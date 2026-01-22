好讀周報／飲食指南大洗牌！首度以「倒金字塔」為核心 重新排列食物重要性

文／陳韻涵輯

新聞故事：美國衛生部7日公布2025年至2030年新版「美國人飲食指南」，此次首度以「倒金字塔」作為核心視覺，重新排列各類食物的重要性，顛覆過去以穀類為主的飲食結構。另外，英國為改善兒童肥胖問題，已禁止垃圾食品廣告在晚間9時前於電視播放，線上平台則全天禁播。

美國的新版飲食指南將蛋白質、乳製品、水果、蔬菜與「健康脂肪」放在建議攝取最多的最上層，麵包、米飯等全穀類則放在最下層。美國衛生部長小羅勃甘迺迪表示，倒金字塔看似反常，其實是修正過往錯誤的觀念，鼓勵民眾「吃原型食物」。

新版指南大幅提高蛋白質建議攝取量，從每公斤體重約0.8公克，提高至1.2公克至1.6公克，並將紅肉與全脂乳製品正式列為建議來源，不顧許多營養學者勸告少吃紅肉與全脂乳製品。

另外，衛生部點名牛排、起司、全脂牛奶，以及酪梨、橄欖、雞蛋、橄欖油、奶油與牛脂等，視為可攝取的脂肪來源，同時鼓勵多樣化攝取蔬菜與水果。

在碳水化合物方面，新指南建議每日攝取2份到4份全穀類，優先選擇高纖食物，並大幅減少白麵包、玉米餅（tortillas）與餅乾等加工碳水食物。高度加工與高糖食品及飲料，如汽水、洋芋片與甜餅乾，則未被納入食物金字塔。

相較之下，台灣的「國民飲食指標」仍強調均衡與保守原則，建議每日攝取蔬菜、水果、全穀雜糧、豆魚蛋肉、堅果種子與乳製品6大類，三餐以全穀雜糧為主，多蔬食、少紅肉，避免高油、高糖與高度加工食品。國民健康署並指出，攝取過多加工肉與紅肉會明顯增加罹患大腸癌風險。

此外，英國為防止兒童肥胖惡化，5日起實施嚴格的垃圾食品廣告禁令，限制高脂肪、高鹽、高糖食品於晚間9時前播出，並禁止網路投放相關廣告。英國政府估計，新措施可顯著降低熱量攝取與肥胖率，預期兒童肥胖人數將減少約兩萬人，並帶來20億英鎊（約新台幣854億元）的健康效益。