科學人／罵髒話＝沒水準？科學家：「這時候罵」能讓你變更強

科學人／ 文‧茶米
圖／ChatGPT生成
圖／ChatGPT生成

搬聖誕樹卡在樓梯轉角、健身最後一組快撐不住、或提著超重行李箱時，你是否也曾脫口而出一句平常不太敢說的髒話？多數人會立刻自責「怎麼那麼沒水準」，但心理學家最近反而認真替你平反。研究指出，罵髒話並不只是情緒爆炸，而是一種能降低心理抑制、讓人更敢出力的快捷鍵。當禁忌語言被說出口，社會規範暫時鬆動，大腦更容易進入專注又不猶豫的「心流狀態」，於是你真的能多撐一下。

問題不在肌肉，而在你一直踩著煞車

帶領研究的心理學家理查．史蒂芬斯（Richard Stephens）指出，多數人在高強度任務中，真正的限制不是肌力，而是「自我約束」。我們怕太拼、怕失態、怕看起來不體面，於是下意識保留實力。過去科學家曾發現，反覆唸髒話能提高耐痛與力量表現，一度猜測這是啟動「戰或逃」反應，但實驗卻沒看到心跳或生理喚醒的明顯變化。也就是說，這不是身體被逼到極限，而是心理上的安全鎖被暫時打開。

罵一句，平均真的能多撐 11%

為了驗證「心理解鎖」這個說法，研究團隊找來 192 名受試者，請他們在做椅子撐體（chair push-up）時，每兩秒重複一句自選的髒話，或一個完全中性的詞。結果很直接：罵髒話那一組，平均能多撐 11% 的時間。更有趣的是，事後問卷顯示，他們自評更有自信、更容易進入心流，也比較不會一直被「好累」「快不行了」這類念頭干擾。研究者形容，髒話就像一種「注意力轉移器」，把焦點從痛苦本身移開，讓行動更果斷。

一個免費、無藥性的表現增強器，但有使用說明

史蒂芬斯指出，髒話可被視為一種零卡路里、不需花費、且隨手可得的表現輔助工具，這也部分解釋了為何人類普遍使用帶有情緒張力的語言。研究團隊認為，其效果可能來自語言的「禁忌性」：越是不被允許的詞彙，越能迅速削弱心理拘束。目前團隊也正進一步測試所謂的「劑量效應」，以評估語言強度是否與耐痛或表現提升幅度相關。

同時，研究者也強調，這類策略並非毫無風險。史蒂芬斯指出，在某些情境下，過度猶豫可能反而不利於表現，因此有人會選擇在私下短暫宣洩情緒，再回到正式場合完成任務。然而，他也提醒，髒話的效果與社會解讀高度不確定，其是否合宜，取決於對象與周遭情境；若在不恰當的場合脫口而出，仍可能引發不必要的社交後果。

資料來源：

1.Don’t hold back, swearing can boost performance by lowering inhibitions, study finds | Psychology | The Guardian

2.Stephens, R., Zile, A., & Robertson, O. (2024). Swearing as a response to physical pain and effort: Evidence for disinhibition rather than fight-or-flight. American Psychologist. Advance online publication. https://www.apa.org/pubs/journals/releases/amp-amp0001650.pdf

（本文出自2025.12.23《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）

科學人雜誌

