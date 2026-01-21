快訊

外資下重手！三大法人賣超774億元 台股噴8689億元大量淚別5日線

新北市鶯歌某私立幼兒園爆不當管教 助教要求孩童「當眾脫內褲」跪地擦水

女醫看診到吐血...不想再被當提款機停業離家 家人卻報失蹤逼出面

科學人／當疫苗遇上民粹…過去拒種牛痘 現今美國政府也削經費？

科學人／ 文‧張瑞棋
圖／ChatGPT生成
圖／ChatGPT生成

我們對於新冠疫情的嚴重性應該都還記憶猶新，所幸當時製藥公司和各國政府展開前所未有的合作，加速mRNA疫苗的開發與上市，才讓無數人免於死亡。如今mRNA疫苗的技術也用於對付腫瘤細胞，就如〈科學家正用疫苗對抗癌症，政客卻讓研發資金歸零〉所介紹的，針對有「癌中之王」之稱的胰臟癌所做的臨床實驗，也獲得顯著的效果。然而癌症疫苗的開發卻陷入困境，因為現今美國政府對疫苗充滿敵意，不僅未予支持，反而大幅削減研究經費。

可別以為這只是少數決策者的一意孤行，其實背後反映了相當多美國民眾對疫苗的不信任與抗拒，而這如同疫苗發展史本身一樣古老。1796年英國的金納醫師發明天花疫苗後，歐美兩地都出現反對聲浪，有人擔心種牛痘會變成牛，有人則認為有違上帝旨意，而拒絕施打。1850年代開始，美國各州陸續強制要求學童入學前必須接種天花疫苗，但此舉引來侵犯個人身體自主權的質疑。最後美國最高法院於1905年裁定，州政府為了公共衛生，有權強制執行疫苗接種，才確立了法律基礎。不過「個人自由」與「政府權力」之間的對立並未因而平息。

二次大戰結束後，小兒麻痺症快速蔓延，美國民眾原本對1952年問世的沙克疫苗引領而望，孰料加州的卡特實驗室1955年生產的一批疫苗未把病毒完全滅活，導致四萬名接種的兒童罹患小兒麻痺。這起事件更加全面地打擊美國民眾對疫苗的信心，成為日後懷疑疫苗可能致病的歷史根源之一。

1982年美國國家廣播公司播出一部紀錄片，聲稱白喉—破傷風—百日咳三合一疫苗會導致兒童癲癇和智力發展遲緩，引起社會巨大恐慌。很多父母拒絕讓孩子接種疫苗，律師也跳出來對藥廠提出訴訟，導致許多公司停止生產疫苗，甚至面臨倒閉。儘管後來確認這些說法純屬臆測，但是堅信不移的家長所成立的聯盟，卻發展成為美國最有影響力的反疫苗組織之一。

媒體散佈不實言論的影響猶未消弭，沒想到科學界也補了一刀。1998年2月，醫學權威期刊《刺絡針》刊登了一篇英國醫生韋克菲爾德的論文，聲稱自閉症和麻疹、腮腺炎、德國麻疹的混合疫苗有關。儘管後來證實這項研究存在嚴重缺陷、數據造假，這篇論文因此於2010年撤下，韋克菲爾德也遭吊銷醫生執照，卻已造成巨大損害。英、美兩地皆因疫苗接種率下降，導致麻疹疫情捲土重來，更糟糕的是，他的主張為反疫苗運動提供了偽科學基礎，這類錯誤訊息透過社群媒體擴散，更加防不勝防。

美國的反疫苗勢力背後有著複雜的歷史脈絡，包括崇尚個人自由、對政府權力的戒心、真實疫苗事故的陰影、懷疑藥廠為牟利不擇手段，以及錯誤資訊的傳播。這些因素交織在一起，本來就難以破除，如今掌握了國家機器，更是肆無忌憚地阻礙疫苗接種與研發，令各界憂心忡忡，因為所影響的不僅是美國的公共衛生，也關乎全人類的福祉啊。

延伸閱讀

（本文出自2026.1.1《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）

科學人雜誌 癌症治療 疫苗

相關新聞

科學人／當疫苗遇上民粹…過去拒種牛痘 現今美國政府也削經費？

我們對於新冠疫情的嚴重性應該都還記憶猶新，所幸當時製藥公司和各國政府展開前所未有的合作，加速mRNA疫苗的開發與上市，才讓無數人免於死亡。如今mRNA疫苗的技術也用於對付腫瘤細胞，就如〈科學家正用疫苗

科學人／AI時代危險物具2特點…漣漪人基金會創辦人：玩一場無限賽局

當多數企業仍在思考ESG 與永續該如何落地時，來自美容產業與社會創新領域的朱平，早已把「實驗」做為一生的行動方針。他從藥學起家，返台後創立肯邦與肯夢國際公司，打造強調環保、美學與誠信的綠色沙龍體系，推

我與素養的距離／強烈「大陸冷氣團」報到 認識冷氣團與鋒面

臺灣冬天時，時常聽到中央氣象署預報指出：強烈大陸冷氣團來襲，全臺氣溫明顯下降，北部、東北部首當其衝，並多會伴隨著降雨，而中南部與東部早晚也將感受到明顯寒意…

寫作教室／不是比誰更Drama！把日常變成情意文章 關鍵不在「經歷多特別」

面對情意題，許多同學常有兩個迷思：一是「我沒有特別的經驗」，二是「我寫不出感動人心的情感」。然而，寫作不是比誰的人生比較...

科學人／是健忘還是失智？專家揭「判斷方法」

失智症已成為現代人最擔憂的健康議題，罹病後的生活逐漸失去自主性，而且迄今仍沒有明確的治療方式。《科學人》錄製了一系列「不懂就問科學人」影音，以輕鬆、有趣、零門檻的方式，解答你心中有關科學的10大疑問。

紐時賞析／AI資料中心的太空想像

A.I. in the Sky? Space Is Seen As a Data Site. AI資料中心的太空想像 If the architects of the artificial i

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。