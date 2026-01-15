快訊

影／廣達尾牙撒錢！席開1300桌、總獎金7千萬 林百里：未來3年AI爆發

六都警局長人事洗牌！傳林炎田調北市 高雄遺缺「竄黑馬」有2人選

台積電董座魏哲家憂台灣供電問題 經濟部掛保證「至2032年供電無虞」

新聞中的公民與社會／耶誕彌撒發表談話 教宗在國際中發揮影響力的特徵為何？

聯合新聞網／ 台南一中廖翠雰老師／撰寫
羅馬天主教教宗良十四世(圖)在梵蒂岡對在座樞機主教發表年度耶誕談話。路透
羅馬天主教教宗良十四世(圖)在梵蒂岡對在座樞機主教發表年度耶誕談話。路透

一、時事掃描

教宗主持就任後首場耶誕彌撒 呼籲回歸信仰與仁愛

羅馬天主教教宗良十四世今天主持任內首場耶誕彌撒，儀式開始前，他先以一貫非正式的親民風格，在聖伯多祿廣場（St.Peter's Square）向數以千計信徒致意。在彌撒講道中，良十四世（Pope Leo XIV）表示，耶誕節是「信仰、仁愛和希望」的節日，並批評「扭曲的經濟體系」，「導致我們把人類當作單純的商品來對待」。【2025/12/25中央社】

二、命題趨勢

羅馬教廷在國際社會中展現的是高度軟實力，其影響並非來自制度權限或物質資源，而是長期累積的象徵意義、道德聲望與跨文化可理解性。透過言語、儀式與公共立場，教廷能形塑議題框架，引導國際社會對某些問題「如何被看待」，而非直接決定行動結果。本新聞命題焦點：非典型國際行為者影響力、軟實力與全球治理、主權地位與實質權力、人權與人道議題的跨國形成機制。SDGs目標：SDG10減少不平等、SDG16和平正義與健全制度。

三、牛刀小試

2025年耶誕期間，羅馬天主教教宗良十四世於梵諦岡主持彌撒並向全球發表談話，內容關注戰爭、貧窮與被邊緣化群體的處境，並強調人類尊嚴的重要性。教宗同時為梵諦岡城國元首，代表教廷與多國維持外交關係，其相關言論經常出現在各國政府、國際組織與外交場合對全球公共議題的討論之中。依據上文判斷，下列何者最符合教宗在當代國際社會中發揮影響力的特徵？

(A)透過正式外交管道，直接主導各國政策走向

(B)倚重宗教制度權威，對國家施加行為約束力

(C)憑藉國家主權地位，介入區域衝突決策過程

(D)藉由價值道德論述，形塑跨國公共議題共識

答案：D

解析：(A)正式外交關係並不等同於能主導他國政策，將影響力誤認為決策權限。(B)宗教制度的影響主要屬道德層面，缺乏對國家行為的法律或政治強制力。(C)主權存在不等同於具備實質衝突干預能力。(D)透過價值與道德論述影響國際輿論與議題設定，屬於非強制性國際影響力的表現。

四、歷屆試題

2022年中國與太平洋的索羅門群島島國起草一份安全協議，中國將在索國設立軍事基地，因此引發澳大利亞的緊張。長期以來澳大利亞一直是索國主要的防衛夥伴，以及最大的援助國，因此特別關切「任何危害區域穩定和安全的行動，包括建立軍事基地的常在性設施」，但索國政府表示「正在擴大與更多國家安全合作，其中也包括中國」。索國的作法最可能帶來下列哪種國際情勢發展？(2023學測)

(A)大洋洲地緣樞紐角色漸漸不再由南島語族國家掌控

(B)大洋洲各島國將逐步取代紐澳兩國的區域核心角色

(C)同屬大洋洲的塔斯馬尼亞可能與中國建立合作關係

(D)紐西蘭外交單位可能提出對大洋洲區域和平的立場

答案：D

羅馬 教宗 外交 良十四世 教廷 信仰

相關新聞

新聞中的公民與社會／耶誕彌撒發表談話 教宗在國際中發揮影響力的特徵為何？

羅馬天主教教宗良十四世今天主持任內首場耶誕彌撒，儀式開始前，他先以一貫非正式的親民風格，在聖伯多祿廣場（St.Peter's Square）向數以千計信徒致意…

科學人／癌症治療邁向新階段…微創腫瘤介入治療實現「個人化抗癌」

重點提要 1.癌症治療正由過去依循單一流程的標準化模式，轉向依腫瘤特性、病人體況與治療目標量身設計的個人化決策。 2.手術、化學治療、標靶藥物、免疫治療與放射治療各有角色，須依療效

好讀周報／美法庭首次審外國領袖！川普下令襲委國擒馬杜洛 押回紐約

美國總統川普指控遭罷黜的委內瑞拉總統馬杜洛及其夫人西莉亞‧佛羅雷斯涉犯毒品恐怖主義等罪刑，美軍特種部隊3日突襲委內瑞拉，...

好讀周報／國父搭起台法交流！孫中山銅像間接催生台法文化獎

故宮北院入口大廳有一座國父孫中山銅像，是1965年11月12日故宮北院開幕的重要象徵。開幕那一天正是國父百年誕辰，故宮特...

國中數學／為什麼新年總是「圓圓的」？元旦文化中的圓的性質

新年第一天，很多人會早起看日出，迎接新的一年。其實，日出的畫面正好可以幫助我們理解國三數學中一個容易混淆的圖形──「扇形」，以及什麼情況下才真的算是扇形…

國際小學堂／俄烏衝突後 哈薩克成中、歐橋梁

中國大陸正大力投資「新絲路」，即連接中國和歐洲的龐大陸路運輸網絡，使相關運輸不必再途經俄羅斯，有助縮短路線。自俄烏戰爭爆...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。