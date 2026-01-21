科學人／當疫苗遇上民粹…過去拒種牛痘 現今美國政府也削經費？
我們對於新冠疫情的嚴重性應該都還記憶猶新，所幸當時製藥公司和各國政府展開前所未有的合作，加速mRNA疫苗的開發與上市，才讓無數人免於死亡。如今mRNA疫苗的技術也用於對付腫瘤細胞，就如〈科學家正用疫苗對抗癌症，政客卻讓研發資金歸零〉所介紹的，針對有「癌中之王」之稱的胰臟癌所做的臨床實驗，也獲得顯著的效果。然而癌症疫苗的開發卻陷入困境，因為現今美國政府對疫苗充滿敵意，不僅未予支持，反而大幅削減研究經費。
可別以為這只是少數決策者的一意孤行，其實背後反映了相當多美國民眾對疫苗的不信任與抗拒，而這如同疫苗發展史本身一樣古老。1796年英國的金納醫師發明天花疫苗後，歐美兩地都出現反對聲浪，有人擔心種牛痘會變成牛，有人則認為有違上帝旨意，而拒絕施打。1850年代開始，美國各州陸續強制要求學童入學前必須接種天花疫苗，但此舉引來侵犯個人身體自主權的質疑。最後美國最高法院於1905年裁定，州政府為了公共衛生，有權強制執行疫苗接種，才確立了法律基礎。不過「個人自由」與「政府權力」之間的對立並未因而平息。
二次大戰結束後，小兒麻痺症快速蔓延，美國民眾原本對1952年問世的沙克疫苗引領而望，孰料加州的卡特實驗室1955年生產的一批疫苗未把病毒完全滅活，導致四萬名接種的兒童罹患小兒麻痺。這起事件更加全面地打擊美國民眾對疫苗的信心，成為日後懷疑疫苗可能致病的歷史根源之一。
1982年美國國家廣播公司播出一部紀錄片，聲稱白喉—破傷風—百日咳三合一疫苗會導致兒童癲癇和智力發展遲緩，引起社會巨大恐慌。很多父母拒絕讓孩子接種疫苗，律師也跳出來對藥廠提出訴訟，導致許多公司停止生產疫苗，甚至面臨倒閉。儘管後來確認這些說法純屬臆測，但是堅信不移的家長所成立的聯盟，卻發展成為美國最有影響力的反疫苗組織之一。
媒體散佈不實言論的影響猶未消弭，沒想到科學界也補了一刀。1998年2月，醫學權威期刊《刺絡針》刊登了一篇英國醫生韋克菲爾德的論文，聲稱自閉症和麻疹、腮腺炎、德國麻疹的混合疫苗有關。儘管後來證實這項研究存在嚴重缺陷、數據造假，這篇論文因此於2010年撤下，韋克菲爾德也遭吊銷醫生執照，卻已造成巨大損害。英、美兩地皆因疫苗接種率下降，導致麻疹疫情捲土重來，更糟糕的是，他的主張為反疫苗運動提供了偽科學基礎，這類錯誤訊息透過社群媒體擴散，更加防不勝防。
美國的反疫苗勢力背後有著複雜的歷史脈絡，包括崇尚個人自由、對政府權力的戒心、真實疫苗事故的陰影、懷疑藥廠為牟利不擇手段，以及錯誤資訊的傳播。這些因素交織在一起，本來就難以破除，如今掌握了國家機器，更是肆無忌憚地阻礙疫苗接種與研發，令各界憂心忡忡，因為所影響的不僅是美國的公共衛生，也關乎全人類的福祉啊。
（本文出自2026.1.1《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）
