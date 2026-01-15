好讀周報／美法庭首次審外國領袖！川普下令襲委國擒馬杜洛 押回紐約

文／陳韻涵輯

美國總統川普指控遭罷黜的委內瑞拉總統馬杜洛及其夫人西莉亞‧佛羅雷斯涉犯毒品恐怖主義等罪刑，美軍特種部隊3日突襲委內瑞拉，從該國首都卡拉卡斯的總統官邸生擒馬杜洛及佛羅雷斯，押回紐約接受審判。

紐約南區聯邦檢察官辦公室指控馬杜洛及佛羅雷斯主導古柯鹼販運網絡，並與多個暴力組織合作，包括墨西哥的西納羅亞集團與洛斯塞塔斯集團、游擊組織哥倫比亞革命軍，以及委國黑幫阿拉瓜火車。

63歲的馬杜洛面臨4項刑事罪名，包括密謀毒品恐怖主義、密謀運送古柯鹼、持有機槍和毀滅性裝置，以及密謀持有上述裝置危害美國，69歲的佛羅雷斯被控毒品走私與持有武器等聯邦罪刑。兩人都主張無罪，但未要求保釋，承審法官赫勒斯坦訂3月17日再審。

馬杜洛長期否認相關指控，主張這是帝國主義覬覦委國豐富石油的幌子。他出庭時強調自己是遭綁架的戰俘，堅稱他仍是委國總統。

「華爾街日報」報導，這場聽證會揭開美國法庭審理外國領袖案件的序幕，且是史上罕見的先例，雙方勢必陷入法律攻防，且可能就逮捕和指控的合法性爭論數年。

委內瑞拉副總統兼石油部長羅德里格斯5日宣誓就職代理總統，避免該國落入權力真空，並負責配合美方對委國未來的要求。美國官員已告訴羅德里格斯，美方希望她至少採取3項措施，包括遏制毒品流通，驅逐伊朗、古巴等反美國家情報人員及網絡，並且停止銷售石油給美國的對手。另據消息人士透露，美國官員希望羅德里格斯最終能推動自由選舉，和平移交政權。

代理總統羅德里格斯向一名在美軍行動中陣亡的士兵的家屬追授晉升勳章。（圖／路透）

委國反對派領袖馬查多致力爭取委國民眾權利，去年榮膺諾貝爾和平獎，她公開感謝美國軍事干預委國，願與川普共享和平獎殊榮。馬查多曾公開批評羅德里格斯是「酷刑、迫害、貪腐與販毒的幕後黑手」，矢言將委國打造成美洲的能源樞紐，並瓦解所有犯罪組織。

●行動篇／下一個 點名哥倫比亞 看古巴 政府垮台在即

美國襲擊委國後，川普4日揚言對哥倫比亞政府採取軍事行動，重申有意接管格陵蘭，另點名墨西哥與伊朗。至於古巴，川普認為美方毋須軍事介入，指古巴的委國盟友倒台、主要經濟來源斷炊，政府垮台在即。

川普政府表明，推翻馬杜洛政權將有助推動打擊古巴政府的長期目標。川普3日表示，馬杜洛下台將進一步打擊原本就疲軟的古巴經濟，「古巴會徹底完蛋」。

美聯社報導，委國與古巴是關係密切的盟友，古巴的士兵與安全人員經常擔任委國總統的隨扈，而委國石油多年來維繫資源經濟蕭條的古巴。古巴人民長期以來飽受頻繁停電和基本糧食短缺的困擾，美國突襲委國後，古巴人民才意識到，曾經迷惘的未來或許會更加慘澹。

另外，川普認為「哥倫比亞被病態領袖統治，喜歡製造古柯鹼並賣到美國」。哥倫比亞是加勒比海和太平洋東岸的毒品交易樞紐，美國過去數月來頻頻攻擊該區販毒船隻，加劇美國與哥國的緊張情勢。

白宮近期公開表示，政府內部討論取得格陵蘭的多種方式，且不排除動武的可能。川普兩次執政都高度關注格陵蘭，因美方認為，格陵蘭島在北極圈核心的地理位置具高度戰略價值。

美國國務卿魯比歐在國會閉門簡報中表示，川普傾向以「購買」而非「入侵」的方式巧取格陵蘭，軍事手段只是施壓丹麥的手段。美方重提「購買」格陵蘭，招致歐洲領袖撻伐。歐洲領袖發表聯合聲明，強調格陵蘭屬於其人民，任何地位變化都應由丹麥與格陵蘭自行決定，呼籲各方遵守《聯合國憲章》所保障的主權與領土完整原則。歐洲領袖指出，美國的強硬立場不僅挑戰國際法秩序，也使北極安全議題再度升溫。

美國對委內瑞拉發動軍事打擊，支持者「感謝川普」，反對者舉牌抗議（見圖）。（圖／新華社）

美國對委內瑞拉發動軍事打擊，支持者「感謝川普」（見圖），反對者舉牌抗議。（圖／路透）