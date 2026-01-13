國中數學／為什麼新年總是「圓圓的」？元旦文化中的圓的性質
新年第一天，很多人會早起看日出，迎接新的一年。其實，日出的畫面正好可以幫助我們理解國三數學中一個容易混淆的圖形──「扇形」，以及什麼情況下才真的算是扇形。
先想像太陽剛開始升起的時候。當太陽還沒有露出地平線，或只出現一小條弧線時，你看到的只是圓的一部分，這時並不能稱為扇形，因為還看不到圓心，也無法畫出兩條從圓心出發的半徑。
如果是在海邊看日出，地平線是一條水平直線；又或者是在山谷之間，太陽從兩側山壁中間慢慢升起。當太陽「剛好露出一半」時，圓心也正好出現在視線中。這時，若從圓心向左右邊緣連線，再加上上方那一段弧線，所圍成的區域，才符合「兩條半徑加上一段弧」的定義，這一刻看到的形狀，才能稱為扇形。
接著，隨著太陽繼續升高，圓心逐漸離開與地平線（或山谷邊緣）對齊的位置，這時就無法再用兩條半徑和一段弧圍出區域，因此不再是扇形。等太陽完全升起後，我們看到的就是一個完整的圓。透過日出的變化，可以清楚分辨：只有在特定條件下，圖形同時具備圓心、半徑與弧，才叫做扇形。
如果你在課本中常分不清「扇形」和「圓的一部分」，不妨回想元旦看日出的過程。學數學時，先判斷圖形符不符合定義，比急著套公式更重要。當你能在生活畫面中正確找出扇形，課本裡的圓與扇形，也會變得清楚又不容易搞混。如果還想看更清楚的圖形說明與解題示範，可以觀看影片，跟著力宇教育的李熙老師一起學習，將這些生活畫面轉化成真正掌握的數學觀念。
影片連結：
延伸資訊
【Ai學霸-小中高數位學習平台】國中數學3上(108新綱) 適用114學年
https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10558
【Ai學霸-小中高數位學習平台】產品介紹
https://www.ai-dux.com/bookshelf
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】免費試讀申請
https://www.ai-dux.com/trial/index
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】更多升學資訊
https://www.facebook.com/learn.exam.ask.diagnosis/
【力宇教育】
▪持續更新／台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看
▪國文／讀這15篇CP值最高 國寫掌握三項心法拿高分
▪英文／想拿高分先穩住再拚鑑別度 師分享5密技、作答時間分配
▪數學／命題趨勢轉向「中上難度」穩住基本分 讀懂題目才是關鍵
▪社會／留意關稅衝擊、生成式AI等時事題 合科命題比例增加
▪自然／跨科整合題多！加強讀長文、圖表能力 應留意時事
▪台中私中不考試！15校「辦營隊」特色一次看 桃竹私校考試總整理
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言