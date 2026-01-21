科學人／AI時代危險物具2特點…漣漪人基金會創辦人：玩一場無限賽局

當多數企業仍在思考ESG 與永續該如何落地時，來自美容產業與社會創新領域的朱平，早已把「實驗」做為一生的行動方針。他從藥學起家，返台後創立肯邦與肯夢國際公司，打造強調環保、美學與誠信的綠色沙龍體系，推動以人為核心的經營模式。近年來，朱平把生活重心移往台東，與另一半陳郁敏（Ming）共同成立漣漪人基金會，啟動「非零農場」等實驗計畫，探索人與自然的共生關係。這一次接受《科學人》的採訪，他回答了根本的問題：在AI時代，人的價值何在？創業者為何必須同時具備人文的敏感度與科學的自我質疑，改變才可能真正擴散，成為漣漪的起點。

林大涵（以下稱林）：實驗必須先有假說、再去驗證，你對於「未來」這個世界提出怎樣的假說？

朱平（以下稱朱）：身為科學人，首先我們應該要「挑戰我們的假說」，然後是遠離噪音。但如今是AI時代，我反而更在意：所有能夠講究效率、越能被規模化的東西是危險的，最後會讓人與人變得很像，想法也很像。

那些無法被數位化、也無法由機器大量複製的事物，反而會越來越珍貴。跟AI在一起，每個人都是科學人。每個人都能輕易取得理論、法則與答案時，重點反而在於我們如何定義科學。

如果要我定義科學，我會用長遠的時間尺度來看：你必須能想像「100年後」。在那個尺度裡，再多的財富與權力終究都會消失；當你願意用這樣的尺來衡量當下的選擇，許多決策就會具有長期觀點（long term view）。科學本來就是一種長時間的觀察，是可以跟宇宙放在一起的超大尺度。

林：這讓我想起無限賽局與有限賽局。 AI加速了一切，這條界線是否會變得更加明確？

朱：我自己很受「無限賽局」（infinite game）影響。人生中的有限賽局在比輸贏、比短期績效；無限賽局的目標是「讓遊戲持續下去」，它不是一次輸贏後就結束，而是你能不能把一個事業、或一個人生的價值系統，撐到30年，甚至更久。

我做很多事，看起來各自分散，但本質上是同一件事：不要只做極短期的效應。你如果天天只想半年後贏不贏、這一季績效多不多，那就是有限賽局。若你曾認真問過自己：這門生意有沒有辦法做30年？你站的位置就不一樣了。你關心的將不再只是下一步怎麼走，而是哪一種選擇，能讓你的事業與思維長久留在無限賽局之中。

林：你所受的藥學訓練，對你做事與企業經營有什麼幫助？

朱：我念書的時候，唯一不會翹課的就是實驗課。因為實驗要自己做，別人沒辦法替你做，我因此學到了很好的本事。科學重要的不是只推理，而是透過做實驗找出結果、得到驗證。最重要的是要能邏輯思考。現在使用AI更是如此，你要有基本的知識框架，能夠判斷什麼合理、什麼不合理，也要知道該怎麼問問題。

當大家都用同一套工具，很快就會做出幾乎一模一樣的事情。所以我近年的自我要求是，不要只追求快，而是追求「只有你做得到」的價值。我很喜歡一句提醒：Be the only, not the best. 你做得好，別人複製得更好；但假如你成為「唯一」，別人反而未必能夠跟進。

這件事講得更具體些，就是你要去做「人家不跟你競爭」的事。為什麼不跟你競爭？因為不賺錢、太花時間、太麻煩、回收太小了。可是在AI把效率拉滿之後，反而要教育消費者去珍惜那些不能量產的東西，可能才是未來的價值。

林：你剛剛說到求學期間從來不敢翹掉實驗課，那麼你覺得未來的人真正「翹不掉」的是什麼？

朱：我昨天才跟我女兒談到小孩子的教育，未來的孩子需要的是什麼？我反而覺得更重要的不是知識，而是人本身學習的能力，尤其是同情心。AI很懂得用「更快、更有效率」把你黏住，AI 唯一的快樂就是取得你的快樂；它用新功能、新刺激，讓你以為它最了解你，而一直離不開它。

所以未來真正翹不掉的，反而是那些很慢、很小、很真實的時刻。像今天這種六個、八個人的聚會，這種無法複製的「當下時刻」會越來越重要，因為「走了就沒有了」。你在AI 裡可以知道「朱平在想什麼」，但那不是真實的。人與人的相處、共鳴、一起在場、一起呼吸、一起感受，才是AI 取代不了的課。

林：你常說用有限生命玩無限賽局，你會感到遺憾嗎？你怎麼面對取捨？

朱：一定要取捨。我的想法很簡單：你最後留下什麼？別人為什麼會記得你？所以我會用兩把尺來提醒自己。

第一把尺是我把生命先定在80 歲。當你把日子算到一個具體數字，你會突然很珍惜。你會開始問：我跟家人一年見幾次？一年一次，聽起來很平常，但如果你用只剩下四年（ 我現在76 歲）的次數去算，就只跟家人見四次面而已。你會更珍惜每年一次的見面了。

第二把尺是以「五年」為單位。我很相信一個簡單的原則：做一件事，就用五年去檢視它。因為做得很成功，你也可能在成功裡、失敗中失去時間、失去做別件事的機會。因此不管成功或失敗都要堅持五年。如此才能讓自己一生中有時間不斷實驗新的可能。到頭來，我們的一生，就是自己的選擇、記憶與經驗。當你知道這是你的選擇，你就比較不會因為「錯過」而後悔，而是更清楚知道自己為何這樣選。

林：你在很多議題上談「自由」，但企業又需要管理。這兩者會衝突嗎？

朱：每個產業不一樣，每個人也不一樣，我反而覺得關鍵是文化。很早以前我就想過一件事：最好的團隊可能只由兩種人組成，一種是老闆，另一種是義工。義工不是說不拿錢，而是他認同你做的事，願意全心投入。企業要做的不是每天評估人，而是創造一個讓人願意像老闆一樣思考做事的環境。

我相信「問對問題」，並「選擇」成為一個樂觀的人。Ask great questions, challenge assumptions, 再加上一句 Be an optimist。不樂觀的人很難做科學，也很難做科學人的事，而「未來」是被樂觀的人塑造出來的。

至於AI，我不把它當成學習工具，反而更像搭檔。它可以把你從昨天中斷的思路拉回來，也可以幫你問：我是不是一廂情願？我錯過了什麼？我的盲點是什麼？我希望大家用AI去思考、腦力激盪，而不是更依賴它的「奉承」及「諂媚」。

最後還是要回到目的，社會企業、社會責任都很重要，但我很注重一件事：所經營的事業有沒有更高的意義（meaning）及目的（purpose），或者是不是一個「有更高目的的營利事業」（profit for purpose business）。

林：你最想推動的下一個目標是什麼？你希望留給下一代的提醒是什麼？

朱：如果要用一句話，我想做的事就是給人希望，而且是更具人性的希望。我很在意「和平」這件事，並把它稱為一場「和平賽局」（ peacegame ）。有些東西你不可能馬上改變，但你可以選擇怎麼交流、怎麼不被網路的極端情緒感染。你若天天上網就跟大家一樣，很難做唯一。所以多做一些不一樣的事情，才能跳出主流的噪音。

那要怎麼做到？我給自己的方法很務實：去看別人沒看過的書、去找網路上不容易被搜尋到的東西、去接觸不同的人、去不同國家真正地生活。我現在出國，常常是去看朋友，因為當地朋友會帶你看到不同的世界。

我也很重視「體驗」這件事。每個年紀能做的體驗不一樣，錯過就沒有了。你年輕、有體力、還沒有小孩的時候，有些事就是那個時機才做得到，而那個「當下」很珍貴。AI 時代越有效率，反而越要提醒自己：不要那麼有效率，才會看見自己真正重視什麼。（ 高詩豪 整理）

朱平的企業家之路 22歲（1971年）台北醫學大學藥學系畢業。 25歲（1974年）赴美定居。 26歲（1975年）美國俄克拉荷馬大學臨床藥學碩士畢業。 27歲（1976年）路易斯安那查維爾大學藥學系一年畢業。 28歲（1977年）德州大學安德森癌症中心臨床藥師。 37歲（1986年）德州大學休士頓牙醫系一年。 38歲（1987年）發明「攜帶式化療注射幫浦」得到美國專利（專利號碼：4,636,197）。 39歲（1988年）返台創業，成立肯邦國際，代理美國專業美髮用品、日本專業染燙美髮產品及化妝品。 46歲（1995年）創立肯夢國際，獨家代理純植物配方的美國AVEDA化妝保養及環保生活系列產品。 47歲（1996年）美國哈佛大學企管研究所總裁經營管理班（OPM）畢業60歲（2009年）移居台東。 61歲（2010年）創立「漣漪人基金會」，推動教育、地方經濟與永續社會設計。 70歲（2019年）成立「非零公司」，實驗以PFP（profit for purpose）事業來支持漣漪人基金會。 71歲（2020年）展開「非零農場」計畫，嘗試以土地為實驗場，探索人與自然共生的模式。

