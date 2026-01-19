快訊

強勢續漲！台股上漲230點收31,639點再創新高 台積電上漲20元

吃到飽總太快投降？日研究揭「吃更多」4秘訣 餐前餐中飲料是關鍵

川普版聯合國？花10億美金可換永久會員的「加薩和平委員會」

聽新聞
0:00 / 0:00

我與素養的距離／強烈「大陸冷氣團」報到 認識冷氣團與鋒面

聯合新聞網／ 力宇教育

臺灣冬天時，時常聽到中央氣象署預報指出：強烈大陸冷氣團來襲，全臺氣溫明顯下降，北部、東北部首當其衝，並多會伴隨著降雨，而中南部與東部早晚也將感受到明顯寒意，部分空曠地區與山區更可能出現低溫情形，2000-3000公尺以上高山甚至有下雪的可能，民眾需特別注意保暖。

冷氣團是具有特定溫度和溼度特性的大範圍空氣團，而冷鋒則是冷氣團移動時，勢力強盛地向暖氣團推進，所形成的冷暖空氣交界線，帶來降溫、風速增強、甚至雷雨等劇烈天氣，過境後天氣轉乾冷。簡單來說，冷鋒是冷氣團的先頭部隊唷！現在就讓力宇教育的威立老師來告訴你冷鋒的原理吧！

影片連結：https://youtu.be/4JqVtyAtfio

延伸資訊：

【Ai學霸-小中高數位學習平台】國中社會1上(108新綱) 適用114學年

https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10633

【Ai學霸-小中高數位學習平台】產品介紹

https://www.ai-dux.com/bookshelf

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】免費試讀申請

https://www.ai-dux.com/trial/index

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】更多升學資訊

https://www.facebook.com/learn.exam.ask.diagnosis/

【力宇教育】

https://www.leadu-edu.com

力宇教育 學霸 冷氣團

力宇教育

追蹤

相關新聞

我與素養的距離／強烈「大陸冷氣團」報到 認識冷氣團與鋒面

臺灣冬天時，時常聽到中央氣象署預報指出：強烈大陸冷氣團來襲，全臺氣溫明顯下降，北部、東北部首當其衝，並多會伴隨著降雨，而中南部與東部早晚也將感受到明顯寒意…

寫作教室／不是比誰更Drama！把日常變成情意文章 關鍵不在「經歷多特別」

面對情意題，許多同學常有兩個迷思：一是「我沒有特別的經驗」，二是「我寫不出感動人心的情感」。然而，寫作不是比誰的人生比較...

科學人／是健忘還是失智？專家揭「判斷方法」

失智症已成為現代人最擔憂的健康議題，罹病後的生活逐漸失去自主性，而且迄今仍沒有明確的治療方式。《科學人》錄製了一系列「不懂就問科學人」影音，以輕鬆、有趣、零門檻的方式，解答你心中有關科學的10大疑問。

紐時賞析／AI資料中心的太空想像

A.I. in the Sky? Space Is Seen As a Data Site. AI資料中心的太空想像 If the architects of the artificial i

紐時賞析／烏政壇再掀波 澤倫斯基如履薄冰

As Zelensky Reshuffles, Reawakening of Politics In Ukraine Brings Caution. 烏政壇再掀波 澤倫斯基如履薄冰 For s

閱讀數學／親子教養專家——歐拉（下）

上週我們說到，腓特烈大帝曾挖苦歐拉不善社交。的確，相較於宮廷生活，歐拉更喜歡和家人相處的時刻。於是，從小坐在歐拉腿上算數學的長子約翰（Johann Albrecht Euler），20歲就選為柏林科學院的院士…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。