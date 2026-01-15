科學人／癌症治療邁向新階段…微創腫瘤介入治療實現「個人化抗癌」

重點提要 1.癌症治療正由過去依循單一流程的標準化模式，轉向依腫瘤特性、病人體況與治療目標量身設計的個人化決策。 2.手術、化學治療、標靶藥物、免疫治療與放射治療各有角色，須依療效限制與副作用，靈活組合而非單一依賴。 3.熱消融、冷凍消融、奈米刀與碎化刀，運用不同物理能量精準破壞腫瘤，在安全性、位置適應性與微創性上具優勢。

根據衛生福利部國人死因統計結果，2024年共有5萬4032人死於癌症。癌症已連續43年居十大死因之首，新增病例數亦持續攀升，平均每四分鐘就有一人診斷罹癌。在如此沉重的壓力下，癌症治療革新已勢在必行。近年微創腫瘤介入治療迅速發展，台大醫學院臨床醫學研究所教授、也是亞太腫瘤消融重要推手的黃凱文指出，癌症治療正從「標準化」走向「個人化」的新階段。

近幾個月，國際與台灣皆出現多篇與癌症相關的新聞，包括美國公佈新一代「多癌早期篩檢」（multi-cancer early detection, MCED）試驗結果、我國健保署討論新一輪癌症標靶藥物與免疫藥物的給付資格調整，以及台大醫院與榮總發佈最新影像與AI輔助診斷成果等。這些發展都指向同一趨勢：全球抗癌策略正快速邁向更早期、更精準、更多元的階段。

以往數十年，癌症治療大多依循一套固定而明確的流程：能開刀就開刀，不能開刀就改採化學治療或放射治療，再不行則進入支持型療法維持身體狀況與生活品質。在早年治療工具有限的年代，這樣的「分類式標準流程」確實是最好也最安全的做法。然而，隨著影像、藥物與微創腫瘤介入治療的進步，醫界逐漸意識到：癌症並非單一疾病，而是一大群在生物特性與治療反應上截然不同的腫瘤總稱。

即使癌症類型（癌別）相同、年齡相近，兩位病人接受完全相同的療程，最終結果可能南轅北轍。影響治療效果的關鍵，可能來自腫瘤的基因突變差異、腫瘤在體內的位置、是否靠近大型血管、是否侵犯鄰近器官，也可能與病人的年齡、肝腎功能、免疫系統狀態，甚至生活條件息息相關。在這樣高度個體化的情況下，用「同一個方子治全部的人」顯然力不從心。

個體差異決定反應

近年來醫界頻繁討論「個人化抗癌」，這個概念不是要找出一種對所有人都有效的終極療法，而是根據每位病人的「腫瘤生物學特性 + 身體狀況 + 治療目標」，設計最合適的療法組合。

過去，外科手術、藥物治療（化療、標靶藥物、分子免疫）與放射治療絕對是主力。在藥物治療方面，化療長期扮演重要角色，主要針對快速分裂的細胞，難以避免傷及腸黏膜、骨髓或毛囊，因此副作用較多；標靶藥物透過識別癌細胞特定的異常分子，提高了專一性、降低傷害，更具精準性；免疫治療則透過「喚醒」人體免疫系統，讓免疫細胞能再次辨識並攻擊癌細胞，包括避免腫瘤偽裝成正常細胞，或重新啟動原本被抑制的T細胞與自然殺手細胞。

然而，即使是現代醫學最尖端的藥物，也並非萬能。黃凱文分享，一些腫瘤可能沒有可攻擊的標靶，有些細胞則會快速代謝或排除藥物，使療效大打折扣；更別提每位病人的免疫環境與基因背景不同。因此藥物治療在許多患者身上只能消滅部份腫瘤，很難獨力抗癌。

物理面前 人人平等

在新的抗癌思維中，醫界不再強調「第一線治療一定是什麼」。取而代之的，是依據病人腫瘤大小、位置、血管關係、身體條件與對前段治療的反應，設計「最合適、最有效、傷害最小」的治療途徑。

隨著影像引導、能量場控制與微創儀器的發展成熟，微創腫瘤介入治療如今正快速擴展應用，成為醫師工具箱中越來越重要的利器。這些治療主要利用物理能量，也就是熱、冷、電場或聲波，在體內精準破壞腫瘤，比起過往的「能不能做」，醫界現在更關注的是「能不能更安全、更精準」。黃凱文指出，這種變化意味著我們面對癌症時，已不再依循單一路線，而是能根據腫瘤位置、大小與個體差異，建構一套「哪裡要打、用什麼打、何時打」的多維診療網絡。

目前的微創腫瘤介入治療主要有四種方法，每一種方法都有擅長處理的情境：首先是熱消融，發展已久，透過儀器把腫瘤區域加熱至約60°C，使癌細胞在幾分鐘內死亡，適合小型且位置相對安全的腫瘤；其次是冷凍消融，反其道而行，利用極低溫凍結癌細胞，對位於敏感結構附近的腫瘤特別有優勢，但黃凱文提醒，冷凍術後仍可能有出血風險，並非完全無傷害。

第三是可逆電擊穿孔術（irreversible electroporation, IRE，俗稱奈米刀），則代表了近年能量場控制的重大突破。奈米刀透過短暫但極高電壓的電場，可以在不破壞血管、神經、膽管與輸尿管等重要結構的前提下，選擇性破壞癌細胞的細胞膜。黃凱文認為，奈米刀最大的價值在於「可控制、可精算」，使其成為處理高風險部位腫瘤時最可靠的選擇之一。

最新穎的是聚焦超音波組織碎化消融（histotripsy，俗稱碎化刀），則以完全「無創」著稱。它透過聚焦超音波在體內產生空蝕效應（cavitation），像是用震動把腫瘤細胞「碎化」，無需穿刺或切口。這種方式對於早期、小型、未擴散的腫瘤，而且位於超音波可安全抵達區域尤其有效。黃凱文指出，雖然技術仍在優化中，但其無創特性代表著未來巨大潛力。

肝臟以再生優勢成為微創首站

技術發展成熟只是起點，臨床應用則取決於器官本身的特性，而肝臟具備最有利的條件。肝臟擁有少數器官具備的再生能力，組織受損後仍能恢復；其體積大、血流豐富，使醫師得以在相對安全的環境下使用熱、冷或電場等能量場進行局部治療。在臨床實務上，多數肝腫瘤在早、中期位置相對集中，更適合接受微創腫瘤介入治療。目前這類技術也逐漸延伸到腎臟與胰臟。

在這樣的進展之上，癌症治療本身也面臨新的挑戰。真正的臨床決策不是把「複合治療」視為固定套組，而是依照患者治療成效調整治療方式的順序與組合：有時需先縮小腫瘤再開刀，有時需先局部消融再搭配藥物，或者目標是延命，也可能是爭取「無腫瘤、也無侵入治療」的生活品質。這些決策都取決於個體差異，而非標準化流程。

黃凱文就以中醫「君臣佐使」做比喻：不論採用哪一種抗癌手段，都需要分出主次、協調搭配。所謂「君藥」是核心戰力，「臣藥」負責協助與加強，「佐藥」可減少副作用或提供協同作用，「使藥」則引領整體療效到達病灶。套用到現代癌症醫學，這四個角色可能分別由手術、標靶或免疫藥物、微創腫瘤介入治療、輔助療法各自擔綱，合力為每位患者打造最適合的治療藍圖。

在新的癌症醫學格局中，治療不再只是「能不能做」，而是如何做得更合適、更安全、更符合個體的生理與生活。這正是個人化抗癌的核心，也是未來醫療前進的方向。

（本文出自2026.1.1《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）