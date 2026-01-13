快訊

矮個和巨人成北士科亮點！輝達星艦3.0將與金仁寶55高樓「強烈對比」

影／賴清德向鍾東錦打趣「都不來咬耳朵」 鍾回應：當然想咬但沒機會

悲劇了！他護照內頁被蓋「吉伊卡哇」印章 外交部曝嚴重後果

國中數學／為什麼新年總是「圓圓的」？元旦文化中的圓的性質

聯合新聞網／ 力宇教育

新年第一天，很多人會早起看日出，迎接新的一年。其實，日出的畫面正好可以幫助我們理解國三數學中一個容易混淆的圖形──「扇形」，以及什麼情況下才真的算是扇形。

先想像太陽剛開始升起的時候。當太陽還沒有露出地平線，或只出現一小條弧線時，你看到的只是圓的一部分，這時並不能稱為扇形，因為還看不到圓心，也無法畫出兩條從圓心出發的半徑。

如果是在海邊看日出，地平線是一條水平直線；又或者是在山谷之間，太陽從兩側山壁中間慢慢升起。當太陽「剛好露出一半」時，圓心也正好出現在視線中。這時，若從圓心向左右邊緣連線，再加上上方那一段弧線，所圍成的區域，才符合「兩條半徑加上一段弧」的定義，這一刻看到的形狀，才能稱為扇形。

接著，隨著太陽繼續升高，圓心逐漸離開與地平線（或山谷邊緣）對齊的位置，這時就無法再用兩條半徑和一段弧圍出區域，因此不再是扇形。等太陽完全升起後，我們看到的就是一個完整的圓。透過日出的變化，可以清楚分辨：只有在特定條件下，圖形同時具備圓心、半徑與弧，才叫做扇形。

如果你在課本中常分不清「扇形」和「圓的一部分」，不妨回想元旦看日出的過程。學數學時，先判斷圖形符不符合定義，比急著套公式更重要。當你能在生活畫面中正確找出扇形，課本裡的圓與扇形，也會變得清楚又不容易搞混。如果還想看更清楚的圖形說明與解題示範，可以觀看影片，跟著力宇教育的李熙老師一起學習，將這些生活畫面轉化成真正掌握的數學觀念。

影片連結：

延伸資訊

【Ai學霸-小中高數位學習平台】國中數學3上(108新綱) 適用114學年

https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10558

【Ai學霸-小中高數位學習平台】產品介紹

https://www.ai-dux.com/bookshelf

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】免費試讀申請

https://www.ai-dux.com/trial/index

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】更多升學資訊

https://www.facebook.com/learn.exam.ask.diagnosis/

【力宇教育】

https://www.leadu-edu.com

力宇教育 元旦 學霸

力宇教育

追蹤

相關新聞

國中數學／為什麼新年總是「圓圓的」？元旦文化中的圓的性質

新年第一天，很多人會早起看日出，迎接新的一年。其實，日出的畫面正好可以幫助我們理解國三數學中一個容易混淆的圖形──「扇形」，以及什麼情況下才真的算是扇形…

國際小學堂／俄烏衝突後 哈薩克成中、歐橋梁

中國大陸正大力投資「新絲路」，即連接中國和歐洲的龐大陸路運輸網絡，使相關運輸不必再途經俄羅斯，有助縮短路線。自俄烏戰爭爆...

國際小學堂／中亞關鍵礦物豐富 美中俄競逐

美國和歐盟希望讓稀土供應鏈多元化，以減少依賴中國大陸，眼光也放到蘊含大量天然資源的中亞地區。美國總統川普去年十一月接待中...

科學人／健檢零紅字一樣有心血管疾病？全因「微塑膠悄悄入侵」 男性風險更高

你可能每天都很努力：外食少油、手搖半糖、健檢紅字一個都沒有。但心血管疾病有時就是不講理。最新研究提醒，問題可能不完全出在你吃了什麼，而是你每天「接觸了什麼」——那些肉眼看不到、卻無所不在的微塑膠，可能

寫作教室／「立場清楚」還不夠！師解析高分文章特點：從為什麼到所以呢

不少同學寫文章時，只追求「立場清楚」。這固然重要，但僅有立場並不足以拿下高分。高分文章的共同特點，常是能從現象看到成因，...

科學人／該選蹲式或坐式馬桶？各有優點但衛生數據力挺這款：細菌落差164倍

最近，環境部推動「廁所文化現代化」，並與大安森林公園之友基金會合作進行公廁評鑑，馬桶的設計與運作被拉回公共視野重新檢視。這也讓一個老問題有了新的科學重量：在公共衛生的角度下，究竟是「不接觸身體」的蹲式

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。