科學人／健檢零紅字一樣有心血管疾病？全因「微塑膠悄悄入侵」 男性風險更高

你可能每天都很努力：外食少油、手搖半糖、健檢紅字一個都沒有。但心血管疾病有時就是不講理。最新研究提醒，問題可能不完全出在你吃了什麼，而是你每天「接觸了什麼」——那些肉眼看不到、卻無所不在的微塑膠，可能正悄悄滲進你的血管。

由加州大學河濱分校（University of California, Riverside）醫學團隊領軍的研究發現，長期、低劑量的微塑膠暴露，可能會加速動脈粥狀硬化（Atherosclerosis）的形成，而且影響幾乎只出現在雄性。換句話說，塑膠污染不只是環境問題，也開始變成標準的心血管風險因子候選名單。

吃得清淡，斑塊卻暴增

研究刊登在《環境國際》（Environment International）。團隊使用的是心血管研究常見的 LDL 受體缺失小鼠模型，這類小鼠天生容易形成動脈斑塊，但研究設計刻意排除了「壞生活習慣」的干擾。所有小鼠都吃低脂、低膽固醇飲食，看起來就像教科書裡的健康模板。

九週後結果卻讓研究人員倒吸一口氣。雄性小鼠在接觸微塑膠後，主動脈根部斑塊增加 63%，胸部重要分支血管更誇張，暴增 624%。相對地，雌性小鼠在同樣條件下幾乎沒有顯著變化。更關鍵的是，這些雄性小鼠沒有變胖、血脂也沒上升，代表血管惡化並非來自傳統的肥胖或高膽固醇，而是塑膠本身的直接影響。

血管守門員先被塑膠擊倒

那微塑膠到底做了什麼？答案指向血管最內層的「內皮細胞」（Endothelial cell）。研究團隊利用單細胞 RNA 定序，發現內皮細胞是受影響最嚴重的一群。這些細胞原本負責維持血流順暢、抑制發炎，一旦功能失調，就像把血管防火牆整個拆掉。

實驗中，帶有螢光標記的微塑膠顆粒被直接觀察到進入動脈斑塊，並累積在內皮層。更不妙的是，這些顆粒會啟動一連串促進斑塊形成的基因表現，而且這個反應不只在小鼠身上看到，在人類內皮細胞實驗中也出現相同趨勢。這讓研究首次強力指出：微塑膠不是「剛好卡在病灶旁邊」，而是可能直接參與疾病形成。

為什麼倒楣的總是雄性？

為什麼雌性小鼠相對安全？研究主持人周長城（Changcheng Zhou）指出，心血管研究早就知道男女反應不同，雌激素的保護效果、性染色體差異，都可能在其中扮演角色。這個「性別專一」的結果，反而替未來研究提供一條重要線索：搞懂保護機制，也許能發展出新的預防策略。

現實是，目前沒有任何方法能把微塑膠從人體清除。研究團隊建議的仍是老生常談，卻越來越重要：減少使用塑膠容器、避免高度加工食品、少用一次性塑膠，同時維持基本的心血管健康管理。當塑膠污染持續累積，這項研究提醒我們，心血管疾病的戰場，早已不只在餐桌上，還在我們每天接觸的環境裡。

資料來源：

1.Microplastics Burrow Into Blood Vessels and Fuel Heart Disease

2.Lin, T.-A., Pan, J., Nguyen, M., Ma, Q., Sun, L., Tang, S., Campen, M. J., Chen, H., & Zhou, C. (2025). Microplastic exposure elicits sex-specific atherosclerosis development in lean low-density lipoprotein receptor–deficient mice. Environment International, 190, 109938. https://doi.org/10.1016/j.envint.2025.109938

科學人雜誌 心血管疾病 膽固醇 塑膠微粒

