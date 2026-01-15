新聞中的公民與社會／耶誕彌撒發表談話 教宗在國際中發揮影響力的特徵為何？
一、時事掃描
教宗主持就任後首場耶誕彌撒 呼籲回歸信仰與仁愛
羅馬天主教教宗良十四世今天主持任內首場耶誕彌撒，儀式開始前，他先以一貫非正式的親民風格，在聖伯多祿廣場（St.Peter's Square）向數以千計信徒致意。在彌撒講道中，良十四世（Pope Leo XIV）表示，耶誕節是「信仰、仁愛和希望」的節日，並批評「扭曲的經濟體系」，「導致我們把人類當作單純的商品來對待」。【2025/12/25中央社】
二、命題趨勢
羅馬教廷在國際社會中展現的是高度軟實力，其影響並非來自制度權限或物質資源，而是長期累積的象徵意義、道德聲望與跨文化可理解性。透過言語、儀式與公共立場，教廷能形塑議題框架，引導國際社會對某些問題「如何被看待」，而非直接決定行動結果。本新聞命題焦點：非典型國際行為者影響力、軟實力與全球治理、主權地位與實質權力、人權與人道議題的跨國形成機制。SDGs目標：SDG10減少不平等、SDG16和平正義與健全制度。
三、牛刀小試
2025年耶誕期間，羅馬天主教教宗良十四世於梵諦岡主持彌撒並向全球發表談話，內容關注戰爭、貧窮與被邊緣化群體的處境，並強調人類尊嚴的重要性。教宗同時為梵諦岡城國元首，代表教廷與多國維持外交關係，其相關言論經常出現在各國政府、國際組織與外交場合對全球公共議題的討論之中。依據上文判斷，下列何者最符合教宗在當代國際社會中發揮影響力的特徵？
(A)透過正式外交管道，直接主導各國政策走向
(B)倚重宗教制度權威，對國家施加行為約束力
(C)憑藉國家主權地位，介入區域衝突決策過程
(D)藉由價值道德論述，形塑跨國公共議題共識
答案：D
解析：(A)正式外交關係並不等同於能主導他國政策，將影響力誤認為決策權限。(B)宗教制度的影響主要屬道德層面，缺乏對國家行為的法律或政治強制力。(C)主權存在不等同於具備實質衝突干預能力。(D)透過價值與道德論述影響國際輿論與議題設定，屬於非強制性國際影響力的表現。
四、歷屆試題
2022年中國與太平洋的索羅門群島島國起草一份安全協議，中國將在索國設立軍事基地，因此引發澳大利亞的緊張。長期以來澳大利亞一直是索國主要的防衛夥伴，以及最大的援助國，因此特別關切「任何危害區域穩定和安全的行動，包括建立軍事基地的常在性設施」，但索國政府表示「正在擴大與更多國家安全合作，其中也包括中國」。索國的作法最可能帶來下列哪種國際情勢發展？(2023學測)
(A)大洋洲地緣樞紐角色漸漸不再由南島語族國家掌控
(B)大洋洲各島國將逐步取代紐澳兩國的區域核心角色
(C)同屬大洋洲的塔斯馬尼亞可能與中國建立合作關係
(D)紐西蘭外交單位可能提出對大洋洲區域和平的立場
答案：D
