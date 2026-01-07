快訊

被動語態是國中會考中常出現的重要句型之一，也是同學在閱讀理解與寫作中經常會遇到的文法結構。多數國三同學都已學過被動語態的基本形式，知道被動語態通常在沒有明確的執行者或需要客觀描述時使用，也常用來強調「動作的承受者」或「事情的結果」，而不是動作者本身，也能輕易套用文法公式把主動句改寫成被動句。

不過，你知道嗎？並不是所有動詞都適合改成被動句。即使句型形式正確，有時用起來卻會「怪怪的」，甚至在正式英文中是不被使用的。如果只是照公式轉換，卻沒有注意動詞本身的意思與句子的語意重心，就很容易寫出不自然，甚至錯誤的句子。

Yvonne 老師在影片中提到，不及物動詞由於後方沒有受詞，因此無法改寫成被動句。例如 stand、smell、rain 等動詞，由於本身不接受受詞，也就沒有「承受動作的對象」，因此不能使用被動語態。老師也整理出一組不可使用被動式的常見動詞與片語，包括表示「發生」、「屬於」、「爆發」以及「組成」的相關動詞與片語。另外，連綴動詞（linking verbs）本身不表示動作，而是用來連接主詞與補語，因此同樣不能使用被動語態。這些動詞或片語在語意與結構上皆不適合轉為被動式，即使形式上勉強轉換，也會造成語法錯誤或不自然的表達。

透過這樣的分類與說明，希望能幫助同學了解更廣的被動語態概念。除了學習國中階段被動語態的用法、了解不可使用被動的動詞外，老師也延伸說明了高中階段會學習到的「據報導……」、「據說……」、「大家相信……」等句型，讓學生不再只是機械式套用句型，而是培養「語言判斷力」，能根據動詞的性質與句型結構進行判斷，進而讓英文表達既正確又自然。這樣的能力不只對會考有幫助，也能讓你在閱讀英文文章與寫作時更精準地掌握語意。

最後，推薦同學也可以透過力宇教育線上學習平台，進一步查看相關文法重點與練習題，透過實作練習加深理解，把被動語態真正變成自己能靈活運用的能力。

力宇教育 英語科

【開箱你的英語素養力】被動語態 你真的用對了嗎？

