅，引導討論降溫，而「拉魯灣7-11」官方帳號的參與，則讓事件從音樂創作延伸至流行文化、法律意識與公共討論的交會點。本新聞命題焦點：著作財產權界線、著作人格權衡量、公益與私益權衡。SDGs目標：SDG16和平、正義與健全制度(保障著作權與人格權，維繫法治與創作秩序)。
三、牛刀小試
在「東！帶我走2026臺東跨年晚會」中，歌手於舞台互動時，即興改編歌詞演唱「那魯one、那魯two……那魯seven eleven」，相關片段在網路流傳後，引發對原創歌曲《一家人》的討論與關注。從法律所保障之權利性質加以檢視，請在下表左欄勾選最符合我國法制分析方向的項目，並於右欄說明理由。
解析：著作權不等同人格尊嚴，忽略其以財產權為核心的結構。身分權係親屬與身份關係，與作品流通無直接關聯。我國判斷改編或演唱爭議，通常先檢視是否構成著作內容之利用，再進一步評估其他法律效果。文化公共性誤認為是排除法律適用的理由。
四、歷屆試題
甲以筆名在網路上發表小說，廣受歡迎，吸引出版社以重金買斷該小說的著作財產權，出版紙本書。其後，甲發現另一位網路作家乙，將小說全文抄襲，用乙的名義另行發表在網路上。下列關於此著作權事件的法律評論，何者正確？(2021年學測)
(A)因著作財產權不可轉讓，甲可主張乙的行為造成其損失
(B)因甲擁有著作人格權，可主張乙抄襲的行為侵害其權利
(C)因甲是著作權人，出版社不能向乙主張著作權相關權利
(D)因乙並沒有將抄襲內容拿去販賣獲利，故未侵害甲權利
答案：B
▪整理包／115年大學學測 各科完整試題與解答
▪北一女校長也去考學測 誠實曝心得：自然寫不完、數A會的不多
▪ChatGPT、Gemini挑戰115學測 這款AI「幾乎全對」根本是學霸
▪女兒學測失利難上台大…父溫柔開導「人生像導航」 萬人感動
▪男友念「成大建築系」她超驕傲 網揭現實：理工科系薪資最低
▪學測登場網友憶基測 釣出PR99大神轉行算命師！茄子蛋主唱也現身
▪名校光環是投胎紅利？她考上北一女才驚覺落差：全班只有我爸是工人
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言