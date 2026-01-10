科學人／該選蹲式或坐式馬桶？各有優點但衛生數據力挺這款：細菌落差164倍

快訊

科學人／ 文‧高基氏體｜科編
圖／高基氏體
圖／高基氏體

最近，環境部推動「廁所文化現代化」，並與大安森林公園之友基金會合作進行公廁評鑑，馬桶的設計與運作被拉回公共視野重新檢視。這也讓一個老問題有了新的科學重量：在公共衛生的角度下，究竟是「不接觸身體」的蹲式馬桶比較安全，還是「結構能控污」的坐式馬桶更合理？

亞洲特有的開盲盒日常：蹲坐之間的文化角力

在台灣，上公廁就像開盲盒一樣，你不會知道門打開是什麼光景，民眾對坐墊清潔的集體焦慮，使得國內公廁呈現出「蹲坐並行」的特殊國情，蹲式馬桶的佔比至今仍高達 46%。許多人為了避免接觸，寧願選擇蹲式馬桶，甚至發展出在坐式馬桶坐墊上「懸空深蹲」的絕技（提醒大家還是別這麼做就是了）。

相較於歐美旅客對蹲式設施感到「驚嚇」的文化衝擊，亞洲許多地區仍將蹲式馬桶視為規避皮膚傳染風險的避風港。傳統觀念認為，蹲式馬桶的優點在於「零接觸感」，能排除心理上的不潔壓力；而坐式馬桶則在如廁舒適度與包容性上完勝。特別是對於肌肉力量退化的長者而言，蹲姿幾乎是體力上無法跨越的障礙。

問題在於，這些直覺判斷，是否真的蹲得住腳？

沖水瞬間觸發的細菌噴泉

科學家利用粒子影像測速儀（PIV）與超音波風速計，監測了沖水瞬間產生的「氣膠羽流 (Aerosol Plumes)」。當水流強力衝擊馬桶，會形成強大的混沌射流，將排泄物中的病原體推向空中。

數據顯示，蹲式馬桶因缺乏物理屏蔽，沖水時產生的羽流高度可直衝 0.9 公尺，直接進入成人的腰部甚至兒童的呼吸區；反觀坐式馬桶，若能養成蓋上馬桶蓋的習慣，氣膠擴散通常被限制在 0.25 公尺以內。

除了空氣中的威脅，地面的污染數據更是驚人。採樣結果顯示，蹲式馬桶周邊及地板的「大腸桿菌」數量竟然是坐式馬桶的 164 倍。這主要歸咎於物理結構：蹲式便器設計較淺且與地面齊平，沖水時的動能直接撞擊排泄物，導致細微液滴反彈並噴濺到踏板與周圍地面。

清潔模式的侷限也是個問題，蹲式馬桶主要依賴「濕式清潔」，長期潮濕的地面成為了細菌的完美培養皿。這些地面的高密度細菌經由使用者的鞋底踩踏，可能被一路帶往洗手檯、公廁大廳，甚至是你的辦公室或家裡，形成二階擴散。坐式馬桶則可以實施「乾式清潔」，利用酒精擦拭保持表面乾燥。

姿勢有優勢，結構有風險

雖然衛生數據力挺坐式馬桶，但蹲式馬桶在排便力學上確實更有優勢。生理學研究指出，蹲姿能讓「恥骨直腸肌」完全放鬆，將肛門直腸角擴大至 100 到 110 度，使直腸變直、排便更省力。相較之下，坐姿的直腸角僅約 80 到 90 度，較不利於順暢排便，且與結腸憩室病的風險增加相關。

然而，這項生理優勢對長者與高血壓患者來說卻可能是「兩面刃」。長時間蹲踞會增加關節負擔，更危險的是，蹲姿如廁可能引起瞬時血壓上升，在印度的一項研究中發現，約 36% 的中風發生在如廁時。這也是環境部計畫將全國公廁坐式比例提升至 8 成的核心原因：為長輩提供一個更安全、低壓力的環境。

現代公廁，不只是站或坐

面對這場微生物戰爭，我們並非無計可施。有研究發現，只要開啟排風扇進行主動通風，暴露風險就能立即降低 10 倍。此外，沖水後的生物氣膠濃度在 2 分鐘後會衰減約 86.8%。因此，科學家也建議，若上一位使用者剛沖完水，請等大約 2 分鐘讓微生物消散後再進入。

未來的公廁將朝向「乾式管護」與「零接觸感」進化。環境部規劃提供酒精、消毒液與一次性坐墊紙，以消除民眾對坐墊接觸的疑慮。科學化的設計不再只是姿勢的選擇，而是結合機械通風、自動化感應與馬桶蓋物理屏蔽的綜合演化。下一次進入公廁時，記得在沖水前優雅地蓋上蓋子，這可能是你保護自己最簡單卻最有效的方法。

（本文出自2026.1.6《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）

