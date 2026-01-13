國中數學／為什麼新年總是「圓圓的」？元旦文化中的圓的性質

新年第一天，很多人會早起看日出，迎接新的一年。其實，日出的畫面正好可以幫助我們理解國三數學中一個容易混淆的圖形──「扇形」，以及什麼情況下才真的算是扇形。

先想像太陽剛開始升起的時候。當太陽還沒有露出地平線，或只出現一小條弧線時，你看到的只是圓的一部分，這時並不能稱為扇形，因為還看不到圓心，也無法畫出兩條從圓心出發的半徑。

如果是在海邊看日出，地平線是一條水平直線；又或者是在山谷之間，太陽從兩側山壁中間慢慢升起。當太陽「剛好露出一半」時，圓心也正好出現在視線中。這時，若從圓心向左右邊緣連線，再加上上方那一段弧線，所圍成的區域，才符合「兩條半徑加上一段弧」的定義，這一刻看到的形狀，才能稱為扇形。

接著，隨著太陽繼續升高，圓心逐漸離開與地平線（或山谷邊緣）對齊的位置，這時就無法再用兩條半徑和一段弧圍出區域，因此不再是扇形。等太陽完全升起後，我們看到的就是一個完整的圓。透過日出的變化，可以清楚分辨：只有在特定條件下，圖形同時具備圓心、半徑與弧，才叫做扇形。

如果你在課本中常分不清「扇形」和「圓的一部分」，不妨回想元旦看日出的過程。學數學時，先判斷圖形符不符合定義，比急著套公式更重要。當你能在生活畫面中正確找出扇形，課本裡的圓與扇形，也會變得清楚又不容易搞混。如果還想看更清楚的圖形說明與解題示範，可以觀看影片，跟著力宇教育的李熙老師一起學習，將這些生活畫面轉化成真正掌握的數學觀念。

影片連結：