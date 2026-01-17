科學人／是健忘還是失智？專家揭「判斷方法」

失智症已成為現代人最擔憂的健康議題，罹病後的生活逐漸失去自主性，而且迄今仍沒有明確的治療方式。《科學人》錄製了一系列「不懂就問科學人」影音，以輕鬆、有趣、零門檻的方式，解答你心中有關科學的10大疑問。第一集邀請台灣大學心理系教授張玉玲，她是研究失智症的專家，研究主題是成人的臨床神經認知功能與失智症早期偵測。在這一集中，她將解答關於日常生活中的記憶問題，以及如何預防失智。以下是影片的訪談內容。

為什麼會突然忘記鑰匙放在哪裡呢？這種行為是正常還是失智？

大部分的時候我們找不到鑰匙，其實不是我們的記憶出了一些問題，而是因為我們當下並沒有把注意力，放在記住我們鑰匙放在哪裡。也就是說，我們在記憶的編碼上出了問題，這樣的記憶問題稱為「心不在焉的健忘」。判斷這種行為到底是不是記憶出問題，主要的重點會放在，出現的頻率有多少？是不是影響我們的生活？以及經由提醒之後，還能不能夠想起來我們想要記起的事情？

如果是偶爾發生，或者是給了一些提示就能夠想起來，其實都還是在正常的範圍內。如果最近這半年到一年，這段時間發生的頻率非常頻繁，而且發生的情況已經嚴重影響到日常生活，例如忘記繳帳單，或者是出門之後，找不到想要去的地方的道路，這些情況就可能要尋求醫療上的建議。

大腦的「記憶卡」在哪裡？會不會滿？

大腦其實很特別，不像我們熟悉的電腦一樣，有一個所謂的記憶卡。在大腦裡有一個很重要的區域，稱為海馬迴。海馬迴是在顳葉裡的一個構造，這個構造藏在比較深處的一個核，大概三立方公分。海馬迴其實非常的重要。

在我們記憶很多事情的時候，它是負責把所有的資訊做整合，包括一些聲音、影像、圖像、味道、情緒等。所有的東西就是透過海馬迴整合，經過整合之後，逐漸把這些記憶傳送到皮質的區域。皮質，就是在離開海馬迴的這些大腦的其他部位，慢慢轉存在這些皮質上。所以這個過程稱為系統穩固。

會不會有容量滿的問題？

一般來說，我們的記憶分很多種。工作記憶，的確會有容量的問題。工作記憶是在短時間之內同步處理很多訊息；長期記憶不像固定容量的硬碟，比較像是可塑性的網絡，透過我們大腦裡這些突觸的可塑性，可以擴充或連結，所以理論上沒有明顯的容量上限。

不過，在有些情況下會發生我們的記憶會記不進去，或者提取不出來。例如大腦在編碼記憶時，沒有投入太多注意力，或者是在過程當中有一些干擾，或者是我們因為睡眠不足，記憶沒有辦法固化。所以記憶沒有辦法從海馬迴，轉到大腦新皮質上面，才會干擾了我們的記憶。與其擔心這個容量，其實重點應該是加深或加強在編碼記憶時的品質，以及減少記憶在固化時的干擾。

睡眠真的可以幫助記憶嗎？熬夜會讓大腦當機嗎？

答案是肯定的。睡眠是記憶鞏固非常重要的工程。我們在熟睡或進入深沉睡眠的時候，大腦會出現慢波以及紡錘波，這些波就像節拍器一樣，讓海馬迴跟新皮質可以產生同步化。這會幫助我們把白天學到的一些內容，經過固化後，加強在大腦裡面的痕跡。

所以如果整個晚上不睡覺、熬夜，或者是長期睡眠不足的情況下，海馬迴在處理記憶固化過程，就會出現很嚴重的問題。這就是外在有很多的訊息，可是我們怎麼樣就是記不下來，這會影響到我們的專注力和工作記憶，以及情緒調節都會變差。

行為會變得比較衝動、容易分心，雖然不會造成像是電腦那種瞬間當機的狀況，可是會讓我們整體在處理很多訊息的一些能力或效率，都顯著受到影響。

