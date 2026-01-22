新聞中的公民與社會／即興改編「那魯7-11」爆紅 延伸思考「著作財產權界線」

一、時事掃描

7-ELEVEN那魯灣門市意外爆紅 今出現1亮點 小編：到門口記得再唱1次 新北市烏來的7-ELEVEN那魯灣門市，因金曲歌后A-Lin在台東跨年晚會「東！帶我走」即興哼歌「那魯seven eleven」，一夕爆紅，不少人專程去烏來打卡。7-ELEVEN臉書粉專今天PO出門市照片，已將歌詞製作成橫幅廣告，貼在門市明顯處，「到門口記得再唱一次，那魯灣7-ELEVEN」。【202/1/3經濟日報】

二、命題趨勢

跨年舞台上的即興演唱，因將熟悉旋律改編為帶有「seven eleven」的歌詞而迅速在網路發酵。網友循線比對後，發現其節奏與早年原住民歌手的創作歌曲相近，該原住民歌手以幽默方式談及版稅，引導討論降溫，而「拉魯灣7-11」官方帳號的參與，則讓事件從音樂創作延伸至流行文化、法律意識與公共討論的交會點。本新聞命題焦點：著作財產權界線、著作人格權衡量、公益與私益權衡。SDGs目標：SDG16和平、正義與健全制度(保障著作權與人格權，維繫法治與創作秩序)。

三、牛刀小試

在「東！帶我走2026臺東跨年晚會」中，歌手於舞台互動時，即興改編歌詞演唱「那魯one、那魯two……那魯seven eleven」，相關片段在網路流傳後，引發對原創歌曲《一家人》的討論與關注。從法律所保障之權利性質加以檢視，請在下表左欄勾選最符合我國法制分析方向的項目，並於右欄說明理由。

解析：著作權不等同人格尊嚴，忽略其以財產權為核心的結構。身分權係親屬與身份關係，與作品流通無直接關聯。我國判斷改編或演唱爭議，通常先檢視是否構成著作內容之利用，再進一步評估其他法律效果。文化公共性誤認為是排除法律適用的理由。

四、歷屆試題

甲以筆名在網路上發表小說，廣受歡迎，吸引出版社以重金買斷該小說的著作財產權，出版紙本書。其後，甲發現另一位網路作家乙，將小說全文抄襲，用乙的名義另行發表在網路上。下列關於此著作權事件的法律評論，何者正確？(2021年學測)

(A)因著作財產權不可轉讓，甲可主張乙的行為造成其損失

(B)因甲擁有著作人格權，可主張乙抄襲的行為侵害其權利

(C)因甲是著作權人，出版社不能向乙主張著作權相關權利

(D)因乙並沒有將抄襲內容拿去販賣獲利，故未侵害甲權利

答案：B