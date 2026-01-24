科學人／蚊子吸恐龍血造就《侏羅紀公園》…研究：核心設定意外接近現實

說到《侏羅紀公園》，多數人第一個想到的，往往不是混亂理論或保育倫理，而是那隻被封在琥珀裡、曾吸過恐龍血的蚊子。現實當然殘酷得多，恐龍復活幾乎不可能，但電影中「蚊子能記錄生命」的核心設定，卻意外獲得科學家的點頭認可。因為在現代世界，蚊子確實能透過一次次吸血，替我們拼湊出一張當地生物多樣性的全景圖。

5萬隻蚊子，拼出一座保護區的名單

美國佛羅里達大學的研究團隊，在佛州中部一處面積超過1萬公頃的自然保護區，連續八個月進行大規模採樣。他們共捕捉超過5萬隻蚊子，橫跨21個物種。這樣的採樣規模，重點在於雌蚊血液中殘留的動物 DNA。研究人員從其中幾千隻雌蚊的血餐下手，分析吸血時一併帶走的遺傳訊號，結果辨識出多達 86 種脊椎動物，幾乎涵蓋當地蚊子理論上會叮咬的八成物種。

從青蛙到牛，蚊子不挑客戶

名單上的動物背景極為多元，從體型迷你的青蛙，到體型龐大的牛、鹿，全都現身。這些物種涵蓋樹棲、地棲、遷徙與定居動物，也包括兩棲類、外來種與瀕危物種。唯一缺席的大型哺乳類，是行蹤極度隱密的佛羅里達山獅；而長期生活在地下的美洲鼴鼠，也因為與蚊子幾乎沒有交集而被漏掉。換句話說，蚊子不挑食，反而成了生態監測中相當「去偏誤」的取樣工具。

抓蚊子，竟然不輸傳統調查

同一研究團隊的另一項分析進一步發現，在蚊子活動最頻繁的季節，透過蚊子血液 DNA 進行生物多樣性監測，其效果幾乎不輸研究人員親自進行野外調查。只有在乾季，當蚊子數量與活動力下降時，傳統調查方法才重新占上風。這意味著，蚊子並非萬靈丹，但在對的時間與地點，能大幅降低生態監測的成本與門檻。

討人厭的蚊子，成了保育工具

研究人員也坦言，人類討厭蚊子完全情有可原。從惱人的叮咬到疾病傳播，牠們幾乎集所有負面形象於一身，很少被視為對生態有貢獻的角色。但這項研究顯示，在生態系中，蚊子至少能留下其他動物存在過的證據。牠們無法讓恐龍重返地球，卻可能幫助我們更早察覺，哪些物種仍在，哪些正悄悄消失。

