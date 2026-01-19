我與素養的距離／強烈「大陸冷氣團」報到 認識冷氣團與鋒面
臺灣冬天時，時常聽到中央氣象署預報指出：強烈大陸冷氣團來襲，全臺氣溫明顯下降，北部、東北部首當其衝，並多會伴隨著降雨，而中南部與東部早晚也將感受到明顯寒意，部分空曠地區與山區更可能出現低溫情形，2000-3000公尺以上高山甚至有下雪的可能，民眾需特別注意保暖。
冷氣團是具有特定溫度和溼度特性的大範圍空氣團，而冷鋒則是冷氣團移動時，勢力強盛地向暖氣團推進，所形成的冷暖空氣交界線，帶來降溫、風速增強、甚至雷雨等劇烈天氣，過境後天氣轉乾冷。簡單來說，冷鋒是冷氣團的先頭部隊唷！現在就讓力宇教育的威立老師來告訴你冷鋒的原理吧！
影片連結：https://youtu.be/4JqVtyAtfio
