2026怡慧老師必讀書單（下）！守住人際界線、閱讀藝文美學 用文字的微光照亮生活

如果人生是一場長途跋涉的「荒野探險」，我們的手中，擁有一疊泛著墨香、富有手感的人生地圖。在那些霧氣氤氳、看不清前路的清晨，或是星光隱沒、陷入自我懷疑的深夜，提供我們生命答案的書籍就像是背包裡不同溫度的裝備：

有的書是你的防身木杖，為你撥開人際消耗的亂石，守護純粹的初衷。

有的書是靈魂的行動帳篷，讓你在資訊超載、精疲力竭時，能在字裡行間安穩避雨，尋回片刻的靜謐。

而有的書則像掌上的火種，不僅在漆黑的未知中指引方向，更能點燃你與世界重逢、與生活共鳴的微光。一如約翰·史崔勒基的《世界盡頭的咖啡館》便是那盞能照亮人生迷霧的溫暖燈塔。故事從一個迷路且疲憊的廣告人，誤闖一間偏僻咖啡館開始。這裡的菜單上沒有標價，只有三個直擊靈魂的拷問：「你為什麼在這裡？」、「你害怕死亡嗎？」、「你實現自我了嗎？」

新的一年，我們往往急著立下宏大的目標，卻很少停下來問自己「為什麼」。書中那則著名的「綠蠵龜」寓言深刻地提醒我們：許多現代人的焦慮與疲憊，並非來自不夠努力，而是因為我們把寶貴的精力耗費在對抗環境的「逆流」上。閱讀的時光值得我們用一整年的時間去細細分辨生活中的順流與逆流。願你不再盲目地隨波逐流，而是找到屬於自己的「存在意義」，在閱讀中抵達真正的寧靜與自由。

三、人際界線與共感共情：

AI 時代人際關係的「溫度」顯得愈發珍貴，但過度的連結往往帶來消耗。如何擁有健康的自我邊界是我們終身的必修課。

7.《好人必學的溫暖婉拒法》

這本書是「討好型人格」的救贖，拒絕是為了對自己溫柔它教導我們如何在不破壞關係的前提下，堅定地守住底線。實用的「三步驟對話法」（先附和、再婉拒、最後提出替代方案）能讓語氣溫柔但立場堅定。你要知道：說「不」不是無情，而是對自己生命能量的尊重。當你學會止損，所有的關係才能因真誠而變得舒心。

8. 《今天就在渡渡鳥躲雨吧！》

這本書將心靈視為一座咖啡廳，當外界風雨如晦，你可以選擇進來喝一杯溫熱的文字。它強調「發現就是理解與原諒的第一步」。我們常被過去的「言語泡泡」刺傷，那些否定的評價、遺憾的往事總是在深夜擾人清夢。書中引導我們，即便過去無法改變也沒關係，只要能覺察受傷的來源，並與那些煩惱達成和解，就是在重新拿回生命的主導權。

9. 《在黑暗中相遇》

謝哲青老師用他深邃的視角，將黑暗定義為一種能量。他透過分析梵谷、卡夫卡等藝術家的生命，傳達出創作是與黑暗搏鬥並見證天命的過程。這本書告訴我們：即便靈魂帶著傷痕與破碎，仍能在文字與藝術中尋得救贖。你的痛苦終將化為你獨特的光輝。

四、藝文美學與創意靈魂：

藝文與創意，是我們在現實瑣碎中企盼的「詩意與遠方」。透過文字、音樂與歷史，我們能連接過去與未來，賦予生命更為沉穩厚實的底蘊。

10. 《獨創現場力》

在變動不居的 VUCA 時代，創新不在冷氣房的會議室，而是在真實的生命現場。作者洪震宇提出 SMART 5力（情境脈絡、提問、再定義、轉化、市場感受力），教導我們如何透過「臥底思維」精準定義問題。它是職場技能的提升，也是用「劇本思維」將你的想法傳達到人心，活出具有影響力的創意之書。

11. 《那些書店這些人》

書店不僅是買賣場所，更是思想交鋒的戰場與溫度的傳遞地。店員如同導航員，在對的時機遞上對的書能拯救迷途的靈魂。在數位洪流中，這本書守護大數據無法取代的人文靈光，讓我們看見書籍如何將一群陌生人緊緊相連。

12. 《風暴之子2》

在科技主導的今日，我們是否還保有聆聽土地的能力？這是關於奇幻與現實的對話。作者葛葉將沈默的考古文物轉化為靈動的故事，呈現「萬物有靈」的哲學。這本書引導我們反思人與自然的關係，在創意的魔法中找回那份對世界的敬畏與好奇。

世界越是喧囂，內心越需沉澱的時光。新的一年，願我們日子有詩，手裡有書，心中有光，不求讀盡萬卷，只願在每次的翻閱中，都能聽見靈魂舒展的聲音，抵達內心最深處真正的寧靜，保留一段只屬於自己寧靜與豐盈的時光。讓書本成為那束溫柔的微光，指引我們穿越生活的迷霧與喧囂。

2026年的正向光亮正準備升起。願我們在閱讀中，重新找回生活的主導權，重整價值的核心。祝福大家，在新的一年活成自己最喜歡的那道風景。