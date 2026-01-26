科學人／「下面一大包」竟能讓跳台滑雪選手飛更高更遠

看過電影《飛躍奇蹟》（Eddie the Eagle）的觀眾應該明白，想如同飛鷹艾迪（Eddie Edwards）那樣在空中翱翔，從起步到空中每一個的微小動作都會嚴重影響成績，差距可能達幾公尺之多。在跳台滑雪（ski jump）的職業賽場上，勝負往往僅在毫米之間，因此裝備審核變得極其嚴苛。然而，今年冬季賽季開始前，審核的焦點竟然轉向了男性選手的「下面一大包」。

跨下的毫釐之差

為了確保競賽公平，國際滑雪總會（FIS）物料總監哈弗勒（Mathias Hafele）在賽季初啟動了極其精密的裝備檢查。官方出動了3D掃描儀對所有選手進行精確測量，其中最重要的數據之一就是「跨下高度」。這個測量點位於生殖器區域的最底端，是決定滑雪裝備服尺寸的基準線。如果這個參考點能被「人為下降」，選手就能獲得更大的服裝表面積，在飛行時產生額外優勢。

那一包讓選手飛得更高

為什麼跨下的厚度與飛行距離有關？這涉及到複雜的物理學。在跳台滑雪中，選手的身體和滑雪板共同構成了一個「機翼」，利用空氣產生升力（lift）來對抗重力,。根據牛頓第三運動定律，當滑雪服將空氣粒子向下推時，空氣也會給予選手一個相等的向上反作用力,。同時，根據白努利原理（Bernoulli's Principle），流速增加會導致壓力降低，選手透過維持適當的攻角（angle of attack），讓上表面壓力小於下表面，就能獲得升力。

若選手能透過增加跨下體積來讓服裝的布料面積變大，就像飛機增加機翼面積一樣，在空中獲得更多升力，減緩墜落速度並飛得更高、更遠。

為了飛行無所不用其極

在成績利益驅使下，各種歪腦筋應運而生。過去傳聞有些選手會在內褲裡塞進海綿來墊高體積。甚至有選手曾在保險套內灌入矽膠，只為了在人工檢查時創造出更大的那一包。

近年更極端的做法是尋求醫學輔助，例如在生殖器內注射石蠟（paraffin）或玻尿酸（hyaluronic acid）進行暫時性的增厚，試圖在測量時爭取那關鍵的幾毫米空間。

官方否認大老二傳說

面對這些「生殖器操作」的傳聞，哈弗勒給予了慎重的否認，並表示測量現場有醫療人員嚴格監控，絕不允許使用明顯的輔助器材來增大體積。為了徹底杜絕爭議，FIS正研發新的檢查方法，未來可能改以測量選手的骨骼結構而非軟組織作為基準線。屆時，無論跨下「那一包」有多驚人，可能都無法再為飛行距離多貢獻一公分。

