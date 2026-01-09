快訊

閱讀數學／親子教養專家——歐拉（中）

聯合新聞網／ 賴以威（數感實驗室）
數學。示意圖／ingimage
上週我們介紹了歐拉不只擅長數學，也擅長教數學。歐拉到底有多會教，他在近60歲時，想寫一本給初學者的數學課本。當時歐拉失明，得口述再找人代筆。對象是初學者，要寫一本書，要找人幫我寫⋯⋯那就摻在一起做（不是撒尿牛丸）吧！於是，歐拉找了一位完全不懂數學的年輕人來代筆。歐拉還特別在書序裡寫下「這位裁縫學徒才智平庸。」

等等，所以歐拉是要學徒親手寫下「我的才智平庸」嗎？這會不會太傷人！別急著怪歐拉，我相信成書時，學徒絕對不會認為自己才智平庸了。因為他不僅完全懂書中的數學知識，還可以輕鬆解出歐拉考他的代數問題，甚至教別人數學。只靠口述，就讓一位不懂數學的人學會數學。這就是歐拉的教學能力展現。歐拉不只會教，也很愛教。歐拉曾經受腓特烈大帝請托教一位公主科學。

「沒問題，那我就不客氣囉。」

歐拉開始寫信給公主介紹各種科普知識，3年內寫了——234封信！而且，我隨手算了一下發現234/52/3 =1.5，1週1.5篇剛好整除⋯⋯合理懷疑歐拉是穩定雙週3更，比許多現代的社群創作者還要有紀律。換句話說，公主出去玩一趟回來就多了好幾封信得看，跟批奏摺有得拼。不過相信以歐拉的解說能力，公主應該讀得很開心。

▌孩子的嬉鬧聲就是我的繆思

從上所述，我們可以看到歐拉同時具備了專業與解說能力，他不僅是一位能深入數學未知領域的探險家，還是一位能牽著初學者的手一起往前走的導覽者。同時，或許也是最重要的——歐拉充滿耐心與愛心。歐拉自己曾說過，他幾項最偉大的數學發現是發生在以下的場「手上抱一個嬰兒、腳邊圍繞著其他在玩耍的孩子」

對他來說，孩子們的嘻笑、打鬧聲，不是干擾，反而更像背景音樂，激發他研究的靈感。

「他除了跟數字打交道，其他什麼都不會。」

　

相傳腓特烈大帝曾這樣挖苦歐拉不善社交。

（未完待續）

賴以威（數感實驗室）

