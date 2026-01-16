閱讀數學／親子教養專家——歐拉（下）
上週我們說到，腓特烈大帝曾挖苦歐拉不善社交。的確，相較於宮廷生活，歐拉更喜歡和家人相處的時刻。於是，從小坐在歐拉腿上算數學的長子約翰（Johann Albrecht Euler），20歲就選為柏林科學院的院士。次子卡爾（Karl Euler）是帝國的御醫兼學院參議。小兒子克里斯多福（Christoph Euler）則任砲兵中校，還曾受科學院派遣，參與天文觀測任務。雖然沒有詳細的家庭教育紀錄，但你可以想像，歐拉光是教公主、裁縫都已經夠投入了，這人成天又不想社交，下班只想回家陪小孩。他對孩子們的教育一定是全心地投入。
▌父子4人的終生陪伴
歐拉對孩子的付出，還有一個間接的證據：晚年，歐拉跟3個兒子依然有著緊密的互動。歐拉有一半的研究成果是在他晚年失明後發表，長子約翰就是他重要的助手。約翰並非只是單純的秘書工作，因為他本身也是一位數學家，常常是父親口述想法，約翰進一步發展、撰寫範例，再告訴父親結果，讓歐拉在腦海中整理。
時間來到1783年9月18日。三個月前，孟格菲兄弟在巴黎讓熱氣球升空，點燃了人們的天空夢。彷彿21世紀的Space X火箭升空，熱氣球是近日歐洲最熱烈的科學話題。那天一早，76歲的歐拉爺爺先幫孫子上了一堂數學課。接著，他計算起熱氣球升空的數學模型。雖然在遙遠的法國，但歐拉憑著想像，彷彿到了凡爾賽宮前，親眼看見熱氣球。
然後，歐拉的想像飄得更遠，他和同事們討論起天王星的軌道，討論討論著，歐拉輕聲說了一句：「我要離開了。」
接著，昏倒在椅子上。當天晚上，他飄得更遠，飛上天空、飛離太陽系，最終離開了世界。約翰後來在信裡跟表哥說的一段話：「父親已安詳辭世。我們悲痛欲絕，仍心懷感激，因為他未曾受任何痛苦折磨。」
他不是弔念留名青史的大數學家歐拉，而是從小把他抱在膝蓋上，跟他玩謎題的爸爸。那位最愛陪著孩子們，邊聽他們嬉鬧，邊想著數學的爸爸。
